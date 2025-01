Példaértékű volt játékosaink felkészülése, sorsdöntő párharc vár a magyar válogatottra

Legutóbb hét évvel ezelőtt, 2018-ban járt teniszválogatottunk a világdöntő csoportkörében, azóta nem jött össze a bravúr, hogy csapatunk a legjobbak közé jusson a világon. Ugyan több alkalommal ott volt az esély, karnyújtásnyira a kvalifikáció, rendre válogatottunk húzta a rövidebbet, így még várat magára az újabb világdöntő-csoportkörös szereplés. Tavaly februárban Németország, azelőtt pedig Franciaország ellen szenvedett vereséget csapatunk a selejtezőben, mindkétszer tenisznemzet, annak sokkal előrébb rangsorolt játékosai ellen.

Az immár Bardóczky Kornél vezette Davis-kupa-válogatottunk számára megint nem kedvezett a sorsolás, a harmadik kiemelt, 2022-es győztes Kanada ellen kell kiharcolni a legjobb 16 közé jutást, méghozzá a világ másik felén, Montrealban. Csapatunk tavaly szeptemberben, legjobbjait nélkülözve harcolta ki a győzelmet Egyiptom ellen, ezzel együtt pedig a lehetőséget, hogy újra a legjobbak között szerepeljen. Most viszont újabb szintet lépnének mieink – a cél egyértelműen a világdöntő csoportköre.

Ugyan nem a magyar válogatott a párharc favoritja, már csak azért sem ugye, mert idegenben kell pályára lépnünk, számtalan alkalommal bebizonyosodott a Davis-kupán, a tenisz csapatvilágbajnokságán, hogy ebben a sorozatban bármi megtörténhet. Sokkal nagyobb csodákat is láttunk már, mint amekkora a győzelem lenne Kanada ellen. Így egyáltalán nem földtől elrugaszkodott gondolat az, amit Bardóczky fogalmazott meg a sorsolás után, miszerint nem feltett kézzel utazunk Kanadába.

De mielőtt saját csapatunk összeállításával, esélyeivel foglalkoznánk, mit tudunk az ellenfélről?

A Frank Dancevic szövetségi kapitány vezette kanadai csapat története legnagyobb sikerét 2022-ben érte el, akkor nem talált legyőzőre a sorozatban, és megnyerte a Davis-kupát. A három évvel ezelőtti győztes tehát, jó szokásához híven mindig ott van a végelszámolásnál, tavaly sem volt ez másképpen, bejutott a malagai nyolcas döntőbe, de ott legjobbja, Félix Auger-Aliassime nélkül a negyeddöntőben búcsúzott. Annyit már biztosan tudunk, hogy hasonlóan a novemberi kerethez, ezúttal sem lesz tagja a csapatnak a világranglistán jelenleg 23. helyen jegyzett Auger-Aliassime – ő inkább a versenyzésre koncentrál a Davis-kupa hetén, Montpellier-ben indul egy 250-es tornán.

Ennek ellenére borzasztó erős a kanadai keret, az egyéni ranglistán legjobb 100-ban jegyzett Denis Shapovalov és Gabriel Diallo természetesen vállalja a játékot, ők a csapat legnagyobb fegyverei, hozzájuk csatlakozik Alexis Galarneau, Liam Draxl és Vasek Pospisil.

Fotó: Getty Images Denis Shapovalov

Izgatottak vagyunk, hogy visszatérhetünk Montrealba, a csodálatos közönségünk elé, arra a helyre, ahol tavaly megnyertük a selejtezőt Dél-Korea ellen. Tudjuk, hogy a magyar csapat erős, ugyanakkor rendkívül magabiztosak vagyunk, bízunk magunkban, egymásban, és megoldjuk a feladatot, hogy egy lépéssel közelebb kerüljünk a nyolcas döntőhöz

– nyilatkozta még Dancevic, amikor hivatalossá vált, hogy a magyar csapat ellen Montrealban, az IGA Stadiumban mérkőzik válogatottja. A kanadaiak kapitánya Auger-Aliassime-on kívül legjobbjait hívta be a csapatba, és biztosította arról a montreali közönséget, hogy újabb sikert ér el a csapat február első két napján. Persze, nem is lehet máshogy hozzáállni egy Davis-kupa-párharchoz.

A kanadaiak első számú játékosa Denis Shapovalov lesz, őt a világranglista 53. helyén jegyzik, de járt már ennél sokkal előrébb is, 2020 szeptemberében a top 10 tagja volt. A balkezes teniszező mindkét oldalról borzasztó veszélyes, hatalmas tenyerese van, ugyanakkor formája az utóbbi hónapokban eléggé ingadozó, kiszámíthatatlan, milyen lábbal ébred fel a mérkőzés napján. Shapovalov egy kört ment az Australian Openen, a második kanyarban Lorenzo Musettitől szenvedett vereséget.

