Letaszították a trónról Melbourne királynőjét, új bajnokot avattak az Australian Openen

Egyetlen kérdés maradt szombatra, az Australian Open 14. játéknapjára: Szabalenka zsinórban harmadszor vagy Madison Keys először? A kétszeres címvédő fehérorosz teniszezőnő és az ezen a szinten elsőbálozó amerikai csapott össze a női egyéni fináléjában. És előzetesen a legtöbben Szabalenka, Melbourne királynője sikerére tippeltek.

Ez viszont Keyst egy csöppet sem zavarta, úgy jött ki élete első AO-döntőjére, hogy itt az égvilágon nincs mit veszíteni. És tényleg nem volt, mert már az csodaszámba ment, hogy bejutott a fináléba a második kiemelt Swiatek ágán. A 29 éves amerikai – aki még 2017-ben döntőzött a US Openen, de ott sem nyert – rendkívül bátor, agresszív tenisszel nyitott a fináléban, a háló másik oldalán Szabalenka pedig nagyon ideges volt. Látszott a fehéroroszon a tét, az, hogy háromszoros címvédő lehetne Melbourne-ben, talán ez nyomta rá kissé a bélyegét az első gémekre.

Fotó: Getty Images Madison Keys

Sokkal többet rontott a fehérorosz teniszezőnő, kettős hibát is ütött, Keys pedig érezte, találhat fogást riválisán, és talált is. Az amerikai nagyon agresszív, pontos tenyeresekkel operált, adogatóként is sokkal magabiztosabb volt, alig volt arra példa, hogy második szervát kellett volna üssön. 17 perc elteltével így dupla brékelőnyben találta magát Keys, és elhúzott 4:1-re. Majd ehhez hozzátette semmire megnyert szervagémjét, gyorsan eljutottunk a játszma végjátékához.

Keys ugyan 5:2-nél, saját szervája mögött elsőre még nem tudta lezárni a szettet, de a következő gémben újra elvette Szabalenka adogatását, szettlabdánál hatalmas fonák nyerőt ütött, ezzel 35 perc alatt az amerikai húzta be az első felvonást, 6:3.

Szabalenka az első játszmában négy kettős hibát és közel kétszer annyi ki nem kényszerített hibát ütött, mint riválisa. Lehet, megfordult Keys fejében, hogy egy szettre került élete első Grand Slam-címétől, de a folytatásban már nem volt annyira éles, agresszív a tenisze, kissé visszafogottabban jött ki a második szett elején. Az amerikai első szervagémjét még nagy nehezen abszolválta, két fogadóelőnye volt a fehérorosznak, de 1:1-nél már brékelt Szabalenka, rázta az öklét, látszott rajta, nála a mentális előny.

Fotó: Getty Images Arina Szabalenka

Fordult a kocka, ezúttal Szabalenka húzott el dupla brékkel, és vezetett 4:1-re szetten belül, ő irányított, kontrollálta a labdameneteket, Keys pedig szervái mögött sem tudott már annyira magabiztos maradni. A fehérorosz ugyan a következő adogatásánál bajba került, Keys a dupla brékhátrány tudatában sokkal inkább elengedte kezét, bevágott néhány sistergős nyerőt, és kétszer is eljutott fogadóelőnyig, de a gém nem jött össze. Szabalenka a legjobb pillanatokban húzta elő első szerváit, abszolválta a fogadójátékot, majd 5:2-nél kiszerválta a szettet – jöhetett a mindent eldöntő utolsó felvonás.

Összekapta magát Keys, nem engedte el a meccset, miért engedte volna, ki tudja, lesz-e valaha ennél nagyobb esélye arra, hogy Grand Slam-tornát nyerjen. A harmadik felvonás első gémjeiben rendre az adogató volt dominánsabb, az első hat játék alatt egyetlen fogadóelőnye sem volt a feleknek – szoros párbaj volt. Viszont Keysnél volt az előny, ő kezdte az adogatást, így mindig Szabalenkának kellett zárkóznia riválisához.

Szűk két óra játék után, harmadik szett 5:4-nél elértünk arra a pontra, hogy Szabalenkának a meccsben maradásért kellett adogatnia. Ugyan az első pont még Keysé lett, de higgadt maradt a fehérorosz, és nagy első szerváival végül lezárta a játékot, az amerikai egyenlőig sem jutott el. Aztán 6:5-nél már sokkal melegebb lett a helyzet a fehérorosznak, Keys nyerte az első két pontot, majd újra belehibázott Szabalenka, két meccslabda.

Keys második meccslabdánál ütött egy hatalmas fonák nyerőt, ezzel lezárta a mérkőzést, és először nyert Grand Slam-tornát karrierjében. Erre ki gondolt volna? Szabalenka dühében összetörte ütőjét, Keys zokogott, mindkét teniszezőből előtörtek az érzelmek.

Ezzel Madison Keys megnyerte az Australian Open női egyéni versenyét, pályafutása 46. Grand Slam-tornáján ért először a csúcsra. Szabalenka pedig 2022 után első alkalommal szenvedett vereséget Melbourne-ben.

Az év első Grand Slam-tenisztornája, az Australian Open utolsó játéknapján rendezik a legjobban várt mérkőzést, a férfi egyéni döntőjét a címvédő Jannik Sinner és Alexander Zverev főszereplésével.

Australian Open 2025

női döntő

Arina Szabalenka – Madison Keys 3:6, 6:2, 5:7

(Borítókép: Getty Images)