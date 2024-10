Bondár Anna megint nem talált fogást orosz riválisán, kiesett a vuhani torna első körében

A világranglista 92. helyezettje – aki a selejtezőből jutott fel a 64 közé – a nyitókörben a WTA-rangsorban 13. orosz Anna Kalinszkajával csapott össze.

A magyar játékos az első adogatójátékát három bréklabdáról megfordította és 1:0-ra vezetett, orosz riválisa sorozatban hat gémet nyerve 34 perc után előnybe került. A második szettben Bondár jobban tartotta magát, egyszer brékelni is tudta ellenfelét, de Kalinszkaja 3:3 után már nem hibázott és 74 perc alatt bejutott a 32 közé.

Kalinszkaja két hónap alatt kétszer győzte le a magyar teniszezőt, mivel a US Open második fordulójában is találkoztak, és akkor is az orosz nyert két szettben.

Eredmény, 1. forduló (a 32 közé jutásért)