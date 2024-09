Továbbra sem bírnak egymással a világ legjobbjai, az első nap után egálról jön a folytatás

Két remek mérkőzéssel, és legalább ugyanolyan jó hangulatban kezdődött péntek délután a Laver-kupa hetedik kiadása Berlinben. Az első mérkőzésen az argentinok csillaga, Francisco Cerúndolo a tökéleteshez közeli teljesítménnyel ütötte le a pályáról a nála jóval előrébb rangsorolt Casper Ruudöt, majd jött a „megtorlás” Sztefánosz Cicipásztól, aki túlzás nélkül remek teljesítménnyel múlta felül két sima szettben Thanasis Kokkinakist. Így 1:1-es döntetlenről jöhetett a folytatás.

Érdekesség, hogy a Laver-kupa 2017 óta íródó történelmében eddig egyetlen alkalommal fordult elő, hogy döntetlennel forduljunk az első nap esti etapjára, még 2019-ben Genfben volt erre példa, majd az a párharc végletekig kiélezett küzdelmet hozott – végül európai sikerrel. Könnyen lehet, most is hasonlóan szorosan fog alakulni a csata három napon keresztül. A péntek esti programban két mérkőzés szerepelt, Grigor Dimitrov és Alejandro Tabilo csatája, valamint egy páros találkozó Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton és Taylor Fritz főszereplésével.

A páros pikantériája volt, hogy Alcaraz és Zverev még június elején egymás ellen játszották a Roland Garros fináléját, akkor a spanyol győzött, de most először, közös a céljuk, megnyerni a Laver-kupát. Mert ez a torna tényleg az egyszeri és megismételhetetlen pillanatokról szól. De előbb kezdjük Dimitrovval és Tabilóval. És Angelique Kerberrel, aki az első meccs díszvendége volt. A német teniszezőnő a párizsi olimpián vonult vissza azok után, hogy profi pályafutása alatt világelső volt, illetve egyéniben három Grand Slam-tornagyőzelmet ünnepelhetett.

Fotó: Getty Images Alejandro Tabilo és Grigor Dimitrov a németek visszavonult klasszisával, Angelique Kerberrel

A bolgár teniszező Rafael Nadalt helyettesítve, az utolsó pillanatban „beugróként” érkezett Berlinbe, ellenben Tabilo már a kezdetektől fogva a névsor tagja volt, pályafutása során először szerepelhet a bemutatótornán. Dimitrovnak már volt ebben a privilégiumban része, még 2018-ban, Chicagóban.

A chilei kifejezetten rossz formában landolt a német fővárosban, legutóbbi hat meccsét elbukta, de ennek ellenére magabiztos adogatásokkal nyitott, abszolválta is gyorsan első szervagémjét. Ugyanígy tett Dimitrov is, de a bolgárnak második szervagémjében már problémái adódtak. Tabilo remekül, hátulról, agresszívan fogadott, több látványos labdamenetet is játszottak, amelyek többségéből a chilei jött ki jobban – két fogadóelőnyhöz jutott.

Dimitrovnak jókora mázli is kellett ahhoz, hogy mindkettőt bréklabdát hárítsa, az elsőt például egy kiszorított helyzetből ütött nyeséssel oldotta meg, ami megpattant a hálón, védhetetlen volt Tabilo számára. Lényeg a lényeg, egyik teniszező sem került korán lépéselőnybe.

Olyannyira, hogy a következő gémekben még bréklabdát sem jegyezhettünk fel, jöhetett a hét nyert pontig tartó rövidítés, első alkalommal a berlini Laver-kupán. Tabilo kezdte az adogatást, Dimitrov elrontotta a ritörnt, majd az első minibrék is a chilei teniszezőjé lett, megint a bolgár hibázott.

Dimitrov viszont hamar javította megingását, méghozzá úgy, hogy talpra ugrasztotta az Uber Aréna népét, egy elképesztő labdamenetet zárt le jó ütemű rövidítéssel. 4–4-nél a bolgár egy remek tenyeres nyerő fogadással előnybe került, következő két szervapontját pedig megnyerte, ezzel behúzta az első szett – pontosan 1 óra játék után.

