Az esti két csatát a világválogatott nyerte, jelentős hátrányt szedett össze Európa

Csordultig telt szombat estére a berlini Uber Aréna, ami nem csoda, mivel az esti program első mérkőzésén a hazaiak kedvence, a német szupersztár Alexander Zverev lépett pályára Taylor Fritz ellen, akivel még nem is olyan régen US Open negyeddöntőt vívott, és maradt alul négy szettben. Sőt, Zverevnek a New York-i randevún kívül sincsenek jó emlékei amerikai riválisáról, mivel kétszettes előnyről kapott ki tőle idén Wimbledonban.

Volt miért visszavágnia Zverevnek, erre pedig nem is lehetett volna jobb alkalom a hazai Laver-kupa. Az európai és a világválogatott csatája másfél nap, három etap után 4:4-es döntetlenről folytatódott.

És ahogyan az eddigi mérkőzések, úgy Zverev és Fritz párbaja is rendkívül szorosan alakult az első labdamenetektől kezdve. Az első két gém közel negyed órán tartott tartott, Fritz kezdte az adogatást, rögtön bréklabdához jutott a német, de az amerikai előhúzta nagy első szerváját, amivel hárította a lehetőséget. Mindkét teniszező próbálta saját játékát riválisára erőltetni, ebből pedig többször kialakult hosszabb labdamenet, volt olyan, ami 36 ütésváltáson keresztül tartott.

Lényeg, hogy Fritz tartotta szerváját, majd Zverev is megtette ugyanazt, de szintén maratoni körülmények között – négyszer volt egyenlő, mielőtt lezárta volna a gémet. A szett hátralévő gémjeiben, egészen az utolsóig nem volt több fogadóelőny egyik oldalon sem, de amikor 5:4-nél Zverev a játszmában maradásért adogatott, megremegett.

Fotó: Getty Images Alexander Zverev

A német teniszező négy ki nem kényszerített hibát ütve, gyakorlatilag odaajándékozta a szettet Fritznek. Csalódott moraj az Uber Arénában, hidegzuhanyként érte a publikumot a német teniszező mélypontja. Zverev viszont nem tört meg, a második szettre úgy jött ki, mintha elfelejtette volna a pillanatokkal ezelőtti hibáit, remekül szervált, bejöttek a tenyeresei, majd fogadóként is sokkal dominánsabb volt, mint előtte. Nem is kellett több, Fritz második szervagémjében fogadóelőnyhöz jutott a német, méghozzá egy nem is akármilyen labdamenet végén.

Zverev a bréklabdát értékesítette, először a mérkőzésen vette el riválisa szerváját. Úgy tűnt, most végre elkapta a ritmust a német, de rögtön azt követően, hogy előnybe került, két bréklabdája Fritznek is volt, visszajöhetett volna szetten belül, de végül egyiket sem tudta értékesíteni az amerikai.

Zverev amikor nagyon kellett, jól adogatott, és jöttek azok a támadó tenyeres ütések, amelyek nagy része az első partiban pályán kívül végezték. 4:2-nél Fritz szervált, újabb két bréklabdája volt Zverevnek, és ha az egyiket értékesítette volna, szinte bizonyos, hogy megnyeri a szettet, de nem tette. Mindkét labdamenetnél hibázott.

És ez fordulópontnak bizonyult. Fritz hozta szervagémjét, majd elvette az újra hullámvölgybe került Zverev adogatását, egy pillanat alatt azon kapta magát a német, hogy a meccsben maradásért kell szerválnia. Két Zverev-hiba után két pontra került Fritz a győzelemtől, 0:30-re elhúzott, de ezt követően a németet megint kihúzták a bajból nagy szervái, az amerikai a pályára sem tudta kormányozni a ritörnöket.

Fotó: Getty Images Taylor Fritz

Úgy tűnt, akár a rövidítésig is elmehet a szett, de Zverev másodjára – 6:5-nél –, amikor megint a meccsben maradásért szervált, hibázott. Az első két pont újra az amerikaié lett, innen még egyenlőig visszahozta Zverev, de a következő két pontot Fritz remek játékkal megnyerte, utolsó tenyeresét a vonalra ütötte, és két szettben lezárta a meccset. Fritz győzelme újabb két pontot jelentett a világválogatottnak, és egyben azt is, hogy az amerikai zsinórban harmadszor győzte le a német klasszist.

