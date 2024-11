A jövő bajnokai sorozatunkban olyan tizenéves sportreménységeket mutatunk be az Index olvasóinak, akik a közeljövőben kimagasló eredményeket érhetnek el profi szinten, de ami már most biztos, korosztályukban a legjobbak között jegyzik őket.

A magyar tenisz utánpótlásában erre remek példa a még mindig csak 15 éves Nemcsek Gréta, aki immár a Magyar Tenisz Szövetség edzőközpontjában, szövetségi edzők kezei között pallérozódik, és jövőre junior Grand Slam-tornán lépne pályára.

Édesapám és bátyám révén ismerkedtem meg a sportággal három-négy évesen, ekkor fogtam ütőt a kezemben első alkalommal. Bátyám nagyon jó teniszező volt, tőle rengeteget tanultam a kezdetektől. A Pénzügyőr pályára jártam edzésekre, néhány évvel később aztán eljött az első váltás és a Vasas sportolója lettem. Egészen idén szeptemberig ott is edzettem, aztán váltottam a Nemzeti Edzőközpontra, ahol immár teljes értékű edzésmunkát végzek a legjobb szakemberek irányítása mellett. Két edzőm Nagy Zoltán és Palágyi Miklós, korábbi Davis-kupa és Billie Jean King-kupa szövetségi kapitányok, a kondi edzéseimet pedig Vaskó Balázs irányítja

– kezdte bemutatkozását Nemcsek Gréta, akivel éppen két óra tenisz- és egy óra kondíciós tréninget követően ültünk le beszélgetni a Nemzeti Edzésközpontban.

A fiatal teniszező szerint a lehető legjobb szakemberekkel dolgozik együtt a szövetség kötelékéből, nagyon élvez minden edzést, illetve annak is nagyon örül, hogy a legjobb magyar teniszezőkkel edzhet nap, mint nap – amely, mint mondta, hatalmas motiváció számára.

„Én mindig olyan típus voltam, akinek a legfontosabb az, hogy pályán lehessen, a lehető legtöbb mérkőzést teljesítse, egyszerűen szeretek játszani, ez tesz boldoggá. Eleinte nem a komolyabb eredmények hajtottak, a tornagyőzelmek, hanem az, hogy jól érezzem magam a pályán, és tudásom legjavát nyújtva teniszezzek. Mindig is tudtam, hogy szeretnék valamit kezdeni a tenisszel, de talán tavaly és idén volt az első két olyan szezon, hogy komolyabb tornákon indultam, és szereztem egyre több győzelmet magasabb szinten” – mesélte a 15 éves teniszező, aki első nemzetközi tornagyőzelmét két évvel ezelőtt aratta Tennis Europe versenyen, méghozzá úgy, hogy nála idősebb riválisokkal játszott.

Ez mondjuk őt sosem zavarta, mivel a kezdetek óta többnyire fiúkkal vagy nála néhány évvel idősebb korosztályba tartozó lányokkal meccsel, így nem volt számára ismeretlen a helyzet. Nemcsek hozzátette, a nemzetközi tornagyőzelem után egy héttel megnyerte a 14 évesek országos bajnokságát – mai napig ezt a két sikert tartja a legjelentősebb mérföldkőnek.

Fotó: Magyar Tenisz Szövetség Nemcsek Gréta

Úgy kell ezt a junior mezőnyt elképzelni, hogy 11 és 18 éves kor között ugyanazokon a tornákon indulnak teniszezők, így könnyen előfordulhat, hogy nálad jóval idősebb rivális áll a háló túloldalán, ami azért ebben a korban jelentős előny vagy éppen hátrány lehet, alkattól függően. Jelenleg az ITF világranglistáján a 250. helyen vagyok, a 2009-es születésűek közül pedig a legjobb tízbe tartozom a Tennis Europe aktuális ranglistáján

– árulta el Gréta, aki hozzátette, a magyar utánpótlásban – főleg, ha hozzávesszük a nemzetközi mezőnyt – korosztályában kimagaslóan sok ígéretes teniszező van, így minden győztes mérkőzésnek, minden tornagyőzelemnek komoly jelentősége van. A fiatal sportolót arról is kérdeztük, az élsport mellett hogyan jut ideje a tanulásra, esetleg kikapcsolódásra. Mivel főleg ennyi idősen, a fiatalok java része kifejezetten igényli az ilyenfajta időtöltést.

Nemcsek elmondta, a tavalyi évtől a Pasaréti Szabó Lőrinc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium egyedi tanrendes tanulója, itt minden támogatást megkap az iskolától, tanároktól és osztálytársaktól, így a hétköznapjai jóval szabadabbak, minden nap jut több óra edzésre, mérkőzésekre. Persze ezzel együtt ugyanúgy vizsgáznia kell minden félév végén, ezek az időszakok azért húzósabbak számára, de eddig sikerrel vette az akadályokat.