A második szettben Dimitrov kezdte az adogatást, nem jelentett gondot számára a gém, nem úgy, mint Tabilónak, aki rögtön egy maratoni adogatójátékba keveredett. Érződött, ha itt most lépéselőnybe kerül Dimitrov, akkor bizony nagyon hamar megnyerheti a meccset. Nem jöttek az első szervák a chileinek, Dimitrov érezte a vérszagot, agresszívan fogadott, egykezes fonákjaival pedig az őrületbe kergette Tabilót. De még éppen nem annyira, hogy elvegye riválisa adogatójátékát, pedig erre három lehetősége is volt, de Tabilo csak megnyerte a kulcsfontosságú partit.

Megint csak egy remek mérkőzést láthattunk, mindkét teniszező tudása legjavát nyújtotta, a kispadokról érkezett a szűnni nem akaró támogatás a csapattársaktól. Némileg váratlanul, miután kínkeservesen tartotta szerváját Tabilo, ő került előnybe, remekül fogadott és végül egy elrontott Dimitrov-tenyeressel brékelt, először a mérkőzésen.

Fotó: Getty Images Alejandro Tabilo

Sőt, ellenállhatatlanul kezdett el teniszezni a chilei, szó szerint állva hagyta néhány ritörnjével Dimitrovot, aki szetten belül másodszor is elbukta adogatását, innen pedig már úgy tűnt, nincs számára visszaút. De Tabilo az eddig hiba nélküli játékát maga mögött hagyta, a komolyabb előny és a nyomás miatt egyre többet hibázott, riválisa pedig egyszerűen élt a lehetőséggel. Persze Dimitrov is nagyságrendekkel jobban játszott, és 5:1 után ugyan kétszer is szerválhatott a szettért a chilei – második alkalommal labdája is volt hozzá – de abszolválnia a feladatot nem sikerült, Dimitrov egyenlített.

Az Uber Aréna pedig talpra ugrott. A bolgár pillanatai folytatódtak, az egyre kilátástalanabb, láthatóan frusztrált Tabilónak hirtelen már a meccsben maradásért kellett adogatnia, de szervái ezúttal is cserben hagyták őt. Dimitrov a gémen belüli első pontot a chilei röpte hibájából nyerte, majd ő is rontott azért egyet – pattanásig feszültek az idegek. Nagyon szorult a hurok a chileinek, de valahogyan csak megnyerte szervagémjét, ugyancsak hét nyert pontig tartó rövidítés következett.

Hatalmas volt a tét.

Dimitrov kezdte az adogatást, és egy hatalmas nyerő tenyeressel indított, Tabilo mozdulni sem tudott a labdára. Ahogyan a két labdamenettel későbbi Dimitrov-tenyeresre sem, remekül játszott a bolgár, a berlini közönség pedig már-már véresre tapsolta a tenyerét. Kifogástalan előadást láthattunk. 4–1-re vezetett Dimitrov, megint kétszer jött a chilei, de a bolgár már abszolút riválisa fölé kerekedett.

Végül a tiebréket 7–2-re nyerte a bolgár teniszező, a meccset pedig a második szettben összeszedett tetemes hátrány ellenére is két játszmában lezárta – több mint 2 óra alatt.

A Team Europe 2:1-re vezetett három csatát követően.

Alcaraz és Zverev egy oldalon

Elérkeztünk az este legjobban várt pillanatához, a páros mérkőzéshez, amelyen együtt lépett pályára korunk két klasszisa, a világranglista második és harmadik helyezettje, tehát Carlos Alcaraz és Alexander Zverev. Ők még nem is olyan régen Roland Garros döntőt játszottak egymás ellen. De a Laver-kupa már csak ilyen. A háló túloldalán az amerikaiak két kedvence, Taylor Fritz és a mókamester Ben Shelton állt. Remek, látványos mérkőzésre volt kilátás.

