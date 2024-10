Elképesztő tűzijáték, olyan döntőt hozott össze a világ két legjobbja, amiről álmodni sem mertünk

Nem minden héten fordul elő, hogy korunk két legjobb teniszezője összeméri tudását, idén ez csupán a harmadik alkalom volt, hogy Carlos Alcaraz és Jannik Sinner párbajozott. Az olasz világelső és a jövő héttől újra második spanyol különösebb probléma nélkül menetelt a pekingi torna döntőjéig, Alcaraz még szettet sem bukott négy meccsén.

Sinner a US Open óta első tornáját játszotta Pekingben, összességében pedig az augusztusi, montreali verseny óta nem talált legyőzőre, 16 mérkőzéses győzelmi sorozattal háta mögött érkezett a döntőbe. Alcaraz győzelmi szériája „csak” nyolcmeccses, legutóbb még a US Openen kapott ki egyéniben Botic Van de Zandschulp ellen.

Ennek ellenére inkább Alcaraznak állt a pekingi döntő, mivel a spanyol újra kirobbanó formában van, Sinnernek pedig akármennyire jönnek az eredmények, mindennapjai része múlni nem akaró doppingügye, amiért lehet, akár kétéves eltiltást is kaphat. Ahogyan azt többször hangsúlyozta, álmatlan éjszakái vannak emiatt.

De most a teniszé volt a főszerep, Alcaraz idén mindkét alkalommal legyőzte az olaszt, és most is a spanyol klasszis kezdett jobban, az első brék övé volt 2:1-nél, mellé tette szervagémjét is, így karnyújtásnyira került az első szettől. Alcaraz rendkívül agresszívan fogadott, püfölte Sinner fonákját, szinte alig volt olyan labdamenet, amit az olasz dominált volna. Ha Sinner pontot nyert, azok nagy része Alcaraz hibájából született.

Az olasz világelső alig ütötte be első szerváit, így Alcaraznak azért fogadóként is sokkal több sansza volt, amik nagy részét kegyetlenül kihasználta. Úgy mozgatta riválisát, ahogyan csak szerette volna, Sinnernek két-három extra ütés sem volt elég ahhoz, hogy lezárjon egy labdamenetet – mert Alcaraz mindent visszaadott. Sinner 5:2-nél, alig 30 perc játék után a szettben maradásért adogatott, ezt még abszolválta, majd megpróbálta fogadóként is életben tartani játszmán belüli reményeit.

Fotó: Getty Images Carlos Alcaraz

Alcaraz a legfontosabb pillanatokban került kisebb hullámvölgybe, több ütése méteres outra repült, Sinnernek pedig nem kellett több, sokkal agresszívabban lépett föl, röptézett, meg is lett az eredménye, első fogadóelőnyét kihasználta, és 5:4-re zárkózott. 6:5-nél Alcaraz eljutott egy szettlabdáig, miután Sinner kettős hibát ütött, de javította hibáját az olasz, remek szerva után jött a hálóhoz, és megoldotta röptével a kulcsfontosságú pontot. Eljutottunk rövidítésig, amiben megint a spanyolnak volt először lehetősége lezárni a szettet, méghozzá saját szervája mögött, de kapott Sinnertől egy remek, hosszú ritörnt, amit nem tudott pályára tenni.

Ez megtörte kissé Alcarazt, a következő két pontot ki nem kényszerített hibája miatt elbukta, ezzel félig-meddig odaajándékozva a szettet Sinnernek, az olasz került előnybe.

Nagyon ritkán látni, hogy Alcaraz 5:2-ről elbukjon egy szettet.

A második felvonásban egészen 3:3-ig egyetlen kósza fogadóelőny sem adódott a felek előtt, majd Sinner szetten belüli negyedik szervagémjében bajba került, két fogadóelőnye volt Alcaraznak. Az olasznak bejöttek az első szervái, megmenekült, majd a következő gémben neki volt lehetősége, hogy brékelje ellenfelét.

Fotó: Getty Images Jannik Sinner

Alcaraz szervagémje maratoni volt, nyolc alkalommal volt egyenlő, majdnem 20 percig tartott a játék, ezalatt kétszer volt labdája Sinnernek a brékre, de egyiket sem értékesítette. Hatalmas lehetőséget puskázott el az olasz, ez némileg megtörte, következő szervagémjét pedig úgy bukta el, hogy gyakorlatilag köze sem volt a játékhoz. Ez pedig a szettjébe került, Alcaraz közel egyórás szettben egyenlített, jöhetett a mindent eldöntő játszma.

Elképesztő színvonalon teniszezett a spanyol klasszis, remek mérkőzést láttunk, Sinnernek is voltak megvillanásai, de többnyire megint csak a védekezés jutott neki. Az első két gémben nem volt sansza a fogadónak, majd a harmadikban Alcaraznak három lehetősége is adódott, ebből a harmadikat értékesítette, és előnybe került.

Nem volt válasza Sinnernek, a spanyol teniszező mindig valami olyat húzott elő a tárból, amire nem tudott mit lépni az ellenfél, az olasz abban reménykedett, hátha jön egy újabb hullámvölgy Alcaraznak. A spanyol sztár viszont nem lassított, továbbra is jó százalékkal ütötte be első szerváit, ahogyan csak tudott, jött a hálóhoz röptézni, egy pillanatra sem engedte Sinnert levegőhöz jutni.

4:3-nál Alcaraz szervált, Sinner két remek ritörnnel eljutott 0:30-ig, majd három bréklehetősége adódott, mivel a spanyol csúnyán hosszúra ütötte a tenyerest. Az olasz végül a második bréklabdát értékesítette, tenyerese megpattant a hálón, Alcaraz pedig megint belehibázott, némileg váratlanul visszajött a meccsbe, újra egál. 5:4-nél Alcaraz azon kapta magát, hogy a meccsben maradásért kell szerválnia, és nagyon meleg volt a helyzet, mivel 15:30-a volt az olasznak, de végül nem volt meccslabda, tartotta szerváját a spanyol. Megint eljutottunk a hét nyert pontig tartó rövidítésig, az első három labdamenet Sinneré lett, de a negyediket már Alcaraz nyerte egy remek labdamenet után.

És mit művelt ezután Alcaraz? Megint szenzációs labdamenet, Sinner mindent visszaadott, támadott a spanyol, ahogyan csak tudott, majd rövidített, még ez is visszajött, aztán egy zseniális röptével végül a spanyolé lett a pont. Őrjöngött a pekingi közönség, elképesztő színvonalú volt az előadás.

Alcaraz 0–3 után még pontot sem bukott a tiebrékben, egy hatalmas tenyeres kereszttel, majd egy Sinner hibával meccslabdához jutott, azt pedig stílusosan egy nyerővel abszolválta, 3 óra 21 perc alatt Alcaraz megnyerte a pekingi döntőt. Egy olyan döntőt, amit még sokáig emlegetni fogunk. A vége 6:7, 6:4, 7:6.

Nem túlzás azt mondani, hogy az ATP Tour idei legjobb döntőjét láttuk.

A világ legjobb teniszezői Peking után Sanghaj felé vették az irányt, a mestertorna főtáblája már szerdán elkezdődött, de a kiemelt teniszezők majd csak a hét második felében kezdenek. Magyar teniszező most nem lesz Sanghajban, mivel Marozsán Fábián betegség, Fucsovics Márton pedig sérülése miatt nem utazott el a kínai tornára.

Peking 500, döntő

Carlos Alcaraz – Jannik Sinner 6:7, 6:4, 7:6

(Borítókép: Getty Images)