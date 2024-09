Világsztárokkal a főszerepben kezdődik a földkerekség egyik legértékesebb sporteseménye

Ez egy igazán egyedülálló és különleges esemény. Összegyűlnek a világ legjobb játékosai, és egy csapatban küzdenek azért, hogy megszerezzék a trófeát. Ez a legkülönlegesebb élmény, amit átélhetünk sportágunkban

– mondta a Laver-kupáról Alexander Zverev, aki az európai válogatott oszlopos tagja, négyszeres bajnoknak mondhatja magát, és jelenleg a világranglista második helyén áll. A németek világsztárja hazai pályán, Berlinben száll harcba ötödik Laver-kupájáért, amivel egyedüli csúcstartó lenne.

Mi tagadás, a 2017-ben – többek között Roger Federer által – életre hívott Laver-kupa a tenisz sportágának egyik legértékesebb eseménye, évről évre a világ legjobb teniszezői gyűlnek össze néhány nap erejéig, riválisokból támogató csapattársak lesznek, a cél pedig közös: megnyerni a kupát. És ha már Federer, két évvel ezelőtt a svájci klasszis ezt a bemutatótornát választotta pályafutása utolsó mérkőzésének helyszínéül, a búcsú pedig örökké emlékezetes maradt.

Az napokkal ezelőtt eldőlt már, hogy a sportág másik meghatározó klasszisa, a 22-szeres Grand Slam-torna-győztes Rafael Nadal nem a Laver-kupán fog visszavonulni – hivatalosan sem ez volt a terv, csak sejteni lehetett –, mivel múlt csütörtökön bejelentette, hogy nem áll készen még a versenyzésre. A teste nem engedi, hogy pályára lépjen, így még mindig nem tudni, mikor jön el Nadal számára az „utolsó mérkőzés”.

De egyelőre ennyit Nadalról, nézzük, miről szól pontosan a Laver-kupa, amely Rod Laver, a legendás – minden idők egyik legjobbjának tartott – ausztrál teniszező után kapta nevét!

Ahogyan azt említettük, az ötlet többek között Roger Federertől ered, aki csapatával, Jorge Paulo Lemann brazil üzletemberrel és a Tennis Australiával együttműködve hívta életre az eseményt. A cél az volt, hogy a teniszben is legyen a golfban már jó ideje sikeres Ryder Cuphoz hasonló esemény, amelyen Európa legjobb játékosai összecsapnak az Egyesült Államok legjobbjaival.

Ebből lett a Laver-kupa, amelyen a Team Europe mérkőzik a Team World ellen, tehát az európai válogatott a világválogatott ellen. A világválogatottban nemcsak amerikaiak szerepelnek, hanem bármely más, Európán kívülről érkező játékosok, így az évek alatt ausztrál, kanadai, argentin vagy dél-afrikai teniszező is meghívást kapott az eseményre.

Fotó: Getty Images Arthur Fils a 2023-as Laver-kupán, Vancouverben

Az első Laver-kupát még 2017-ben, Prágában játszották, azóta minden évben megrendezték a tornát – 2020 kivételével, amikor a koronavírus-járvány nem tette lehetővé ezt. A szervezők úgy állapodtak meg, hogy minden évben kontinenst vált a helyszín, tehát az egyik évben Európában, a rá következőben az Egyesült Államokban rendezik a tornát. És így tovább, évről évre egymást váltogatva.

Ennek megfelelően Prágán kívül, Európán belül járt már az esemény Genfben és Londonban, azon kívül pedig Chicago, Boston és Vancouver voltak a házigazdák. Most pedig újra Európán a sor, pontosabban Berlinen.

Az eddigi hat Laver-kupából négyszer pályára lépett Alexander Zverev és Frances Tiafoe, akik ötödször szerepelhetnek a német fővárosban Laver-kupán, de hasonlóan négy alkalommal érte már a megtiszteltetés Roger Federert, John Isnert, Jack Sockot és Nick Kyrgiost is – de egyikőjük sem hivatalos az idei eseményre.

