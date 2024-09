Még a pálmafa is kidőlt, két őrült csata után döntetlenre áll a magyar válogatott Egyiptomban

Az utóbbi napokhoz képest talán egy fokkal enyhébb hőmérséklet fogadta délelőtt a csapatokat, egy két felhőt is lehetett látni az égen, de a hőmérő higanyszála így is elérte délelőtt 11 órára a 33-34 Celcius-fokot. A hőség miatt az érdeklődést finoman szólva sem lehetett jelentősnek nevezni, eleinte néhány száz drukkert vártak az egyiptomiak, de alig-alig szálingóztak az emberek az El Gezira sportklub centerpályáján.

Inkább iskolás csoportokat lehetett látni, mintsem ízig-vérig teniszurkolókat.

Fotó: Klicasz Szpirosz Szotirisz / Index A kezdés előtti pillanatok

Az első mérkőzést Piros Zsombor játszotta, ellenfele az afrikaiak második számú játékosa, Amr el-Szayed volt. Idegesen kezdett a magyar teniszező, az első ütéseivel még egyáltalán nem érezte az agyagosabb, salakot csak nyomokban tartalmazó pályát, ezért rögtön el is bukta adogatását. El-Szayed saját ütéseiből egyetlen pontot sem csinált, abból élt, hogy a magyar hibázott.

A világranglistán 643. egyiptomi teniszező aztán nem tudta tartani saját szervagémjét, Piros magabiztosan visszabrékelt, egálról jöhetett a folytatás. A két játékos közötti tudáskülönbség szembetűnő volt, de Piros többször is hibázott – viszonylag könnyű helyzetekben – így nem tudott ellépni riválisától.

Az egyre forrósodó, már-már katlan érzetet keltő centerpálya népe kifejezetten zajos volt, labdamenetek közben mászkáltak az emberek, sőt még egy drón is feltűnt az égen. Nem tenisznemzet az egyiptomi, az egyszer biztos.

Az időjáráson kívül az viszont aggasztóbb volt, hogy hagyján, Piros nem tudott ellépni, de még hátrányba is került, amikor első szett 5:5-nél brékelt az egyiptomi. El-Szayed a szettért szervált, 40:0-re ment, ekkor három pontot, kifejezetten jó tenisszel még nyert Piros, de megmenteni a szettet már nem tudta, az egyiptomi tudásához képest kifejezetten jó ütemű rövidítéssel megoldotta a pontot, és elhozta az első játszmát.

El-Szayed ennek hatására egyre bátrabban játszott, elkezdte erősebben ütni a tenyereseket, amik nagy része pontos volt, világranglista helyezésénél sokkal jobb játékot nyújtva rögtön brékelte Pirost a második felvonásban is. De ugyanúgy, mint az első szettben, most sem tartott sokáig az egyiptomi előnye, Piros biztonságos ütésekkel, türelmesen kimozgatta riválisát, aminek meg is lett az eredménye.

Piros Zsombor

2:1-nél már Piros vezetett, de jött az újabb fordulat, a rendkívül fizikális, a hőség miatt vontatott – szenvedős – mérkőzésen visszajött szetten belül el-Szayed, sőt 3:2-nél már nála volt az előny. De jött az újabb fordulat! 40:0-nél már úgy tűnt, két gémmel elhúz az egyiptomi, de innen visszaküzdötte magát Piros, ellenfele pedig egyre idegesebb lett, és többet hibázott. Nem tartott nála sokáig a tudásán felüli tenisz.

Ezt követően el-Szayed gémet sem tudott fogni, az első számú magyar teniszező pontosan annyit nyújtott, amennyi kellett a részsikerhez, a kisebb egészségügyi szünetet követően – a forróság miatt – 6:3-ra megnyerte a szettet, és kiegyenlített. A mindent eldöntő, harmadik felvonás is kedvezően alakult a magyar teniszező szempontjából, a megtörni látszó ellenfél adogatását rögtön elvette, alig telt el néhány perc, szetten belül 2:0 állt az eredményjelzőn.

