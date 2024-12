Készülhetünk két nagyágyúnk párbajára, összejöttek a legjobban várt meccsek a Magyar Bajnokságon

Fucsovics Mártonnak minimálisan, Marozsán Fábiánnak pedig még annyira sem kellett megizzadnia ahhoz, hogy bejusson a tenisz Magyar Bajnokság szuperdöntőjének fináléjába. Fucsovics két rendkívül sima szettben verte Boros Attilát, Marozsán elődöntős ellenfele, Piros Zsombor pedig nem tudott kiállni párbajukra talpsérülése miatt. Eközben a nőknél is összejött az álomdöntő. Ez történt szombaton Balatonfüreden.

Legelőkelőbb helyen jegyzett teniszezőink, így többek között Fucsovics Márton, Marozsán Fábián és Bondár Anna könnyed sikerrel vette a megreformált Magyar Bajnokság pénteki negyeddöntőjét, és jutott tovább a legjobb négy közé. A balatonfüredi Forrás Sportparkban az este, éjszaka folyamán a jelentős érdeklődés miatt újabb mobil lelátót építettek, így nagyjából 500-600 néző előtt kezdődött a szombati játéknap, amely két női és férfielődöntőt, valamint a női páros fináléját foglalta magában. Mondani sem kell, telt ház előtt.

Rögtön első számú női teniszezőnket szólították pályára, Bondár Anna ellenfele pedig az országos bajnokság címvédője, a fiatal tehetség Tóth Amarissa volt. A 21 éves, a világranglistán top 400-ban rangsorolt teniszező remekül kezdett, agresszív tenyeresekkel, keresztekkel elvette Bondár adogatását, így alig telt el 15 perc, 3:0 állt az eredményjelzőn Tóth javára. Első számú női teniszezőnk nem találta saját játékát, több olyan ütést hibázott, amit kisebb túlzással máskor álmából felkeltve is beütött volna, de ezen a kora délután egyelőre nem jöttek még a rutinütések sem. Persze Tóth Amarissának is voltak hullámvölgyei, volt labdája az 5:1-hez, de végül 4:2-re zárkózott Bondár, ahonnan viszont már lezárta a szettet a fiatal játékos, 6:2-re övé lett a nyitóparti.

A folytatásban Bondár magasabb fokozatra kapcsolt, és egyre jobban bejöttek azok az ütései, amelyeket korábban elhibázott. Sebességben és minőségileg is sokkal jobb volt Bondár a mérkőzés ezen periódusában riválisánál, így hamar brékelőnybe került, amelyet egészen a szett végéig meg is tartott. Segítségére volt első számú teniszezőnknek az is, hogy gyakran bejöttek első adogatásai, amelyek jelentős részét pályára sem tudta ütni Tóth, 6:3 a szett vége Bondárnak.

Jöhetett a 10 nyert pontig tartó döntő tiebrék, amiben szintén a rutinosabb, képzettebb teniszező volt a domináns, Bondár Anna 10–6-ra behúzta a döntő partit, és ugyan komoly csatában, de érvényesítve a papírformát 1 óra 45 perc alatt továbbjutott a fináléba.

Fotó: Bor Péter / MTSZ Bondár Anna

Tóth Amarissának pedig semmi oka nem volt szégyenkezni, remekül helytállt nála sokkal rutinosabb, a világranglistán a legjobb 100-ban jegyzett honfitársa ellen. Amint véget ért Bondárék meccse, a torna szervezői közölték a rossz hírt, miszerint Piros Zsombor a sérülése miatt nem tudta vállalni a játékot Marozsán Fábián ellen, így első számú férfi teniszezőnk játék nélkül jutott a döntőbe. Akik viszont Marozsán miatt vásároltak belépőt, nem maradtak le róla, mivel Marozsán ennek ellenére is pályára lépett szombaton, a negyeddöntőben búcsúzó Fajta Péter ellen játszott egy nyert szettig tartó „bemutatómérkőzést”.

