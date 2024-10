Új struktúrával és személyi változásokkal jutna vissza mindkét válogatottunk a világ elitjébe

Múlt csütörtökön jelentette be a sportági szövetség, hogy férfi- és női válogatottunk szövetségi kapitányi posztján is változás történik, mivel Nagy Zoltán a Davis-kupa-válogatott, Palágyi Miklós pedig a női csapat élén fejezi be a munkát. Az MTSZ határozata alapján október 15-től mindkét válogatott szövetségi kapitányi posztját Bardóczky Kornél tölti be, aki az eddigiekben a szövetség fejlesztési igazgatójaként dolgozott – ez a tisztsége megszűnik, és Sávolt Attila helyetteseként, szakmai igazgatóhelyettesként is folytatja a munkát.

Ennek apropóján, illetve az új olimpiai ciklus kezdetével sajtótájékoztatót tartott a Magyar Tenisz Szövetség hétfő délelőtt, amelyen Bardóczkyn kívül Sávolt Attila is részt vett. Utóbbi azzal kezdte, hogy az új elnökség egyik legfontosabb határozata az a hatpontos, a szövetség által előterjesztett, kivitelezett támogatási program, amelynek köszönhetően reményeik szerint a jövőben minél több éljátékosunk lesz a férfi és női mezőnyben egyaránt. Ennek egyik legjobb példája éppen az a Marozsán Fábián, aki az MTSZ Mérföldkő programjának növendéke, fiatal korában évről évre a szövetség segítségét, támogatását élvezve fejlesztette játéktudását, indult versenyeken, amelyek kifizetődtek.

Fotó: Csengeri Zsanna / MTSZ Sávolt Attila és Bardóczky Kornél

Az elnökség által elfogadott javaslatok alapján új struktúra mentén, személyi változásokkal folytatjuk a szakmai munkát a szövetségben. Ennek a folyamatnak az egyik legfontosabb része, hogy Bardóczky Kornél, az eddigi fejlesztési igazgató veszi át a Davis-kupa-, valamint a Billie Jean King-kupa-válogatottunk szövetségi kapitányi posztját. A kapitányi posztokon történt csere egy összetett szakmai struktúraváltozás kapcsán valósult meg. Szeretném jelezni, hogy a korábbi kapitányok, Nagy Zoltán és Palágyi Miklós munkájával semmilyen probléma nem volt, ők továbbra is maradnak a szövetség szakmai kötelékében

– mondta Sávolt Attila, aki ezek után kitért arra, milyen célokat fogalmazott meg a szövetség a következő évekre, immár Bardóczky Kornél szakmai irányításával.

Az MTSZ szakmai igazgatójának véleménye szerint nagyon régóta nem volt ilyen erős a magyar férfi- és a női felnőtt válogatott, de ezzel egy időben a csapatküzdelmekben, számos okból, talán nem voltak annyira sikeresek. A következő olimpiai ciklusban azt várják, hogy ez változzon.

A következő ciklusra az az egyik legfontosabb megfogalmazásunk, hogy mind a női, mind a férfi vonalon mindenképpen szeretnénk, hogy ezzel a játékosállománnyal a Billie Jean King-kupában és a Davis-kupában is világcsoportba jutna a magyar csapat, és ott játszana

– folytatta Sávolt, aki kiemelte a Davis-kupa válogatottunk szeptemberi sikerét Egyiptomban, méghozzá a két legjobb teniszező távollétében, amely tovább emeli a győzelem értékét. A szakmai igazgató a két válogatott sikeressége mellett a 2028-as olimpiai játékokra is előre tekintett, mint mondta, Los Angelesre az eddigiekhez képest több, három-négy kvóta megszerzése a cél.