Nagyon szerencsés vagyok, hogy támogató családom van. Tisztában vagyok azzal, hogy közel sem hétköznapi az életvitel, amit élek. Anyukám egy személyben a menedzserem is, ő jön értem edzésekre, tanul velem, ha szeretném, illetve a versenyek jelentős részére utazik velem. Ez nagy segítség nekem, hogy szinte mindig közel van hozzám, egy biztos pont számomra. Apukám, a nagyszüleim, a kisöcsém és bátyám szintén kivétel nélkül támogatnak, bár utóbbi éppen Svájcban él, ahol padelt oktat. Viszont rendszeresen beszélek vele, tanácsokkal lát el. Sőt, van egy golden retriever kutyusunk is, Samunak hívják, vele szoktam sétálni egy hosszú edzésnap végén, nagyon kikapcsol, és mindenki boldog ekkor – főként Samu.

Nemcsek arról is beszélt, a teniszt egyelőre nem tekinti munkának, inkább élménynek fogja fel minden olyan versenyre való utazást, programot, ami sportágával kapcsolatos. Hozzátette, nyilván már most rengeteg lemondással jár az élsport, a folyamatos utazás, edzések, miután azonban a barátai többnyire szintén teniszezők, napi kapcsolatban vannak a Nemzeti Edzésközpontban, így egy helyen tudja élni közösségi életét is. Elmondása alapján sosem volt az a bulizós, bandázós típus, így nem hiányzik számára, hogy délutánonként, esténként is a barátaival legyen. Inkább, ahogy mondta, Samuval sétál egyet.

A teniszen kívül más sportágakat is szeretek még, közel áll hozzám a kézilabda és a kosárlabda is. De egyelőre nem érzem azt, hogy akkora szükségem lenne aktív kikapcsolódásra, akkor vagyok boldog, ha játszhatok. Szeretek edzeni, akár napi több órát erősíteni, teniszezni, szóval ez nekem nem teher. Ami az előrehaladásomat illeti, nem szoktam irreális célokat kitűzni magam elé, inkább évről évre gondolkodom, hogy mi a következő olyan ranglista helyezés, amit el szeretnék érni. Jelenleg ugye, ahogy mondtam, 250. vagyok a junior világranglistán, a szövetség mérföldkő programját már harmadik éve teljesítem, jövőre pedig szeretnék a 150 közé kerülni tavasz környékén, ha ez összejönne, akkor elégedett lennék

– tekintett előre a 15 éves sportoló, akinek rendkívül sűrű éve volt idén. És még a szezon végére sem ért. Évenként 20-25 tornán indul el, de ahogy említette, ő azt szereti, ha szinte minden héten versenyezhet.

Tekintve, hogy jövőre már aktuális lenne, így Nemcsek azt a célt is kitűzte maga elé, hogy Grand Slam-tornán indulhasson a juniorok között. Véleménye szerint erre

a jövő májusi Roland Garros lehet a legjobb esély, salakon nagyon szeret játszani.

„Idén két tornát nyertem J30-as kategóriában, egyet J60-ban, és ugye egy 100-as tornát is behúztam, ami komoly szintnek számít az én koromban, de sűrű nagyon a mezőny, nagy a verseny, a szezon pedig hosszú. Ahogy megyünk előre, egyre nehezebb pontokat szerezni, de mindenki más ütemben fejlődik. Aki a magasabb kategóriájú tornákon jól teljesít, az a Grand Slam-viadalokon is megállja a helyét. Persze szoktam gondolkozni rajta hosszabb távon, mit szeretnék elérni, a felnőtt mezőnyben nyilván hatalmas dolog lenne a top száz – az mindenkinek az álma –, de tényleg nekem az a legfontosabb, hogy mindent kiadjak magamból a pályán és fejlődjön a játékom” – részletezte céljait Nemcsek, aki hozzátette, direkt úgy kezdte középiskolás tanulmányait, hogy ne junior éve végén érettségizzen, hanem legyen még utána egy éve eldönteni, hogy egyetemre menjen, vagy a profi sport útján haladjon tovább.

EGYELŐRE EZT MÉG NEM TUDJA BIZTOSAN, CSAK AZT, HOGY MINÉL TÖBB TORNÁN SZERETNE ELINDULNI, ÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE FELJEBB KÜZDENI MAGÁT A JUNIOR RANGLISTÁN.

A fiatal magyar teniszező azt is elárulta, melyek voltak számára a legkülönlegesebb versenyek, amiken pályára lépett. Nagy élmény volt, amikor Stockholmban a királyi teniszklubban versenyezhetett Tennis Europe tornán, luxuskörülmények között, valamint idén szeptemberben az U16-os Európa-bajnokság Parmában, amely verseny szintén gyönyörű klubban zajlott. Illetve még a mallorcai Rafa Nadal akadémiát is kiemelte, mint emlékezetes helyszín, ott meghívásos alapon vehetett részt múlt héten egy edzőtáborban.

Nemcsek Gréta (balra) Rafael Nadallal és fiatal teniszezőkkel a mallorcai Rafa Nadal akadémián

Rafael Nadallal is találkozott, sőt, volt alkalma közelről végignézi az egyetemes tenisz spanyol csillagának az edzését. A legnagyobb élmény mégis a tavalyi U14-es korosztályos Európa-bajnokság volt, ahol nagy meglepetésre párosban Kálmán Lucával Európa-bajnokok lettek. Nemcsek tervei között idén még szerepel néhány torna, amin szeretne indulni, ezek után viszont következik a szezon vége, egy kis pihenő, aztán a hosszú alapozás 2025-re.