Honfitársához hasonlóan Gabriel Diallo is a második fordulóig jutott az év első Grand Slam-tornáján, az Australian Openen, így bőven volt ideje arra, hogy az ausztrál nyárból a kanadai mínuszok közé repüljön, és szokja a körülményeket. A 23 éves kanadai teniszező nem annyira tapasztalt még, már csak korából fakadóan sem, mint Shapovalov, de játéktudása kiemelkedő, nagyon veszélyes játékos a Touron. Rajta kívül még ugye Galarneau, Draxl és Pospisil a csapat tagja, rájuk inkább majd párosban számíthat Dancevic.

„Én is voltam játékos, megértem Zsombor döntését”

Ahogyan azt a tavaly ősszel kinevezett, posztján Nagy Zoltánt váltó Bardóczky Kornél már a sorsolás után kijelentette, minden erejével azon lesz, hogy a lehető legerősebb csapattal utazzon ki Kanadába. Azt már a december végén megrendezett Magyar Bajnokságon, Balatonfüreden elmondta lapunknak, egyeztetett az összes játékossal, biztosították arról őt, hogy készséggel állnak a válogatott rendelkezésére, így nem volt meglepetés, hogy a január eleji kerethirdetéskor legjobbjaink nevei szerepeltek a listán. Így szeptemberi hiányzása után újra címeres mezben harcol a válogatottért Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is, ugyanakkor a harmadik számú, jelenleg top 200-on kívüli Piros Zsombor a távolmaradás mellett döntött az utolsó napokban.

Ennek egyetlen oka van, mint azt Bardóczky elmondta: Piros Zsombornak a következő hetekben rengeteg megvédendő világranglistapontja lesz, így inkább Challenger-tornákon a versenyzés mellett döntött, hogy megőrizze, illetve javítsa helyezését a világranglistán. Bardóczky szerint játékosa nagyon nehéz döntést hozott, mert szívügye a Davis-kupa, de ebben a helyzetben ez a logikus lépés számára, hogy egyéni érdekeit helyezi előtérbe.

Többször egyeztettem Zsomborral, nem ért teljesen váratlanul, hogy lemondta a szereplést, jelezte nekem már korábban, hogy elképzelhető ez a forgatókönyv is. Természetesen az utolsó pillanatig reménykedtem benne, hogy mégis velünk tart, mert nagyon fontos tagja a csapatnak, de végül amellett döntött Zsombor, hogy a Davis-kupa alatt Indiába utazik Challenger-tornákra, és minél több pontot próbál gyűjteni. Én is voltam játékos, ezért tudom, milyen nehéz döntés volt ez neki, de megértem és elfogadom. Zsombor elmondta nekem, nem lesz erre több példa, hogy nem vállalja a szereplést a nemzeti csapatban, de most tekintsünk el tőle Kanadában

– nyilatkozta Bardóczky Kornél lapunknak annak kapcsán, hogyan érintette Piros döntése. Piros Zsombor ugyan nem, de a top 100-ban jegyzett két játékosunk, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton ott lesz a csapattal Montrealban, így azt is megkérdeztük a kapitánytól, hogyan látja az ő formájukat.

Bardóczky úgy kezdte: „Az összes játékosom hozzáállása, felkészülése példaértékű a Davis-kupára. Nagy öröm volt számomra, hogy amikor kineveztek kapitánynak, rögtön egyeztettem velük, és mindannyiuk jelezte, természetesen áll rendelkezésemre, várja a közös munkát. Ez megnyugtató volt számomra, és ennek szellemében kezdtem a felkészülést a Kanada elleni párharcra. Az elmúlt hetekben követtem Fábián és Marci szereplését is, előbbi kapcsán nagyon elégedett vagyok, jól kezdte a szezont, két meccset nyert Hongkongban, és két párbajt Melbourne-ben, az Australian Openen is nyert – erre bőven lehet alapozni. Örülök annak, hogy Fábi jó formában érkezik Montrealba, miután kiesett, még néhány napot maradt Melbourne-ben, és onnan egyenesen repült Kanadába, így több ideje is volt arra, hogy akklimatizálódjon.”

Fotó: Getty Images Marozsán Fábián

Bardóczky Marozsán kapcsán még kiemelte, bebizonyosodott, első számú teniszezőnk tényleg bárkit képes legyőzni a Touron, Melbourne-ben ötszettes csatában győzte le a 17. kiemelt Tiafoe-t, és közel volt ahhoz, hogy nyolcaddöntőbe jusson. A 25 éves teniszező így önbizalom-növelő győzelmekkel a háta mögött érkezik a Davis-kupára, hozzáállása a csatához példaértékű, éhes a sikerre a csapat élén.