Kivel mérkőzik Marozsán a Magyar Bajnokság szuperdöntőjében?

Bondárékat követően Fucsovics Mártont, a kétszeres ATP-torna-győztes teniszezőt szólították pályára, többen kizárólag miatta látogattak ki, hogy testközelből láthassák játékát. A magyar tenisz legutóbbi évtizede legsikeresebb játékosának ellenfele Boros Attila volt, akit a világranglista legjobb 1000 teniszezőjében sem jegyeznek, így egyoldalú párbajra volt kilátás. Így is lett. Fucsovics ugyan még első fogadógémjében nem tudott brékelni, de az azt követő játékokban ráerőltette akaratát a nála sokkal fiatalabb, rutintalanabb Borosra, aki alig tudott labdamenetet nyerni.

Nem volt meglepetés, hogy Fucsovics alig fél óra alatt 6:2-re húzta be az első szettet, majd a folytatás még ennél is simábban alakult, 6:0 lett a második parti Fucsovics javára. Boros a játék egyik elemében sem tudta felvenni versenyt riválisával, papírforma vereséget szenvedett.

Fotó: Bor Péter / MTSZ Marozsán Fábián

A 32 éves teniszező – hasonlóan negyeddöntős meccséhez – rendkívül könnyedén abszolválta a feladatot, és jutott be a Magyar Bajnokság szuperdöntőjébe. Ott majd vasárnap, ahogyan azt jeleztük, hazánk első számú játékosa, Marozsán Fábián vár rá. Érdekesség, hogy a magyar férfitenisz két nagyágyúja legutóbb idén februárban, a rotterdami 500-as tornán mérte össze tudását – akkor Fucsovics nyert két szettben.

A szombati játéknap második női elődöntője sokkal egyoldalúbb volt, mint Bondár és Tóth párbaja, mivel Gálfi Dalma – balatonfüredi születésű teniszezőnő – két rendkívül sima szettben múlta felül Nagy Adriennt, a világranglista 600. helyén jegyzett játékost. Az első szettben ugyan Gálfi rögtön elbukta szervagémjét, de azt követően üzemi hőfokra kapcsolt, és sokkal pontosabban, agresszívabban játszott riválisánál. Erre pedig Nagynak egyáltalán nem volt válasza. Az első szett alig tartott fél óráig, Gálfi 6:1-re nyerte a partit, majd a második szettet 6:2-re hozta, így a mérkőzés még egy órán át sem tartott. A meccs után Gálfi kiemelte, nagyon szeret hazai közönség előtt játszani, ilyenkor mindig kicsit jobban izgul, de nagyon köszöni a biztatást, és minden erejével azon lesz, hogy vasárnap megnyerje a Magyar Bajnokságot.

Így a nőknél is összejött az álomdöntő, mivel a torna első két kiemeltje, Bondár Anna és a hazai pályán szereplő Gálfi Dalma küzdhet meg a magyar bajnoki címért majd vasárnap. Érdekesség, hogy tétmérkőzésen Bondár még egy alkalommal sem győzte le Gálfit. Erre itt lesz az újabb lehetőség vasárnap...

A Magyar Bajnokság utolsó játéknapja a Forrás Sportparkban vasárnap 14 órakor kezdődik a női, majd a férfi egyéni döntőjével. Ami pedig az élő közvetítést illeti, a Duna Worldön mindkét mérkőzés élőben lesz követhető azok számára, akik nem tudnak ellátogatni Balatonfüredre, vagy lemaradtak a limitált számú belépőkről.

Magyar Bajnokság 2024, Balatonfüred

3. nap

női egyéni, elődöntő

Bondár Anna – Tóth Amarissa 2:6, 6:3 10:7 – szupertiebrék

Gálfi Dalma – Nagy Adrienn 6:1, 6:2

férfi egyéni, elődöntő

Fucsovics Márton – Boros Attila 6:2, 6:0

Marozsán Fábián – Piros Zsombor – nem játszották le, Piros visszalépett.

(Borítókép: Bor Péter / MTSZ)