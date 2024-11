Önmagát is legyőzte Marozsán Fábián, értékes győzelemmel jutott tovább Belgrádban

Rendkívül fontos, értékes győzelmet aratott Marozsán Fábián Belgrádban, az év utolsó tenisztornáján, ezzel bejutott a 250-es verseny második fordulójában. A meccs után a magyar teniszező értékelte a mérkőzést, illetve a belgrádi torna körülményeiről is elárult részleteket.

Se balkezes játékossal edzeni, se a centerpályán gyakorolni nem tudott Marozsán Fábián, mielőtt pályára lépett az idei év utolsó tornájának első fordulójában, vasárnap a kissé mumusnak számító kínai Sang Csün-cseng ellen, a belgrádi ATP 250-es viadalon. Nehezen vette fel a fonalat a 25 éves magyar teniszező, ám egy gyengébb első szett után magára talált, és végül 2:6, 7:6, 7:5-ös diadalt aratott. Emeli a győzelem értékét, hogy korábban kétszer találkoztak, 2023-ban: az Australian Open selejtezőjének első fordulójában és a Roland Garros selejtezőjének második fordulójában – mindkétszer a kínai bizonyult jobbnak.

Az első nap csak egy rövid átmozgató edzésem volt, miután ideértünk Belgrádba – most Hajdusik Roman kísért el, vele ütöttünk néhányat, elég jól éreztem magam, a mérkőzés előtt sem voltam feszült – fogalmazott a találkozó után Marozsán Fábián menedzsmentje közleményében. – Fedett pályán még sosem játszottam Sanggal, ráadásul nem rég tornát nyert Kínában, így az is benne volt, hogy fáradt, de az első szettben elég gyenge volt a játékom, ami mentálisan is rossz hatással volt rám. A szünetben átgondoltam a dolgokat, és elhittem, képes vagyok megfordítani a mérkőzést.

Marozsán arra is kitért, úgy érzi, a második játszma nagyon küzdelmes volt, de az, hogy rövidítésben megnyerte, fordulópontot jelentett. A harmadik szettben egyre jobban teljesített, a közepén már ő játszott fölényben. El is vette ellenfele adogatását, és az sem tudta megtörni, hogy Sang visszajött a brékhátrányból. A kínai egyébként a mérkőzés vége felé egyre többször nézett ki a közönség felé, rázta a fejét, és mutatta, fejben dől el minden – ebből is látszott, kezdi elveszíteni a kontrolt.

Sosem egyszerű egy ilyen magas szintű játékost brékelni, ráadásul nem szeretek balkezes ellenféllel játszani. Sang egyébként ismét remekül teniszezett, nem engedte ki könnyen a mérkőzést a kezéből még akkor sem, amikor már megfordult a mérkőzés képe. Azt is mindig elmondom, hogy nem könnyű kiszerválni egy mérkőzést, most is le kellett győznöm önmagamat hozzá

– fejtette ki. A körülmények kapcsán elmondta, nem ideális, hogy csak két, sátras edzőpálya van, így előfordulhat, hogy akár négyen is edzenek egyszere ugyanazon a pályán, vagyis csak megosztott edzés lehetséges.

Ezt sikerült eddig elkerülni, de hiába kértem például balkezes edzőpartnert a szervezőktől, amit ilyenkor biztosítanak, közben bejelentkezett ugyanarra az időpontra Alexandre Muller, így végül a jobbkezes franciával készültem. A meccs előtt azt reméltük, Hamad Medjedoviccsal üthetek be a centerpályán, de mivel elhúzódtak a mérkőzések, erre sem volt lehetőség, maradt a sátor, ahol egészen más körülmények vannak, mint a csarnokban. Remélem, a következő napokban szerencsésebb leszek a tréningekkel

– magyarázta Marozsán Fábián.

A következő mérkőzését valószínűleg kedden, a szerb Dusan Lajovics vagy az argentin Mariano Navone ellen játssza. Előbbit tavaly, a sanghaji ATP 1000-es tornán 6:3, 6:3-ra legyőzte, utóbbival 2021-ben találkozott egy future tornán, salakon, akkor szintén diadalt aratott, részletezte a további programot a magyar teniszező menedzsmentje.