Ami pedig Fucsovics Mártont illeti, az utóbbi bő évtized legsikeresebb magyar férfi teniszezője hosszú évek után először maradt le az Australian Open főtáblájáról, nem sikerült a kvalifikáció a selejtezőből, de mint azt Bardóczky elmondta, nagyon sűrű a mezőny a legjobb 200 között, valamint évről évre rengeteg feltörekvő, sikerre éhes fiatal játékos jelenik meg az ATP Touron.

Marci az elmúlt 8-10 évben a hátán vitte a csapatot, nélküle egészen biztos, hogy nem tartanánk itt, a Davis-kupa-teljesítményére még a legnagyobb kritikusai sem szólhatnak egy szót sem. Szeret a válogatottban játszani, rengeteg fontos meccset nyert meg a hazának. Ő az a játékos, aki a formájától függetlenül a Davis-kupában bárkit képes legyőzni. Az Australian Openről hazatérve folytatta a kemény munkát, az edzéseken láttam a szemében azt a tüzet, ami a siker elengedhetetlen feltétele. Így tiszta szívvel mondhatom, hogy Fábihoz hasonlóan Marci is rendkívül motiváltan érkezik Montrealba

– részletezte Bardóczky. A csapat tagja lesz még Piros helyett Fajta Péter, Valkusz Máté (aki nagy valószínűséggel a párosban kaphat szerepet) és a fiatal tehetség Jilly Ádám is, aki újonc ezen a szinten, de számára is komoly feladat vár Kanadában.

A 18 éves Jilly Ádám az elmúlt hónapokban megmutatta oroszlánkörmeit a juniormezőnyben, nagyon ígéretes tehetsége a magyar tenisznek, emellett pedig azért döntöttem úgy, hogy behívom a keretbe, mert balkezes játékos lévén az edzések alatt fontos szerep juthat neki, hiszen hatékonyan segítheti a szintén balkezes Shapovalov elleni felkészülésünket

– tette még hozzá a szövetségi kapitány a magyar csapat fiatal tagjáról.

Ami az esélyeket illeti, szövetségi kapitányunk nem szeretett volna jósolni, annyit mondott, nem mi vagyunk az esélyesek, de számára bizakodásra adott okot játékosai hozzáállása, példaértékű felkészülése, és mindent el fognak követni annak érdekében, hogy bravúrgyőzelmet arassanak. Mert a győzelem bravúr lenne idegenben, előrébb rangsorolt rivális ellen. Lehetetlen viszont a teniszben – főleg a Davis-kupában – nincsen.

A világdöntő selejtezőjének helyszíne Montreal lesz, az IGA Stadium, amely a kanadai szövetség teniszkomplexuma, a nyári hónapokban ez a létesítményt ad otthont a férfi- és női mezőny ezres tornáinak. Viszont jelenleg kemény mínuszok vannak Kanadában, így az IGA Stadium fedett csarnokában kerül sor a találkozóra, aminek befogadóképessége nagyjából 2000-2500 fő. Ennek kapcsán Bardóczky elmondta, információik szerint kielégítő körülmények lesznek, minden adott lesz arra, hogy nyugodtan felkészüljön a csapat a párharcra, mivel nem kizárólag egy centerpálya lesz elérhető, hanem több pálya egyszerre a hét során, így sokkal rugalmasabban készülhetnek játékosaink.

Fotó: MTSZ A kiutazó magyar csapat (Marozsán Fábián a helyszínen várta a többieket)

A magyar csapat Bardóczky Kornél szövetségi kapitánnyal, Fucsovics Mártonnal, Valkusz Mátéval, Fajta Péterrel, Jilly Ádámmal, valamint a stáb többi tagjával vasárnap kora reggel indult útnak Montrealba, és a kanadai városban találkozott Marozsán Fábiánnal, aki már napok óta a helyszínen készül Balázs György edzője segítségével.

A mérkőzésekre február elsején és másodikán kerül sor, az első napon két egyéni párbajt rendeznek, majd vasárnap először egy páros találkozó lesz a programon egy egyénivel. Amennyiben még nem dőlt el a párharc, és döntő meccsre van szükség az egyik fél harmadik győzelméhez, úgy még egy szingli meccset játszanak. Az Index egész héten a helyszínen, Montrealban követi a magyar csapat felkészülését, majd mérkőzéseit, így mindennap jelentkezünk exkluzív helyszíni tartalmakkal.

(Borítókép: MTSZ)