Azt gondolom, hogy mind a Billie Jean King-kupa-, mind a Davis-kupa-csapat háza táján egy új személy, egy új szemlélet Bardóczky Kornél személyében ehhez sokat hozzátehet. Véleményem szerint jelen pillanatban ő a lehető legalkalmasabb személy erre, ráadásul minden játékossal kiváló kapcsolatot ápol

– zárta gondolatait Sávolt, majd átadta a szót Bardóczkynak, az új szövetségi kapitánynak. Az eddigiekben az MTSZ fejlesztési igazgatójaként tevékenykedő, korában stabil Davis-kupa-játékosnak számító Bardóczky mindenekelőtt megköszönte a szövetség támogatását. Mint mondta, évekkel ezelőtt megfogalmazódott benne, hogy egyszer szövetségi kapitány lenne, így örül annak, hogy most megkapta a lehetőséget.

Fotó: Csengeri Zsanna / MTSZ Bardóczky Kornél

Már három-négy éve gondolkoztam rajta, és sokat beszélgettünk róla Sávolt Attilával, hogy ha úgy hozza az élet, akkor akár szövetségi kapitány is lehetek. Az utóbbi időben szinte csak az íróasztal mögött ültem, nem vettem részt a fiatal játékosok edzésein, ez mostantól megváltozik, visszatérek a pálya mellé, és sokkal közelebbről, aktívabban követem figyelemmel férfi és női teniszezőink edzéseit, mérkőzéseit. A Davis-kupa nekem mindig külön helyet foglal el a szívemben, játékosként 1997 és 2012 között szerepeltem a nemzeti csapatban. Örülök, hogy most szövetségi kapitányként térhetek vissza, egyúttal nagyon motivált vagyok a jövőre nézve

– kezdte Bardóczky, akkor ezzel együtt leszögezte, sosem követelte magának a posztot, őszinte véleménye szerint az Egyiptom elleni győzelem után még azt támogatta volna, hogy Nagy Zoltán vezesse a csapatot a február eleji világdöntő selejtezőjében is. Az elnökség viszont a váltás mellett döntött, ezért időben be kellett jelenteni a cserét, hogy főként a játékosok, ennek tudatában készüljenek.

Azért fogok dolgozni, hogy minden Davis-kupa- vagy Billie Jean King-kupa-párharcon a legjobb játékosaink lépjenek pályára, vállalják a szereplést. Az eddigi tapasztalatok alapján mindenki nyitott a részvételre, és fontos nekik a magyar válogatott. A szövetségi kapitányi tisztségen kívül szakmai igazgatóhelyettesként segítem a szövetség munkáját, az új elnökséggel pedig az a hosszú távú tervünk többek között, hogy új fejezetet nyissunk a Magyar Bajnokság történetében

– utalt ezzel arra Bardóczky, hogy már javában zajlanak az egyeztetések a Magyar Bajnokság megreformálásáról, a szövetség által vizionált, december végi eseményen férfi és női vonalon is a legjobb négy teniszezőnk pályára lépne. Ezzel az ötlettel kapcsolatban a játékosok is pozitív visszajelzést adtak.

Mivel Magyarországon egyre több olyan fedett teniszpálya van, amelyen profi körülmények között rendezhetjük meg a bajnokságot, ezért merült fel bennünk, hogy akkor hozzuk közelebb legjobb teniszezőinket a magyar közönséghez. A tervünk az, hogy a legjobb négy férfi és legjobb négy női játékosunk a nyolcas mezőnyben indulna el, így maximum három mérkőzést kell játszani. Hozzájuk csatlakozna további négy-négy játékos, akik előselejtezőn harcolhatnák ki a részvételt. Az előkészületek még a kezdeti fázisban vannak, de remélhetőleg a következő hetekben már ennél többet tudunk mondani az eseménnyel kapcsolatban

– tette hozzá Bardóczky Kornél, akinek szövetségi kapitányként első megbízatása majd a februári Davis-kupa világdöntőjének selejtezője lesz. Az pedig, hogy melyik válogatott – illetve hazai vagy idegenbeli mérkőzésen – lesz a rivális, majd a Davis-kupa november végi fináléja után derül ki.