Az viszont a kezdetek óta változatlan, hogy az európai válogatott kapitánya Björn Borg, a világválogatotté pedig John McEnroe. A két legendás teniszező idén tölti be utoljára a tisztséget, 2025-től Andre Agassi és Yannick Noah lesznek a „főnökök”.

A Laver-kupa három napon át tartó eseménysorozat, az egyik legértékesebb, legexkluzívabb torna, amelyen való szereplésért világranglistapontokat nem kapnak a teniszezők, de mindannyian úgy fogalmaznak, hogy privilégiumnak, megtiszteltetésnek számít a részvétel. Ennek megfelelően pedig évről évre a világ legjobbjai lépnek pályára – két csapatban, sehol máshol nem látható módon. Így fordulhat idén elő például az is, hogy a spanyol szupersztár, Carlos Alcaraz a kispadról biztatja Alexander Zverevet, akit még június elején győzött le a Roland Garros fináléjában. Sőt, az is elképzelhető, hogy Alcaraz majd együtt párosozzon Zverevvel. Vagy például Medvegyevvel.

De ez csak néhány példa a sok közül.

A Laver-kupa péntektől vasárnapig tart, az első két játéknap négy-négy mérkőzést rendeznek, vasárnap pedig legalább további kettőt – vagy többet, ha még nem dőlt el a párharc. Az első nap délutáni programjában két egyéni mérkőzésre kerül sor, az esti etapban pedig egy egyéni és egy párost találkozóra. Pénteken minden győzelemért egy pont jár, szombaton kettő, vasárnap pedig három – tehát ahogyan haladunk a meccsekkel, egyre nagyobb a tét. Addig tart a párharc, amíg az egyik fél eléri a 13 megszerzett pontot.

Fotó: Getty Images A Team World ünnepli a győzelmet

A világranglista első három helyezettjéből kettő pályára lép Berlinben, egyedül a világelső Jannik Sinner lesz a hiányzó, de Alexander Zverev és Carlos Alcaraz erősíti az európai csapatot. Rajtuk kívül a Team Europe tagja lesz a US Open-bajnok Danyiil Medvegyev, a többszörös GS-finalista, „görög isten” Sztefánosz Cicipász, Casper Ruud és a Rafael Nadal helyére beugró Grigor Dimitrov is.

A világválogatott csapatában Taylor Fritz az egyedüli, aki a top 10 tagja a ranglistán, de például a US Openen legutóbb elődöntős Frances Tiafoe, valamint a showmanszerepkörben tündöklő, rendkívül szórakoztató személyiséggel bíró Ben Shelton is pályára lép Berlinben. Rajtuk kívül, fenntartva az ausztrál vonalat, Thanasis Kokkinakis is meghívást kapott, valamint a chilei Alejandro Tabilo és az argentin Francisco Cerúndolo is a csapat tagja.

A Laver-kupa legutóbbi két kiírását a világválogatott nyerte, de összességében még mindig 4:2-re vezet az európai csapat. Ahogyan azt a Team Europe tagjai megfogalmazták, Berlinben eljött az ideje, hogy visszavegyék a trónt.

A berlini Uber Arénában már napokkal ezelőtt elkezdődtek a munkálatok, az egész héten események sora várja a tenisz szerelmeseit, csütörtök este pedig egy hivatalos, megnyitó gálaesttel kezdődik a 2024-es Laver-kupa – amelyről az Index egész hétvégén a helyszínről tudósít.

Borítókép: a Team Europe: Jan-Lennard Struff, Danyiil Medvegyev, Alexander Zverev, Sztefanosz Cicipász, Grigor Dimitrov, Flavio Cobolli, Casper Ruud, Carlos Alcaraz játékosok, Björn Borg csapatvezető és Thomas Enqvist csapatvezető-helyettes a Brandenburgi kapunál (Fotó: Clive Brunskill / Getty Images for Laver Cup)