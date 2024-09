Tizennyolc év után lesz ismét amerikai teniszező a US Open döntőjében

Jannik Sinner és Taylor Fritz játssza vasárnap az észak-amerikai nyílt teniszbajnokság, a US Open férfi egyesének döntőjét. Az olasz világelső a négy között a meglepetésember, a 25. kiemelt Jack Drapert győzte le pokoli körülmények között – a rendkívül magas páratartalommal mindketten küzdöttek –, majd az esti előadáson az amerikaiak elődöntőjét Taylor Fritz nyerte öt szettben Frances Tiafoe ellen.

Jannik Sinner két nehezebb meccset játszott a US Open 12. napjáig. Rögtön az első fordulóban Mackenzie McDonaldnak szett- és brékelőnye volt (2:6, 0:1), de aztán lerendezte az amerikait, amihez leginkább a saját fejében kellett rendet tenni kicsit – augusztus 19-én ugyan győzött az ATP 1000-esen, Cincinnatiban, de egy doppingeset megtépázta az önbizalmát. Medvegyev ellen, a negyeddöntőben már újra a januári Sinnert láthattuk, ami semmi jót nem ígért a versenyben maradt riválisoknak, elintézte az oroszt négy játszmában. Az olasz 2024-ben 44 mérkőzésből csak egyszer kapott ki top tízen kívüli játékostól.

Jack Draper kapott egy ajándékot az élettől, és egészen a US Open elődöntőjéig élt is vele. A 25. helyen kiemelt britnek Carlos Alcarazzal kellett volna mérkőznie a 3. fordulóban, de egy bizonyos Botic van de Zandschulp eltakarította az útjából a legutóbbi két Grand Slam bajnokát. Mint tudjuk, egyszer volt Budán kutyavásár, így a 28 éves holland nem is tudta megismételni a spanyolt verő játékát két nappal később, és viszonylag simán kikapott Drapertől (6:3, 6:4, 6:2), aki egyébként a legjobb négyig vezető úton nem vesztett játszmát – igaz, a legnagyobb név, akit le kellett győznie: Alex de Minaur.

Így történt, hogy péntek délután egy jó Sinner–Alcaraz csata helyett az olasz világelső és a szintén 2001-es születésű angol mérkőzését figyelhette az Arthur Ashe aréna közönsége. Talán meglepő, de a hangokból azt lehetett leszűrni, hogy a lelátó népének többsége a brit mögé sorakozott fel. Ebben benne lehet a közös angolszász gyökér, de akár Sinner US Open előtt kirobbant doppingügye is. Nem volt különösebb jelentősége, mert a világelső is megkapta a biztatást, és az fontosabbnak bizonyult, hogy időjárás szempontjából kívánni sem lehetett volna jobbat, bár Draper szerint a páratartalom gyilkosan magas volt.

Nem játszottak rossz meccset, de annyira nem is volt jó, hogy 3 óra 3 percen át nézzük. Időnként ugyan mindketten megvillantak, ütöttek extrákat, de a 43 ki nem kényszerített hiba Drapernél (34 Sinnernél) túl sok egy háromszettes mérkőzéshez, ami az első kiemelt szerint is inkább fizikális ütközet volt. A nyitójátszmában Sinner került brékelőnybe (4:3), de az angol egyből javított. Talán a rutintalansággal magyarázható, de Draper 5:5-nél másodszor is botlott adogatóként.

Fotó: Getty Images Jannik Sinner

A legnagyobb izgalmat, drámát az jelentette, amikor a második szettben 4:4, 40:15-nél az olasz megnyerte a nap leglátványosabb labdamenetét, de közben ráesett a bal kézfejére – ami után felpattant és ütött egy óriási nyerő tenyerest, öt méterrel az alapvonal mögül, kontrázva Draper ziccerlecsapását. A parádé után a tiroli elvesztette a gémet (4:5), majd ápolásra szorult, de szerencsére tudta folytatni a párbajt. Közben a pályát takarítani kellett, mert a brit odahányt, őt is meglátogatta az orvos. A rövidítésben játszotta a legjobb teniszt Sinner, vezetett 5–1-re, és azzal gyakorlatilag el is dőlt, ki jut a döntőbe – Draperben nem maradt annyi, hogy 5:7, 6:7-ről fordítson.

