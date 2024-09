Elmaradt a tűzijáték a US Open előrehozott döntőjén, a két világelső közül az egyik kiesett

New York teniszlázban, a férfiaknál biztos lesz hazai teniszező a US Open-döntőben, a nőknél összejöhet egy tisztán amerikai finálé. Szerda este kiesett a ranglistavezető Iga Swiatek, de az Arthur Ashe aréna utolsó felvonásában a férfiaknál első kiemelt Jannik Sinner harmadszor is jobbnak bizonyult az idén Danyiil Medvegyevnél, így az olasz mérkőzik pénteken az ezen a szinten újoncnak számító Jack Draperrel a vasárnapi döntőért.

Két Grand Slam-bajnok jutott a legjobb nyolc közé a férfiaknál és közülük csak az egyik léphetett tovább az elődöntőbe. Nem véletlenül lett Jannik Sinner és Danyiil Medvegyev idei harmadik GS-párbaja előrehozott döntőként beharangozva – ráadásul a melbourne-i fináléban és a wimbledoni negyeddöntőben is ötszettes csatát játszottak. Ezúttal elmaradt a dráma, szokatlan dramaturgiával írták meg az újabb összecsapásukat.

Az első játszma viszonylag szoros volt, de a tiroli két brékkel behúzta (6:2). A következőben az orosz elment 5:0-ra, úgy tűnt, megtalálta a nyerő taktikát, játékot, míg Sinner egyre tanácstalanabbul teniszezett. Azért az fontos volt, hogy 0:5-nél hozta az adogatását. Az jött, amire kevesen számítottak: a harmadik szettben előadták a másodikat, de fordított szereposztásban (6:2, 1:6, 6:1).

Fotó: Getty Images Danyiil Medvegyev

A következő játszmában, már jóval kevesebb néző előtt (a New York-i emberek nagy része 10 óra körül általában elindul haza, arra gondolva, hogy másnap munkába kell menni, mindegy, épp mi az állás, milyen az előadás), 3:2-nél Medvegyevnek volt kettő fogadóelőnye – addig semmi izgalom –, de Sinner túlélte a nehéz pillanatokat és 3:3-nál ő tudott brékelni, amit meg is tartott a meccs végéig, újabb esélyt már nem is adva riválisának (6:2, 1:6, 6:1, 6:4).

Rendkívül nehéz mérkőzés volt, nagyon örülök, hogy továbbjutottam, és életemben először elődöntőt játszhatok New Yorkban. Nagyon sokat segítenek nekem minden nap a hozzám közeli emberek, barátok, a csapatom, átsegítettek a nehéz napokon, ezért is juthattam el most idáig. Úgy érzem, mentálisan is nagyon erős voltam a mérkőzésen, sokat segített, hogy hamar brékelőnybe kerültem az első és harmadik szettben, ezért az önbizalmam is a helyén volt. A legnehezebb viszont a negyedik szett volt – ahogyan azt az eredmény is mutatja

– értékelt Sinner a mérkőzés után, akit doppingügyéről is faggatták.

A sikerével Jannik Sinner egy nagyon exkluzív klubnak lett a tagja, immár mind a négy Grand Slam-versenyen eljutott legalább az elődöntőig és az aktív játékosok között ezt csak hárman mondhatják el magukról – Rafael Nadal, Novak Djokovics és Marin Cilic. Természetesen a világelsőnek ennél komolyabb céljai vannak, de az 1990 után születettek között ő az első, akinek ez sikerült. Most két megnyert mérkőzésre van attól, hogy az idei Grand Slam-szezonját keretbe foglalja, és a januári Australian Open-diadal után a második GS-trófeáját is begyűjtse. Ehhez előbb Jack Drapert kell legyőznie pénteken.

A nőknél Jessica Pegula hat elvesztett Grand Slam-negyeddöntő után szintet lépett, ráadásul ezt úgy tette, hogy a világelső Iga Swiateket verte viszonylag simán 6:2, 6:4-re. A lengyelnek a veresége ellenére nem forog veszélyben a trónja, de hiába érzi magát fáradtnak, kifacsartnak, nem megy el pihenni néhány hónapra, inkább játszik tovább novemberig.

Fotó: Getty Images Iga Świątek

Nem lenne értelme, egy szünet után nehéz visszajönni a Tourra. Könnyebb lenne most leállni, de teszem a dolgom, indulok a kötelező versenyeken. Tavaly nagyon sokat szorongtam, magamra tettem a nyomást, mert féltem, hogy elvesztem a világelsőséget. Az idén ebből a szempontból érettebb vagyok, nem foglalkozom annyit a ranglistával, de a túl sok verseny megvisel, nem is voltak nagy elvárásaim magammal szemben a US Open előtt. Már megtanultam, hogy felesleges nagy elvárásokat megfogalmazni, mert akkor soha nem szerepelek jól, csak ezt nehéz tartani, amikor mindenki sokat vár tőlem

– magyarázta a pszichés kihívásait a ranglistavezető, ötszörös Grand Slam-bajnok, aki a Roland Garros óta nem nyert semmit.

Csütörtökön a nőké a főszerep a US Openen, helyi idő szerint este héttől előbb Arina Szabalenka próbálja megállítani Emma Navarrot, majd Jessica Pegula és Karolina Muchova mérkőzik.

(Borítókép: Getty Images)