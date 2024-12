Marozsán Fábián: Próbáltunk a világelittől ellesni, elcsenni dolgokat

Marozsán Fábián elsődleges vágya az volt – amikor még tavaly az ünnepi időszak alatt beszélgettünk a 25 éves élsportolóval –, hogy a szezont a legjobb 60 mezőnyében zárja, amely sikerült számára. Az viszont már nem, hogy pályafutása első ATP elődöntőjét játszhassa. A legjobb négy mezőnyébe a legmagasabb szinten egyik tornán sem jutott be, pedig több alkalommal közel járt ehhez. De mint elmondta, ami idén nem sikerült, majd sikerül jövőre – nem is lehet másként hozzáállni a profi teniszhez, valamint azon túl az élsporthoz sem.

Marozsán arról is mesélt az Indexnek adott exkluzív interjújában, mit tanult meg leginkább az elmúlt szűk egy év folytonos versenyzéséből.

Nagyon hosszú szezonom volt, jóval hosszabb, mint bármikor előtte. Több mint harminc versenyen játszottam, nagyon megterhelő hónapok állnak mögöttem. Persze ez majd idővel, rutinnal változik, de újoncként kimerítő volt számomra az idény, amelyből rengeteget tanultam én is, meg a csapatom is. Együtt megtapasztaltuk a sikereket, a hullámvölgyeket, próbáltunk a világelittől ellesni, elcsenni dolgokat, hogy fejlődjünk, de ez nagyon nehéz, mert ugyan elláttak tanácsokkal a vetélytársak, de éppen annyival, hogy még mindig ők maradjanak előnyben. Ennek ellenére több olyat tapasztaltunk idén csapatommal a touron, amely nemcsak nekem jó, hanem a szövetségnek, edzőképzésnek, a hazai utánpótlásnak is, mert szereplésemmel, eredményeimmel szeretném segíteni az egész magyar teniszéletet