Fotó: Getty Images Alexander Zverev és Carlos Alcaraz

Fritz adogatott először, fogadóponthoz sem engedte Alcarazékat, de az európai kettős ugyanezt megtette a követető gémben, így egészen a harmadik játék végéig kellett várni az első fogadópontra – ekkor Alcaraz jól röptézett, de ez sem veszélyeztette végül az amerikaiak játékát. Alcaraz szervált negyedjére, de a spanyol klasszisnak nem ültek az adogatásai, Shelton kifejezetten agresszívan fogadott, Fritz pedig remekül helytállt a hálónál, két bréklabdáig jutott a világválogatott kettőse. Az első lehetőségnél Alcaraz az alapvonalról hibázott egy tenyerest, félig meddig odaajándékozva a gémet riválisoknak.

Shelton továbbra is rendkívül magabiztosan adogatott, se Zverev, se Alcaraz nem tudott hozzászagolni az amerikai adogatásaihoz, nem forgott veszélyben a Team World szetten belüli előnye. Alcaraz 5:2-nél már a játszmában maradásért adogatott, és ugyan ezt még abszolválta az európai kettős, Fritz a szettért szervált.

Rögtön az első labdamenetben érdekes megoldást választott Shelton, Zverev még visszaadta bravúrral a lecsapását, de ezt követően párosnál szokatlan módon rövidített az amerikai – rá is fázott erre, visszajött a labda, az újabb lecsapás pedig már a lelátón végezte. Fritz végül nem tudta kiszerválni a szettet, Zverev és Alcaraz is remekül fogadott, végül utóbbi fonák nyerőjével nyerték még a gémet. Jöhetett a folytatás.

Az első szett hátralévő részében megint az adogatók érvényesültek jobban, papírforma volt, hogy eljutnak a rövidítésig. Így is lett. A tiebrék első pontja Sheltonéké lett, majd az amerikai duó Zverev két szervapontjából az egyiket elcsente, minimális előnybe került. Ezt követte két egészen remek szerva Sheltontól, se Alcaraz, se Zverev nem tudott vele mit kezdeni, majd 6–5-nél, amikor Fritz szettlabdánál szervált, Zverev hálóba ütötte a ritörnt, az első játszmát a világválogatott nyerte.

Fotó: Getty Images Taylor Fritz és Ben Shelton

A második szettben Alcarazéknak rögtön lehetőségük adódott, hogy elvegyék riválisuk adogatását, három fogadóelőnyük volt, de amikor égett a ház, Shelton remekül röptézett, jókor volt jó helyen, ezzel pedig semmit nem tudtak kezdeni az európaiak. Nagyon szoros, kiélezett volt a csata. Zverevnek sem adódott gondja szervagémjével, fej-fej mellett haladtak a felek.

4:4-nél viszont, amikor Zverev újra adogatott, megingott egy kicsit a német, Alcaraz sem volt magabiztos a hálónál, aminek két fogadóelőny lett a vége az amerikaiaknak. Rögtön az első bréklabdánál kialakult az ütésváltás, Fritz az alapvonalról ütött egy hosszú tenyerest, de még pont a vonalra esett a labda, Zverev elengedte, azt hitte out lesz, ez pedig a vesztét jelentette. A legfontosabb pillanatban beékeltek Fritzék, Shelton pedig a meccsért adogatott.

Nem remegett meg az amerikai showman, remekül szervált, meccslabdánál pedig Zverev nem tudta pályára tenni a ritörnt, ezzel a világválogatott két szettben lezárta az első páros meccset, és kiegyenlítette az állást.

Szombat délután újabb két – egyéni – mérkőzéssel folytatódik a Laver-kupa, de a győzelemért már két pont jár. A tét egyre csak növekszik, ahogy haladunk a meccsekkel. Szombat este pedig a péntekihez hasonló lesz a felállás, egy egyéni és egy páros mérkőzés lesz az „étlapon”. A találkozók párosításait a két válogatott kapitánya, John McEnroe és Björn Borg jelöli ki a pénteki program után.

Laver-kupa 2024, első nap után

Team Europe–Team World 2:2

Grigor Dimitrov–Alejandro Tabilo 7:6, 7:6

Alcaraz/Zverev–Fritz/Shelton 6:7, 4:6

