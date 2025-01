A 31 éves magyar játékos a salvadori Marcelo Arevalóval az oldalán az első körben, pénteken két szettben nyert a Desirae Krawczyk, Neal Skupski ötödik kiemelt amerikai, brit duó ellen, hétfőn viszont ugyancsak két játszmában kikapott az Olivia Gadecki, John Peers ausztrál kettőstől. A bő egy óráig tartó mérkőzésen Babosék mindkét szettben egyszer vesztették el adogatójátékukat, az elsőben 4:4-nél, a másodikban 3:3-nál.

A soproni teniszező a magyar szövetségnek a meccs után úgy nyilatkozott, hogy apróságokon ment el a mérkőzés, volt egy-két nagyobb hibájuk, de összességében jó érzésekkel fejezte be szereplését.

Babos a riválist is méltatta, mint megjegyezte, John Peerst régóta ismeri, tisztában volt vele, hogy jó játékra képes, és ezúttal különösen a szervái voltak kiválóak. Ugyanakkor a magyar sportoló szerint elsősorban Olivia Gadecki remekelt.

Gadecki ma kábé 80 százalékos első szervamutatóval zárt és az alapvonalról is nagyon stabil volt, ő volt az, aki magához képest jól játszott. Így is nagyon közel voltunk. Marcelo szerváját egyszer 40:0-ről buktuk, ráadásul 4:4-nél, ami óriási hiba volt, illetve a második szettben is többször volt sanszunk