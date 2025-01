Kifütyülték Djokovicsot az Australian Openen, lehet, nem tér már vissza Melbourne-be

Az arénából távozó bajnokot a közönség egy része kifütyülte, ezért a pályán nyilatkozó Zverev először azt kérte a szurkolóktól, hogy soha ne fütyüljenek ki egy sérülten búcsúzó játékost, főleg ne Djokovicsot, aki az elmúlt húsz évben mindent kiadott magából a teniszért. Emlékeztette a nézőket, hogy a szerb többször is komoly sérüléssel küzdve nyerte meg az Australian Opent, tehát, ha ő felad egy GS-elődöntőt, akkor nem volt más választása.

Zverev soha nem nyert korábban Djokovics ellen Grand Slamen. Legyőzte a tokiói olimpia elődöntőjében, és szintén 2021-ben az ATP Finalsen, de Grand Slamen háromszor kikapott tőle. Djokovics a századik megnyert AO-mérkőzése előtt állt (Roger Federer a csúcstartó 102-vel) és a századik trófeájáért harcolt.

Néhány perccel a találkozó vége után, Djokovics már az interjúteremben válaszolt az újságírók kérdéseire.

„Az Alcaraz elleni meccs óta nem ütöttem labdába, egészen a mai melegítésig. Mindent megpróbáltam, amit lehet, hogy kezeljem az izomszakadást, de az első játszma vége felé egyre jobban fájt. Úgy éreztem, ez már túl sok. Szerencsétlen befejezés, de próbálkoztam. Ha megnyerem az első szettet, talán próbálkoztam volna tovább, legalább néhány gémig, a játszma feléig, de egyre rosszabb volt a helyzet. Tudtam, ha meg is nyerem az első szettet, óriási küzdelem lesz tartani vele a tempót a labdamenetekben, akár tovább kettő, három, négy órán át.

Két éve is izomszakadással játszottam, akkor nem befolyásolta annyira a teniszemet a pályán, ez most más helyzet volt. Bíztam benne, hogy két nap alatt javul a helyzet, de nem ez történt, sajnos” – magyarázta Djokovic, akitől az egyik kolléga megkérdezte, elképzelhető-e, hogy utoljára indult az Australian Openen. Némi meglepetésre a szerb úgy válaszolt, hogy nem tudja, de az is lehet, meg akarja várni, hogyan alakul a szezon. Szeretné még folytatni, de nem dőlt el, hogy jövőre mennyire csökkenti le a versenyek számát, amiken elindul. Szeret Ausztráliában játszani, itt érte el a legnagyobb sikereit, ezért, ha fit lesz, egészséges és motivált, akkor nincs rá oka, hogy ne jöjjön újra, de az lehet, ez volt az utolsó.

Úgy folytatta:

Igaz, hogy az utóbbi években többször is megsérültem. Nem tudom pontosan az okát. Talán különböző tényezők eredménye. De megyek tovább és igyekszem még több Grand Slamet nyerni. Amíg azt érzem, hogy ez mind bennem van, addig maradok

– mondta Djokovics, aki visszatér Európába, összeül az egészségügyi csapata tagjaival, megpróbál megoldást találni és minél gyorsabban felépülni. Dohában indulna legközelebb, és még nem mondott le róla, hogy ott legyen.

Fotó: Getty Images Novak Djokovics

A kérdés most már úgy szól, ki lesz Alexander Zverev ellenfele a vasárnapi döntőben, a címvédő Jannik Sinner vagy Ben Shelton. Djokovic mindenesetre a német diadaláért szurkol, mert úgy érzi, Zverev megérdemelné, hogy megnyerje az első Grand Slam-serlegét. Az olasz és az amerikai párbaja magyar idő szerint délelőtt 9 óra 30 perckor kezdődik.

A vegyes párosban már pénteken bajnokot avattak az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A korábban Babos Timit és Marcelo Arevalot is legyőző ausztrál szabadkártyás kettős, Olivia Gadecki és John Peers ünnepelhetett a döntő után.

Magyar győzelemnek is örülhettünk az Australian Open 13. napján

Pénteken megkezdődött a hallássérültek bajnoksága az AO-n. A nőknél és a férfiaknál is 8-as tábla van egyéniben, 13 különböző országból érkeztek teniszezők. A férfiaknál Máthé Gábor az első kiemelt, de a negyeddöntőben olyan ellenfelet kapott, akivel nem szeret játszani, mert más a stílusa, mint a többieknek. Igaz, a francia Mikael Laurent ellen jó a mérlege, 2023-ban és 2024-ben is legyőzte Melbourne-ben.

Fotó: Siklós Erik Máthé Gábor

Délelőtt 10 órakor kezdtek az 5-ös pályán, miközben a szomszédos 3-as arénában (itt játszott Marozsán Fábián és Lorenzo Sonego) bömbölt a zene, készültek az AO Pickleball Slam nyitányára. Máthé Gábor 6:4, 5:4-nél az elődöntőért adogatott, de a francia néhány extra megoldással visszajött a meccsbe. Látványos labdameneteket játszottak, a közönség értékelte a jó teniszt. A tiebreakben 4:4-nél Laurent kettőshibát ütött, és a következő kettő pont az adogató magyaré lett, így ő nyert 6:4, 7:6-ra.