Team Europe – Team World 4:6

Érdekesség, hogy ez volt az első alkalom a Laver-kupák történetében, hogy két játékos a világválogatottból ugyanazon a napon legyőzzön két európai top5-ös teniszezőt.

A szombat esti program utolsó mérkőzése következett, Casper Ruud és Sztefánosz Cicipász párosa csatázott Ben Sheltonnal és Alejandro Tabilóval. Sheltonnak ez már a második fellépése volt szombaton, a délutáni programban két szettben kikapott Alcaraztól.

Cicipász és Ruud nagyon halovány volt

A világválogatott kettőse dominánsan kezdett, az első labdamenetektől megvolt az összhang Shelton és Tabilo között, Cicipászék viszont csak keresték önmagukat a pályán. Alig volt olyan pillanat, amikor az európai duó akarata érvényesült. Ruud és Cicipász is sokat rontott a hálónál, rengeteg ajándék pontot adva riválisuknak, ezért egyáltalán nem volt meglepő, hogy 17 perc játék után már 5:0 állt az eredményjelzőn. Shelton és Tabilo lubickolt, bátran, agresszívan támadtak, jöttek a hálóhoz, ott pontosan játszottak, megérdemelt volt vezetésük.

Fotó: Getty Images Ben Shelton és Alejandro Tabilo

Cicipász és Ruud végül a becsületgémet nagy nehezen összeszedték, és ugyan ennek örömére hangorkán nem támadt az arénában, de azért a közönség értékelte, hogy nem nullázták le az első szettben az európai kettőst. Ez is valami. Ennél többre viszont nem futotta részükről, Shelton magabiztosan szerválta ki a szettet, 6:1 a világválogatottnak.

Sheltonék pedig ott folytatták, ahol abbahagyták, a második szett elején rögtön elvették a norvég-görög kettős szervagémjét. Cicipász és Ruud egyaránt néha olyan ütéseket hibáztak el, amiket máskor, álmukból felkeltve is pályára ütnek, de szombat késő este valami nem működött a pályán. Néha már az ment csodaszámba, ha az európai kettős egy jó kombinációt, vagy ütést mutatott be, ami pontot ért. Ennek ellenére azért remek volt a hangulat a kispadokon.

A jelentős előny tudatában azért Shelton és Tabilo elkényelmesedett néha, könnyebb ütéseket hibáztak, de saját szervagémjeik mögött még mindig magabiztosak voltak.

Egyetlen esélye volt Cicipászéknak arra, hogy valahogyan visszajöjjenek a meccsbe, amikor 3:2-nél Tabilo szervált, több látványos labdamenetet nyert az európai kettős, és megérdemelten jutott kétszer is fogadóelőnyhöz. Bréklabdáknál viszont megrázta magát Tabilo, vagy nem jött vissza a szervája, vagy ha igen, akkor Shelton remekül dolgozott a hálónál, és végül megnyerték a kulcsfontosságú gémet. Innen már nem volt visszaút az európai párosnak, Shelton és Tabilo 6:2-re nyerte a második szettet, összességében három gémet bukva a meccsen, kétség sem fért győzelmükhöz. A szombat esti etapban megszerezhető négy pontból négyet a világválogatott gyűjtött be.



Team Europe – Team World 4:8.

A Laver-kupa harmadik napja vasárnap 12 órától folytatódik, a legfontosabb tényező pedig az lesz, hogy egy győzelemért már három pontot adnak. Ugye két nap után a Team World vezet négy ponttal, de ez hamar semmissé válhat, ha úgy alakulnak az eredmények. Annyi biztos, hogy egy páros és egy egyéni mérkőzést rendeznek vasárnap, amennyiben viszont a párharc nem dőlt el két meccs után, tehát a világválogatott nem érte el a 12 pontot, akkor megyünk tovább újabb egyéni mérkőzéssel.

Laver-kupa 2024, második nap után

Team Europe–Team World 4:8

Alexander Zverev – Taylor Fritz 4:6, 5:7

Ruud/Tsitsipas – Shelton/Tabilo 1:6, 2:6

(Borítókép: Getty Images)