Akadt egy-két lehetőségem, de nem használtam ki azokat. A világ legjobbjai ellen ezeket meg kell csinálni. Időnként nem éreztem magam jól, szenvedtem. Általában nagyon nyugodt vagyok, de most a szokásosnál izgatottabb voltam, és ezt a gyomromban is éreztem, egyre rosszabb lett. Egy pillanatig nem gondoltam arra, hogy feladjam a meccset, egy Grand Slam-elődöntőt. Jannik legyőzött, túl erős volt. Jó úton járok, nem kell semmin változtatnom, csak több tapasztalatra, több ilyen mérkőzésre van szükségem

– magyarázta Jack Draper, aki szerint Sinner legnagyobb hibája, hogy túl kedves srác.

„Kemény meccs volt. Fizikális. Jack ellen soha nem könnyű. Nagyon jól adogatott. Örülök, hogy megnyertem ezt. Jó barátok vagyunk, jó látni, hogy megtörtént nála az áttörés, fizikálisan sokat fejlődött, biztos vagyok benne, hogy lesznek hasonló csatáink még, és egyre nehezebb lesz őt legyőzni” – vélekedett Sinner, aki úgy érzi, hogy a kézsérülése nem okoz problémát, de meg kell várni a szombati ébredést. Tudja, mire számíthat a döntőben, mert amerikai ellen játszik New Yorkban, de erre most felkészült, és érzi, mennyien szurkolnak neki, érte Olaszországban. A januári Australian Open után a második Grand Slam-döntőjére készül.

Az esti előadáson két amerikai játszotta a főszerepet, amire 2005 óta nem volt példa, akkor Andre Agassi verte Robby Gineprit öt szettben. Taylor Fritz (12.) abban bízhatott, hogy a korábbi hét meccsükből hatot megnyert Frances Tiafoe (20.) ellen, aki viszont 2022 után másodszor jutott el a döntő kapujába Flushing Meadowsban – Fritz GS-elődöntőn újonc.

Az első játszmát Tiafoe 0:3-ról nyerte. A másodikban 6:5-nél brékelt Fritz, ami egyenlítést ért. A harmadikban az első gémet nyerte adogatókét Tiafoe, és tudta tartani az előnyét. A negyediket megint egy brék döntötte el, és Fritz újra a legjobbkor, 5:4-nél villant. Jöhetett a döntő szett, amit Fritz bírt jobban. Sorozatban hat játékot nyert és 4:0-ra vezetett. Végül 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1-re nyert, tehát várnap Jannik Sinner és Taylor Fritz játszik a US Open idei utolsó felvonásában, a férfi bajnoki címért.

2006 óta most először jutott be a férfitorna döntőjébe amerikai játékos. Akkor Andy Roddick négy szettben kikapott Roger Federertől.

Fotó: Getty Images Taylor Fritz

A női párosban már pénteken bajnokot avattak, ami azért érdekes, mert Babos Tímea egykori partnere, Kristina Mladenovic harmadszor játszott US Open döntőt ebben a számban (egyet Babossal, még 2018-ban), de ezúttal sem tudott nyerni – igaz, nem kiemeltként indultak a 35 éves, kínai Csang Suajjal és a 2., a 3. és az 5. kiemelteket is legyőzték. A finálé végén azonban Ljudmila Kicsenok és Jelena Ostapenko ünnepelhetett – Babos Tímea Ljudmila Kicsenok ikertestvérével játszik Wimbledon óta, a jövő héten Guadalajarában indulnak WTA 500-ason.

