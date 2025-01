Ilyet látott már valaki? A teniszklasszis mérgében a hálón törte el az ütőjét – videó

Az orosz klasszis az első szettet simán, 6:2-vel húzta be, a másodikban viszont 5:4-es hátrányban nagy meglepetésre elveszítette az adogatását, így a játszmát is. A harmadik felvonás végéhez közeledve a háló is segítette egy pontnál a thaiföldi versenyzőt, ami után elszakadt a cérna Medvegyevnél:

a volt világelső orosz játékos a hálón törte el az ütőjét!

A játszmát el is bukta Medvegyev, ezt követően viszont összeszedte magát, és öt szettben kiharcolta a továbbjutást (6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2).

A 2021-es US Opent megnyerő, Ausztráliában 2021-ben, 2022-ben és tavaly is döntőző orosz a selejtezőből főtáblára jutó amerikai Learner Tien ellen folytathatja a melbourne-i tornát.

(Borítókép: Darrian Traynor / Getty Images)