Nagy meglepetésre sima vereséggel kezdett a korábbi világelső

A John Newcombe-csoport első mérkőzésén a korábbi világelső a norvég Casper Ruuddal csapott össze, az első játszmában 1:1 után viszont egy játékot sem tudott nyerni a spanyol (1:6). A folytatásban úgy festett, hogy visszaáll a papírforma, hiszen Alcaraz már 5:2-re is vezetett és fogadóként kétszer is két pontra volt az egyenlítéstől. Ellenfele viszont egymást követően öt gémet húzott be (5:7), így visszavágott a 2022-es US Open-fináléban elszenvedett vereségéért.

A kvartett másik meccsén a 2018-ban és 2021-ben is világbajnok (ugyanebben az évben olimpiát is nyerő) német Alexander Zverev két 6:4-es szettben megverte az orosz Andrej Rubljovot.

Az Ilie Nastase-csoportban kedden Medvegyev–De Minaur- és Sinner–Fritz-összecsapásokat rendeznek.

(Borítókép: Tullio Puglia / Getty Images)