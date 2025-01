Több értelemben is továbbírná a tenisztörténelmet Novak Djokovics, aki arra készül a magyar idő szerint vasárnap hajnalban rajtoló Australian Openen, hogy karrierje 25. Grand Slam-torna-győzelmét, egyben 100. ATP-trófeáját szerezze meg. Sőt, egyúttal az Open-éra legidősebb GS-bajnoka lenne, amivel végérvényesen pont kerülne az i-re a szerb klasszis karrierjében. Ebben persze több riválisa megakadályozhatja, a címvédő és világelső Jannik Sinner vagy az AO-trófeára szomjazó Carlos Alcaraz is, miközben több olyan üde színfoltja lesz az év első Grand Slam-tenisztornájának, amiért általános vélekedés a sportágban, hogy évek óta a legizgalmasabb Australian Open előtt állunk.

Tavaly éppen Melbourne-ben kezdődött a világranglistán akkor még negyedik Jannik Sinner uralkodása, aki pályafutása első Grand Slam-győzelmét ünnepelte Ausztráliában, majd a tenisztörténelem egyik legkülönlegesebb, legsikeresebb szezonját teljesítette. Az immár toronymagasan világelső Sinner – doppingügyét leszámítva – tökéletes renoméval bír, leginkább kiegyensúlyozott, hidegvérű, magas színvonalú játéka különböztette meg vetélytársaitól. Erre idén is alapozhat, amikor elkezdi hadjáratát a címvédésért.

Sinner volt az első tavaly januárban, aki 2018 óta legyőzte Novak Djokovicsot az Australian Openen, majd kétszettes hátrányból nyerte meg a finálét Danyiil Medvegyev ellen. Ami a dél-tiroli teniszező tavalyi évét illeti, arról számtalan ódát zengtünk már, 73 győzelem mellett mindössze hat mérkőzést bukott – abból viszont háromszor Carlos Alcaraz volt a legyőzője, aki szakértők, sőt még a játékosok többségének véleménye szerint is az olasz első számú kihívója lehet. Már csak azért is, mert Alcaraz farkaséhes az Australian Open trófeájára, 21 éves létére „mindössze” ezen a Grand Slamen nem tudott még maradandót alkotni, tehát megnyerni azt.

Az immár kétszeres wimbledoni bajnok, illetve Roland Garros- és US Open-győztes spanyol szupersztár kétségkívül korunk legizgalmasabb teniszezője. Ahogyan azt Sinner is elmondta egy interjúban: ő a tűz, a szenvedély, érte mozdul meg a legtöbb ember, hogy testközelből csodálja a játékát. Persze a látványos labdameneteken túl az eredményesség is kulcskérdés lesz számára, tekintve, hogy Melbourne-ben még egyetlen alkalommal sem jutott túl a negyeddöntőn. Sőt, volt olyan alkalom, amikor a második vagy harmadik kör jelentette számára a végállomást. Így még bőven van mit bizonyítania az Australian Openen a spanyol szupersztárnak. Afelől nem lehet kétségünk, hogy borzasztóan motivált lesz Juan Carlos Ferrero tanítványa. És hatalmas meglepetés lenne, ha idén legalább a négy közé ne jutna be a tornán.

Fotó: Getty Images Carlos Alcaraz

Egyébként Alcarazt legutóbb az Australian Openen a jelenleg világranglista-2. Alexander Zverev győzte le a negyeddöntőben, aki tavaly rendkívül közel állt élete első Grand Slam-trófeájához, 2:1-re vezetett spanyol riválisa ellen a Roland Garros fináléjában. Onnan viszont fordított Alcaraz, övé lett a salakos GS-trófea, Zverev pedig megint hoppon maradt, ahogyan a szezon későbbi szakaszában is, már ami a legnagyobb tornákat illeti. Ennek ellenére azért „csak nyert” két mestertornát, Rómában és Párizsban, valamint elődöntőzött ugye Melbourne-ben, Wimbledonban pedig 16 közé jutott.

A kérdés persze még mindig aktuális: valaha Grand Slam-győztes teniszező lesz-e a német? Mert kvalitásai, adottságai, tudása abszolút meglenne hozzá, de amikor odakerül a végső győzelem küszöbére, rendre elhasal. Talán emiatt sem emlegetik az egyébként második kiemelt Zverevet a torna legnagyobb favoritjai között, mindössze a negyedik legalacsonyabb szorzón lehet fogadni végső győzelmére. Továbbá az is aggodalomra adhat okot, hogy a német teniszező nem játszott a United Cupon, könyökfájdalmakra panaszkodott, aminek a hátterében véleménye szerint a silány minőségű labdák állnak. Zverev állapota azóta javult, intenzív edzésekkel készül az év első Grand Slam-tornájára, meglátjuk, ezúttal megtörik-e számára a GS-átok.

Utolsó lövése következik Djokovicsnak?

