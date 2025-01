Szerencséje sem volt Zverevnek, Sinner megvédte címét az Australian Openen

Pályafutása harmadik, Ausztráliában első Grand Slam-döntőjére készült Alexander Zverev, aki a tenisz, úgymond, örök ígérete – borzasztó tehetség, kiváló játékos, ott van a világranglista második helyén, de nagy tornát még sosem nyert karrierjében. Pedig többször ott volt a küszöbön, tavaly a Roland Garroson 2:1-re vezetett Alcaraz ellen, 2020-ban pedig kétszettes előnyben volt a US Open döntőjében, a végső siker mégsem jött össze számára.

A 27 éves német ellenfele a világelső és címvédő Jannik Sinner volt az Australian Open döntőjében – érdekesség, éppen Zverev győzte le utoljára az olasz klasszist kemény pályán GS-en. Még 2023-ban a US Openen, azóta nem talált Sinner legyőzőre ezen a borításon nagy tornán.

Sinner kezdte az adogatást, az első két szervagémjében még pontot sem vesztett, fogadóként Zverev igen halovány volt, nem nagyon osztottak neki lapot. Magabiztos volt a címvédő olasz, és ugyan első lehetőségre nem volt sansza arra, hogy elvegye riválisa szervagémjét, másodjára már eljutott két fogadóelőnyig, mindhiába. Zverev a legfontosabb pillanatokban remek szervákkal operált, de az látszódott, hogy nagyon közelít az olasz, egy nyugodt pillanata nem volt a németnek adogatása mögött. Aztán 4:3-nál már nem talált kiutat a bajból Zverev, remekül fogadott az olasz, és a meccsen ötödik fogadóelőnyét már értékesítette – Zverev a hálónál rontott –, így előnybe került.

Fotó: Getty Images Jannik Sinner

Sinner pedig gémen belül vesztett pont nélkül kiszerválta a szettet, 46 perc alatt övé lett az első felvonás, 6:3. Látszódott Zvereven, hogy próbálkozik fogást találni riválisán, de egyszerűen nem sikerült, mindenre volt válasza az olasznak.

Zverev úgy vesztette el viszonylag simán az első szettet, hogy több mint 80 százalékban beütötte első adogatásait. Ez azért bosszantó lehetett a németnek.

A folytatásban is Sinner maradt sokkal stabilabb alapvonalról, Zverevnek nem feltétlen kedveztek a lassabb körülmények, érvényesülni sem tudott annyira a német. Többet hibázott, kettős hibát is ütött, rögtön szetten belül második szervagémjében két fogadóelőnye volt Sinnernek, de mindkettőt hárította a német teniszező. Mivel Zverev kezdte az adogatást, nála volt az előny, de a világelsőnek nem jelentett gondot, hogy rendre zárkózzon. A játszma vége felé közeledve az alapvonalról is jobb volt már a német, el is jutott 5:4-ig – Sinnernek a szettben maradásért kellett szerválnia.

Itt volt az esély Zverev előtt, riválisa két hibával kezdte a gémet, kettő pontra került attól, hogy megnyerje a játszmát, de még labdája sem volt ahhoz, hogy lezárja a felvonást. Sinner higgadt maradt, és remek szervákkal, agresszív tenyeresekkel operált, kihúzta magát a bajból, tiebrékre mentette a partit.

A hét nyert pontig tartó rövidítésben, 4–4-nél Sinner tenyerese megpattant a hálón, tehetetlen volt Zverev, ezt az előnyt pedig az olasz már végigvitte, megnyerte a tiebréket, és egy szettre került a győzelemtől.

Fotó: Getty Images Alexander Zverev

Zverev frusztrált, csalódott volt, földhöz vágta ütőjét mérgében, szerencséje sem volt a németnek. A harmadik szett elején még fej fej mellett haladtak a felek öt játékon keresztül, aztán 3:2-nél Zverev többet rontott saját szervája mögött, és ez, mint kiderült, végzetesnek bizonyult számára. Ebben a gémben Sinner nem játszott extrát, nem voltak nagy nyerői, tette a dolgát, és várta, Zverev mikor rontja el egyik ütését. A német pedig megtette ezt a szívességet, az alapvonalról többet hibázott, gyakorlatilag odaajándékozta a gémet Sinnernek.

Úgy tűnt a németen, elvesztette a hitét. Sinner a következő szervagémjében megszenvedett egy kicsit, látszott rajta, hogy azért izgul, de még így sem engedte fogadóelőnyhöz a németet.

Végül 5:3-nál Sinner a meccsért, a bajnoki címért adogatott, és ugyan volt ki nem kényszerített hibája, de megoldotta a feladatot, és lezárta a döntőt.

Sinner az egész meccsen egyetlen fogadóelőnyhöz sem engedte Zverevet, ez elképesztő bravúr, mindössze Roger Federer és Rafael Nadal nyert úgy GS-döntőt az Open-érában, hogy ellenfelének sansza sem volt a brékre. Az olasz világelső megvédte címét Melbourne-ben, Zverev pedig újabb Grand Slam-döntőben maradt hoppon.

Az Australian Open női egyéni fináléját még szombaton Madison Keys nyerte, amiről alább olvashat bővebben.

Australian Open 2025

férfi egyéni döntő

Jannik Sinner – Alexander Zverev 6:3, 7:6, 6:3

Magyar siker Ausztráliában

Máthé Gábor nyerte párosban a hallássérültek versenyét az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A magyar szövetség tájékoztatása szerint a siketlimpiai bajnok magyar játékos az osztrák Mario Kargl oldalán diadalmaskodott vasárnap Melbourne-ben.

A 39 éves Máthé egyéniben – első kiemeltként – a negyedik helyen végzett, miután a bronzmérkőzésen 7:6, 6:4-re kikapott páros partnerétől.