Ebben több volt, Bondár Anna egyéniben csalódottan búcsúzott az Australian Openen

Bondár a főtáblán 2022-ben szintén első körben kapott ki, 2023-ban a második fordulóban búcsúzott. A játékos először 2020-ban vett részt az Australian Openen, akkor a selejtező első meccsét elveszítette, tavaly viszont ugyancsak a kvalifikációban a harmadik fordulóban maradt alul.

Fájdalmas a keddi kudarc, mert nyerhető mérkőzés volt a kínai Vang Ja-fan (64.) elleni meccs. A döntő szettben 2:0-ra vezetett a magyar, majd előbb adogatóként volt labdája a 3:0-hoz, utána fogadóként a 3:1-hez négy is, de az ázsiai visszajött 0:40-ről.

Vang Ja-fan úgy érkezett Melbourne-be, hogy a tavalyi US Open óta nem nyert mérkőzést. Az első játszmában Bondár Anna tudott brékelni 3:2-nél, majd hozta az adogatását 0:30-ról. Meggyőző volt, ahogy 5:3-nál kiszerválta a játszmát: pontot sem vesztett, bátran, pontosan teniszezett. A folytatásban a kínai játéka stabilabb lett, és 4:3-nál három nyerővel semmire brékelt, majd kiegyenlítette a játszmaállást.

A döntő szettet Bondár Anna kezdte jobban. Egyből brékelt (2:0) és labdája volt a 3:0-hoz, utána, fogadóként a 3:1-hez, de nem tudta megtartani az előnyét.

Bizonytalankodott fonákkal és hiába nyert látványos, extra pontokat, a fontos pillanatokban már nem ő irányított. A helyi magyarok mindent megtettek a lelátón, hogy visszabillentsék, de 3:3-nál újra elbukta az adogatását, és Vang már nem adott neki esélyt: 2 óra 13 perc alatt 3:6, 6:3, 6:4 lett.

„Csalódott vagyok. Úgy éreztem, ez egy jó esély volt, vezettem is a döntő szettben brékkel. Megvoltak a lehetőségeim, de nem tudtam kihasználni, így mindenképp csalódott vagyok, és kell majd egy kis idő, amíg ezt feldolgozom. A meccs elejétől úgy éreztem, hogy kicsit jobban izgulok a szokásosnál. Megvolt a lélektani előnyöm a döntő szettben, sajnos nem sikerült végigvinni. Nem tudom, hogy mi hiányzott, talán, ha nem izgulom el annyira... Most még nem igazán látom a pozitívumokat, de ha eltelik egy kis idő, akkor ebből is tudok majd tanulni” – nyilatkozta a mérkőzés után Bondár Anna.

A magyar játékos bízik benne, hogy alkalmi partnerével, a japán Ucsidzsima Mojukával mehetnek néhány fordulót a női párosban.

(Ajánlókép: Bondár Anna január 6-án a hobarti tornán. Fotó: Steve Bell / Getty Images)