Az idei Australian Open kétségkívül egyik legforróbb témája a 10-szeres AO-bajnok Novak Djokovics szereplése, valamint együttműködése korábbi riválisával, Andy Murray-vel, akit edzőjének fogadott az év első Grand Slam-tornájára. Azt, hogy Djokovics és Murray kapcsolata „túléli-e” az Australian Opent, és azt követően is együtt dolgoznak-e majd, még nem tudni. De annyi bizonyos, hogy

a szerbnek ezen a tornán lesz a legnagyobb sansza arra, hogy megszerezze pályafutása 25. GS-címét, egyben 100. sikerét az ATP Touron.

Valószínűleg senki nem gondolta volna tavaly januárban, amikor Djokovics címvédőként megérkezett Ausztráliába, hogy 2025-ig egyetlen tornagyőzelemmel sem gyarapodik vitrinje. Kifejezetten furcsa éve volt a szerbnek, több meglepő vereség csúszott be, illetve közel sem indult el annyi tornán, mint korábban. Persze ennek számtalan oka volt, Djokovics hangoztatta, számára már csak a Grand Slam-tornák és a Davis-kupa az igazán fontos megméretések, családjával, gyermekeivel sokkal több időt szeretne tölteni, illetve már 37 éves elmúlt, a teste pedig többször akadályozza, hogy kihozza magából a maximumot.

Fotó: Getty Images Andy Murray és Novak Djokovics

A szerb világsztár nem tudta megvédeni címét az Australian Openen, a Roland Garroson – ott térdsérülése hátráltatta – és a US Openen sem, így év végére a világranglista hetedik helyére zuhant vissza, motivációja a sikerre viszont közel sem hagyott alább. Ennek érdekében fogadta edzőjének Murray-t, ahogyan elmondta, rengeteg dolgot tanulhat korábbi riválisától, és még mindig nagyon éhes a sikerre.

Tudja, mit játszom, és azt is, hogy mi mindenen mentem keresztül

– emelte ki Djokovics, aki történelmet írna Ausztráliában. A végső győzelemre a harmadik legesélyesebbnek tartott szerb klasszis amennyiben megnyeri az Australian Opent, úgy az Open-éra legidősebb GS-bajnokává válik, illetve begyűjti 25. major és 100. ATP-címét. Mi tagadás, bőven lesz miért küzdeni a szerbnek a következő napokban.

Érdekesség, hogy a 2019-es wimbledoni fináléban az akkor 38 éves Roger Federernek két meccslabdája volt Novak Djokovics ellen, így ha a kettő közül valamelyiket értékesíti a svájci, akkor ő lenne a legidősebb GS-bajnok az Open-éra történetében. De azt a párbajt végül Djokovics nyerte, majd később sem jött össze a győzelem Federernek.

Általános vélekedés a teniszvilágban, hogy a néhány hónap múlva 38 éves Djokovicsnak idén Ausztráliában lesz a legnagyobb sansza arra, hogy begyűjtse hőn áhított győzelmét, a három másik Grand Slamen ugyanis jóval kevésbé áll neki a zászló – főleg a Garroson és a US Openen –, az idő pedig nem neki „dolgozik”.

A topfavoritokon kívül persze számtalan üde színfoltja lesz a férfiak mezőnyének, elég csak a másfél évig kényszerpihenőn lévő hazai kedvenc, Nick Kyrgios visszatérését említeni, aki 2022 után szerepelhet újra az Australian Openen. Az egyébként istenadta tehetség, de kifejezetten balhés ausztrál teniszező amíg nem játszott, szakkommentátorként tevékenykedett, továbbá azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a doppingügybe keveredett Jannik Sinner ellen beszélt, és ha rajta múlott volna, hosszú évekre eltiltják az olaszt.

Ahogy mondta, csalókkal ő biztos nem teniszezik.

Kyrgios visszatérése előtt kijelentette, nem kisebb célja van, mint az egyéni Grand Slam-torna-győzelem, amelyre reálisan nézve aligha lesz esélye, de arra biztosan lesz alkalma, hogy rendkívül szórakoztató mérkőzéseken küzdjön meg riválisaival. Főleg Ausztráliában.

Emellett még a tavaly US Open-finalista, Ausztráliában negyedik kiemelt Taylor Fritz játéka is érdekes lesz. Az amerikai teniszező remek formában zárta a legutóbbi és kezdte az új szezont – vezérletével nyerte meg az amerikai csapat a United Cupot. Fritz ugyan nem topfavorit, de bármikor odaérhet a tűz közelébe.

Marozsán Fábián sikerében bízhatunk

A férfimezőny egyetlen magyar teniszezője lesz a világranglistán 57. helyen rangsorolt Marozsán Fábián, aki tavaly két mérkőzést nyert a főtáblán, így bőven akad megvédendő pontja Melbourne-ben. Hazánk első számú teniszezője – a rövid alapozás ellenére – remekül indította a szezont, Hongkongban negyeddöntőig jutott úgy, hogy legyőzte a top 10-es Andrej Rubljovot.

