Federer korábban még edzeni sem akart Alcarazzal, most bocsánatot kérhet tőle

Csütörtök este a gálaesttel hivatalosan megkezdődött a 2024-es Laver-kupa, a tenisz sportág egyik legértékesebb eseménye, amely péntektől vasárnapig biztosít különleges élményt a tenisz szerelmeseinek – a világ legjobbjai főszereplésével, ezúttal Berlinből. A német főváros napok óta teniszlázban ég, egymásnak adják a kilincset a világsztárok, a bemutatótorna egyik atyja, a svájci legenda Roger Federer pedig azt is elárulta a kezdés előtt, hogy kire lesz leginkább kíváncsi a következő három napban. Mert Európa most már bizony visszavágna a világválogatottnak. Helyszíni riport Berlinből.

Brandenburgi kapu, East Side Gallery, Berlini Dóm.

Néhány műemlék, nevezetesség Berlinből, amik miatt utaznak többnyire a turisták a német fővárosba. De ezen a hétvégén egészen biztos, hogy nem a turisztikai célpontok lesznek reflektorfényben a napfényes Berlinben, hanem az Uber Aréna, amely péntektől vasárnapig otthont ad a tenisz sportág egyik legértékesebb, legexkluzívabb eseményének, a Laver-kupának.

A világ legjobb játékosait felvonultató, háromnapos bemutatótorna péntek kora délután kezdődik, de a főszereplők már a hét elején megérkeztek a német fővárosba. Berlin pedig teniszlázban ég. Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Danyiil Medvegyev vagy a legutóbb US Open-finalista Taylor Fritz. Csak néhány név azok közül, akik pályára lépnek a legendás teniszező, Rod Laverről elnevezett eseményen – ami bizony az egyik legértékesebb a sportágban. És hogy miért?

Mert a Laver-kupa évről évre a világ legjobb teniszezőit egyesíti, riválisokból támogató csapattársak lesznek, és olyan mérkőzéseket láthatunk három napon keresztül, amelyek egyszeri alkalmat biztosítanak a különleges élményhez.

Ezért is „mérték aranyáron” a belépőket, minden etap – délutáni és esti egyaránt – szinte telt házas az Uber Arénában, az utolsó belépők darabjáért pedig volt, hogy több ezer eurót kértek. De hónapokkal ezelőtt a legolcsóbb belépők is 100 eurótól kezdődtek – a kakasülőre. Persze ez a felhajtás azért is volt, mert sokáig arra készültek szervezők és nézők egyaránt, hogy pályára lép Rafael Nadal, a 22-szeres Grand Slam-torna-győztes klasszis, de a spanyol sztár múlt csütörtökön végül lemondta a szereplést. A teste még mindig nem engedi, hogy versenyezzen.

Attól viszont nem kell tartani, hogy Nadal távollétében ne hemzsegjen világsztároktól a mezőny, a világ három legjobbjából ketten játékra jelentkeznek, sőt első este éppen együtt fognak párosozni – de erről később.

Berlin teniszlázban

Ahogyan megközelítettük a Uber Arénát, már távolról egyértelmű volt, itt bizony teniszünnep zajlik a javából, a csarnok előtti szurkolói zónában egész napon át tartó ingyenes programok várják a látogatókat. Ilyen például a „kispályás tenisz” vagy a „szervagép”, ami a rajongók szerváit méri le, ki milyen erőset tud adogatni, illetve a célzás sem mellékes – mivel 15, 30 vagy 40 pontot érő labdákra kell célozni. Aki szereti a teniszt, akár egy teljes napot úgy eltölthet a szurkolói zónában, hogy fel sem tűnik neki.

Fotó: Klicasz Szpirosz Szotirisz / Index

Csütörtökön egymásnak adták a kilincset a teniszsztárok a Uber Arénában, délután 4 óra után Frances Tiafoe és Thanasis Kokkinakis gyakorolt, majd ők is a megnyitó gálaestre voltak hivatalosak, amellyel kezdetét vette a Laver Kupa hetedik „kiadása”, most Berlinből. A bemutatótornát annak idején többek között Roger Federer, a visszavonult svájci klasszis hívta életre, aki természetesen most is tiszteletét teszi a helyszínen, sőt, azt is elárulta, kire lesz leginkább kíváncsi a következő napokban.

Nem ismerem túlságosan Carlos Alcarazt, nagyon izgatott vagyok, hogy első alkalommal láthatom őt játszani a Laver-kupán – kezdte Federer. Mindössze egyetlen alkalommal edzettem Carlosszal, még Wimbledonban, amikor junior volt, aztán másnap az edzőm megkérdezte tőlem, hogy akarok-e vele újra edzeni. Azt feleltem, inkább nem Carlosszal, hanem az edzőjével, Juan Carlos Ferreróval szeretnék edzeni, mert ő az én generációm. Most bocsánatot kérhetek emiatt Carlostól

– mondta jókedvűen a svájci klasszis. Federer hozzátette, a spanyol négyszeres GS-torna-győztes teniszezőn kívül Alexander Zverevre is kíváncsi lesz, mivel hazai közönség előtt játszhat a német, és számára is remek élmény volt még 2019-ben, amikor Genfben hazai pályán teniszezhetett a Laver-kupán.

Federer végezetül megjegyezte, ha az egyéni mérkőzéseket nézzük, szinte kivétel nélkül az európai válogatott tagjai az esélyesek, de ez a Laver-kupa, bármi megtörténhet, nem véletlenül nyerte a világválogatott a legutóbbi két kiírást. De azért reméli, hogy szeretett európai válogatottja két év után újra elfoglalhatja a trónt. Mert ide tényleg mindenki nyerni jött.

Fotó: Getty Images Roger Federer

És ha már Zverev, a német klasszis rögtön az első nap esti programjában összeáll Alcarazzal, azzal a riválissal, aki még június elején a Roland Garros döntőjében legyőzte őt, de a Laver-kupa éppen erről szól. Egy különleges alkalom, amikor a legnagyobb riválisok csapattársak lesznek. Így a pénteki nap egyértelműen legnagyobb durranása Carlos Alcaraz és Alexander Zverev páros meccse lesz, ellenfelük az amerikai kettős, Taylor Fritz és Ben Shelton lesz. De előttük is bőven lesz még érdekes mérkőzés, sőt. Nézzük a Laver-kupa pénteki pontos programját.

13 órától

Casper Ruud–Francisco Cerundolo

Sztefánosz Cicipász–Thanasis Kokkinais

19 órától

Grigor Dimitrov–Alejandro Tabilo

Alcaraz/Zverev–Fritz/Shelton

Az első két játéknap négy-négy mérkőzést rendeznek, vasárnap pedig legalább további kettőt – vagy többet, ha még nem dőlt el a párharc. Az első nap délutáni programjában két egyéni mérkőzésre kerül sor, az esti etapban pedig egy egyéni és egy páros találkozóra. Pénteken minden győzelemért egy pont jár, szombaton kettő, vasárnap pedig három – tehát ahogyan haladunk a meccsekkel, egyre nagyobb a tét. Addig tart a párharc, amíg az egyik fél eléri a 13 megszerzett pontot.

A mérkőzéseket Magyarországon az Eurosport élőben közvetíti, az Index pedig a helyszínről tudósít a továbbiakban is.