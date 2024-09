Izgalmas csatát hozott az este New Yorkban, fehérorosz ünnepléssel a végén

Nem történt meglepetés, de a kiütés legalább elmaradt, Arina Szabalenka az Australian Open után az amerikai nyílt teniszbajnokságon is a csúcsra ért A 30 évesen pályafutása első Grand Slam-döntőjében teniszező Jessica Pegula időnként elhitette a hazai közönséggel, hogy akár meg is nyerheti a finálét, amiért rendkívül hálás volt a publikum.

Alig három hete mérkőztek legutóbb Cincinnatiban, a WTA 1000-es döntőjében 6:3, 7:5-re bizonyult jobbnak a fehérorosz az amerikainál, és ugyan kemény pályán így is 2:2-re álltak összesítésben, egyértelműen Szabalenka számított esélyesnek. Pegula arra készült, hogy megcsinálja a bravúrt: egy Grand Slam-versenyen belül legyőzi a világelsőt és a ranglistamásodikat is. Iga Swiatek skalpját a negyeddöntőben megszerezte, de Szabalenkaé nehezebbnek ígérkezett.

Hiába brékelt előbb az első játszmában Jessica Pegula (1:2) és fordított a másodikban 0:3-ról 5:3-ra, a döntő nagyobb részében Arina Szabalenka uralta a pályát és játszotta az erőteljesebb, jobb, sőt variábilisabb teniszt. Nem lehetett tartósan kizökkenteni akkor sem, amikor 5:2-ről 5:5 lett az első szettben – a fontos pillanatokban rendre óriásit játszott.

A 2. kiemelt fehérorosz koncentráltsága, pontossága csak rövid időszakokra esett vissza, az első játszmában, 5:2-nél még az is benne volt a meccsben, hogy egy óráig sem fog tartani. Az amerikai keményen harcolt, és viszonylag izgalmassá tudta tenni a finálét, amihez azért kellett az Arthur Ashe Aréna fanatikus közönségének kitartó szurkolása. A lelátón a művészvilág hírességei mellett amerikai olimpiai bajnokok is feltűntek, egy-egy női vízilabdázó és tornász, illetve Párizs másik hőse, a kosárlabdázó Stephen Curry, de az F1-es brit legendát, Lewis Hamiltont is óriási üdvrivalgással köszöntötték.

A döntőre behúzták az aréna tetejét, mert az elején szakadt az eső. Szabalenka a játék minden elemében jobb volt riválisánál, nem csak az erejének, fizikumának köszönhette sikerét. Ütött nehéz, látványos röptéket és fineszes, finom megoldásokkal is szerzett pontokat.

„Nagyon nehéz mérkőzés volt. Hihetetlenül teniszezett. Azután, hogy 3:0-ra vezettem, nem számítottam arra, hogy ilyen kiváló szinten visszajön a meccsbe. Örülök, hogy 3:5-nél tudtam hozni az adogatásomat és aztán visszabrékeltem, ami hitet adott ahhoz, hogy be tudom ezt fejezni két játszmában. Szuper boldog vagyok. Az édesapám elvesztése után mindig az a célom, hogy beírjam a nevem a tenisz történetébe. Minden alkalommal, amikor a nevemet látom egy gyönyörű serlegen, büszkeség tölt el. Büszke vagyok a családomra, hogy soha nem adták fel az álmaimat, és mindent megtettek, amit tudtak, hogy mehessek az utamon előre. Ezért jelent ez nekem nagyon sokat. Mindig ez volt az álmom. Még most sem tudom elhinni, hogy sikerült, képes voltam rá. Sírok, nevetek, ez a legjobb érzés, kívánom, hogy egyszer mindenki megtapasztalja” – mondta a 7:5, 7:5-ös diadala után Arina Szabalenka az interjúszobában.

Szabalenka pályafutása harmadik Grand Slam- és első US Open-serlegét nyerte, amihez hárommillió-hatszázezer dolláros csekket is kapott. Sikerével újra nyílttá tette az év végi világelsőséget a nőknél, ami Iga Swiatek és közte dől majd el.

Vasárnap, közép-európai idő szerint 20 órától, Jannik Sinner és Taylor Fritz mérkőzésével zárul az idei US Open. A férfidöntő kérdése, hogy a januári Australian Open után meglesz-e az idei második Grand Slam-bajnoki címe a világelső olasznak, vagy szűk 21 esztendő után újra hazai teniszezőt ünnepelnek New Yorkban.

Legutóbb Andy Roddick győzött Flushing Meadowsban, még 2003-ban, de 2006-ban is döntőzött, csak akkor már kikapott Roger Federertől, mint egy évvel korábban Andre Agassi. Sinner a US Open történetének első olasz bajnoka lehet a férfiaknál – a nőknél Flavia Pennetta már nyert itt 2015-ben.