Fotó: Getty Images Marozsán Fábián

A december végén Magyar Bajnokságot nyerő teniszező kifejezetten szereti az Australian Opent, könnyen alkalmazkodik, sőt szereti a meleg időjárást, illetve az sem utolsó szempont, hogy a tornát megelőző héten ugyan Aucklandben lett volna jelenése, de azt a versenyt lemondta, így több napja volt arra, hogy a lehető legjobb formába hozza magát a rajt előtt.

A selejtezőben egyébként elindult Fucsovics Márton is, de neki nem sikerült végül főtáblára jutni, így jelentős idő után kihagyni kényszerül egy Grand Slam-viadalt az utóbbi évtized legsikeresebb magyar teniszezője.

Nehéz elképzelni, hogy ne tartsa meg koronáját Szabalenka

Ami a női mezőnyt illeti, a férfiakhoz hasonlóan itt is rengeteget fordult a világ a legutóbbi Australian Open óta. Arina Szabalenka, a fehérorosz teniszező pályafutása első Grand Slam-címét nyerte tavaly Melbourne-ben, majd a szezon hátralévő része gyakorlatilag róla szólt, toronymagas világelsőként zárta az évet. Szabalenka sorra nyerte a meccseket, tornákat, a magánéletében viszont újabb tragédia történt – márciusban öngyilkosságot követett el korábbi párja, éppen a miami mestertorna alatt.

Szabalenka lelkierejét mutatja, hogy napokkal a tragédia után pályára lépett, bizonyítva, ő tényleg egy borzasztó erős teniszező, fizikálisan, mentálisan, játéktudást illetően egyaránt. Szabalenka éppen azt az Iga Swiateket váltotta a trónon, aki hosszú évekig vezette hatalmas fölénnyel a női ranglistát, de a fehéroroszban emberére talált, ugyanúgy, mint a komplett mezőny. Sokan már arról beszélnek Szabalenkát illetően, hogy a fehérorosz teniszezőnek akár Serena Williamshez hasonló domináns évei következhetnek, főleg kemény pályán.

Ezt bizonyítva Szabalenka rögtön egy tornagyőzelemmel indította az évet, Brisbane-ben nem talált legyőzőre.

Fotó: Getty Images Arina Szabalenka

A világelső, így az első kiemelt Szabalenka természetesen favorit a címvédésre, de azért rajta kívül ott lesz Swiatek is, aki tavaly csak megnyerte felségterületét, a Roland Garrost, illetve a harmadik kiemelt Coco Gauff is jó eséllyel pályázik arra, hogy legalább megszorongassa a fehérorosz klasszist. Továbbá ez lesz az első Grand Slam-torna, melyen Elena Ribakina úgy indul, hogy az edzője Goran Ivanisevic, így az is kifejezetten izgalmas lesz, hogyan szerepel a kazah teniszezőnő a horvát legenda tanítványaként.

Hasonlóan a férfimezőnyhöz, a női főtáblán is egy magyar játékos lesz érdekelt Bondár Anna személyében, aki alanyi jogon léphet pályára a 128 között.

A legizgalmasabb első körös mérkőzések

Magyar idő szerint csütörtök hajnalban megtartották a főtábla sorsolását, már ami a férfi és női egyéni mezőnyét illeti. Így kiderült, hogy Marozsán Fábián brazil rivális, a világranglistán 74. Thiago Seyboth Wild ellen meccsel az első körben, Bondár Annának pedig kínai ellenfele lesz. Érdekesség, hogy Marozsánék ágára került a kilencedik kiemelt Andrej Rubljov is, ő éppen a szupertehetségnek tartott, december Next Gen vb-t nyert Joao Fonseca ellen meccsel – az a párbaj rendkívül ígéretesnek tűnik.

Ugyanúgy dörzsölhetik a tenyerüket a tenisz szerelmesei a francia ászkirály Giovanni Mpetshi Perricard és a korábbi top tízes Gael Monfils összecsapása előtt vagy a negyedik kiemelt Taylor Fritz és honfitársa, Jenson Brooksby randevúját megelőzően. Szintén kihagyhatatlan lesz a hazai közönségkedvenc Nick Kyrgios visszatérése az Australian Openen, ő a brit Jacob Fearnley ellen mérkőzik. Amennyiben Kyrgios sikerrel veszi az első akadályt, úgy Baez és Cazaux párbajának győztese következik, majd a harmadik kanyarban akár a második kiemelt Alexander Zverevvel nézhet farkasszemet.

Az Australian Open január 12-én kezdődik, és a férfi egyéni döntőjével január 26-án zárul. A legnagyobb érdeklődéssel bíró mérkőzések Magyarországon az Eurosport 1-en és az Eurosport 2-n lesznek követhetők, valamint a Max streamingplatformján az összes pályáról élő közvetítés áll a nézők rendelkezésére.

Szerkesztőségünk tippjei az Australian Openre

férfi győztes: Carlos Alcaraz

női győztes: Arina Szabalenka