Ekkor azt gondoltuk, eldőlt a mérkőzés, főleg azok után, hogy egy rövidítést követően el-Szayed a jobb vádlijához kapott, és fájdalmas arccal elterült a salakon. Alig tudott lépni az egyiptomi, szervához sem ugrott fel, az egyik labdamenet után pedig megindult a hálóhoz, Piros is azt hitte, feladja riválisa a meccset, de csak ütőt cserélni ment. Ezután hatalmas fordulat következett, a mozgásában korlátozott el-Szayed minden mindegy alapon elengedte a kezét, és többször bizony óriási nyerő ütésekkel tüzelte fel az egyre népesebb egyiptomi tábort.

Piros 4:1 után zsinórban három gémet bukott, visszaküzdötte magát az egyiptomi – konkrétan a sírból –, de a magyar teniszező észnél volt, újra brékelte riválisát, majd magabiztosan kiszerválta a meccset, 6:4. Piros Zsombor rendkívül küzdelmes, a körülmények miatt borzasztó fizikális csatát nyert meg egyiptomi ellenfele ellen, ezzel megszerezte a magyar csapat első pontját.

Valkusz Máté is őrült csatába bonyolódott

A nap második találkozóján Valkusz Máté lépett pályára, a háló túloldalán pedig a rutinos, 33 éves Mohamed Szafwat állt, aki egyben a nemzeti válogatott szövetségi kapitánya is. Két tisztséget egy személyben tölt be. És bizony nagyon jól kezdett az egyiptomi, egyből brékelt, és 2:0-ra vezetett, Valkusz fogadóként az első labdamenetekben nem tudott annyira érvényesülni.

A perzselő kairói hőségben a rutinos játékos bírta eleinte jobban a tempót, majd váratlanul jött egy néhány perces szünet – egy ideig senki nem tudta, miért áll a játék, csak a közelből hangos csattanást lehetett hallani, majd kiderült, hogy egy pálmafa dőlt ki a pálya közvetlen közelében.

Fotó: Klicasz Szpirosz Szotirisz A kidőlt pálmafa

Miután az egyiptomiak rendet tettek, folytatódhatott a játék, Szafwat pedig ott folytatta, ahol abbahagyta, bevágott egy szervát, majd hozta adogatójátékát. Valkusz sajnos tehetetlen volt az egyiptomi biztos játéka ellen, többször hosszúra ütötte a labdát, megpróbált változtatni, de az első szett így is elment, 6:3-ra húzta be Szafwat. Ugyanaz volt a helyzet, mint az első meccsen Piroséknál – némi meglepetésre az első szett az egyiptomi teniszezőjé lett.

A második játszmában elkezdett egyre jobban játszani Valkusz, nagyon hullámzó volt a mérkőzés, de több kockázatos ütése bejött a magyarnak. Szafwat bizonytalanul adogatott, kettős hibát is ütött, bukta a szerváját, Valkusz pedig a szettért adogatott. Ezt először, 5:4-nél meg nem tudta abszolválni, két játékkal később viszont, amikor erre megint lehetősége volt, már sikerrel járt, és egyenlített.

A fáradhatatlan Szafwat nem adta fel, a harmadik szettben is elvette a magyar szervagémjét, 4:1-re is vezetett játszmán belül, de még innen is volt visszaút a magyarnak – szintet emelt játékán, és feljött 4:4-re. 5:4-nél viszont, amikor Valkusz a meccsben maradásért szervált, mérkőzéslabdája volt az egyiptominak, de a magyar teniszező egy remek lendített röptével hárította a próbálkozást.

Szafwat gondba került, 0:40-re ment ezt követően Valkusz, de az egyiptomi elővette legnagyobb szerváit, és mind a három lehetőséget hatástalanította. Jöhetett a rövidítés.

A hét nyert pontig tartó tiebrékben 5–1-re elhúzott Szafwat, innen még 5–4-re visszakapaszkodott Valkusz, de egy elképesztő labdamenet végén Szafwat jutott újabb két meccslabdához. Ebből pedig a másodikat értékesítette, megnyerte a hihetetlen fordulatos, közel három órás meccset, és 1:1-re alakította a párharc állását.

A program szombat délelőtt, magyar idő szerint reggel 9 órától folytatódik Kairóban, méghozzá páros mérkőzéssel. A tervek szerint majd Madarász Gergely és Fajta Péter kettőse lép pályára az egyiptomiak duója ellen, de a felálláson még változtathat adott esetben mindkét szövetségi kapitány.

Az első játéknap után Nagy Zoltán szövetségi kapitány értékelt.

Davis-kupa, világcsoport I., első nap után

Egyiptom – Magyarország 1–1