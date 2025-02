Péntek délután teljesítette utolsó edzését a magyar válogatott Montrealban, akkor Marozsán Fábián és Bardóczky Kornél is arról beszélt, készen állnak a kihívásra, arra, hogy idegenben bravúrgyőzelmet arassanak, és legyőzzék a 2022-es DK-bajnok Kanadát. Szintén pénteken derült ki az is, hogy a párharcot majd első számú teniszezőnk, Marozsán Fábián kezdi a kanadaiak másodikja, Alexis Galarneau ellen.

A helyszín a montreali IGA Stadium, a kanadai teniszszövetség hadibázisa, amelybe egy közel kétezer férőhelyes mobil lelátót építettek a hétvégére. A munkálatok természetesen egész héten zajlottak, így a magyar csapat többször kifejezetten erős zajban volt kénytelen edzeni. Helyi idő szerint szombat délelőtt 11 órától megérkeztek az első szurkolók a létesítménybe, sőt, kezdés előtt előtt egy órával már két magyar zászlót is kifeszítettek a nyugati lelátóra. A magyar szövetség szerint néhányan érkeztek a helyszínre buzdítani Bardóczky Kornél csapatát, illetve a montreali magyar követség főkonzulja és Kanada magyarországi nagykövete is meglátogatta a csapatot.

A kezdésre pedig, ahogy az várható volt, megtelt az összes lelátó, több mint kétezer néző előtt kezdődött a párharc. Marozsán és Galarneau korábban sosem párbajozott egymással, előzetesen a jóval előrébb rangsorolt magyar számított esélyesnek.

Marozsán nyerte az éremfeldobást és kezdte az adogatást, első szervagémjében ugyan elmaradtak a nagy első szervák, de összességében könnyen abszolválta a gémet, ő irányított. Galarneau sokkal feszültebb, idegesebb volt, rajta volt a nyomás, ezért első adogatójátékát rögtön elbukta – persze Marozsán remekül, hosszan fogadott, hibára kényszerítve riválisát.

A korai előnyt rendkívül magabiztosan tartotta Marozsán, nem engedte közelebb magához Galarneau-t, több hatalmas tenyeres nyerőt is bevágott. Alig telt el 20 perc, Marozsán 4:1-re elhúzott az első felvonásban.

A szett második felében azért magára talált Galarneau, főleg fonák oldalról vágott be néhány sistergős nyerőt, tombolt is a montreali publikum. Ugyanakkor Marozsán a legfontosabb pillanatokban higgadt maradt, nagy első szerváival lehűtötte a kedélyeket, majd 5:3-nál gond nélkül lezárta a játszmát, 1:0 ide.

Fotó: Getty Images Marozsán Fábián

A folytatásban összeszedte magát Galarneau, Marozsán pedig némileg váratlanul hullámvölgybe került - az összes húzása bejött a kanadainak, és a szett elején brékelőnybe került. 3:1-nél Marozsánnak két fogadóelőnye volt ahhoz, hogy zárkózzon, de mindkét pontnál ászt ütött a kanadai, és tartotta szerváját.

Hasonlóan mint az első szettben, most is eljutottak 5:3-ig a felek, de most Galarneau-nál volt az előny, és a kanadai nem remegett meg, vesztett pont nélkül magabiztosan kiszerválta a második felvonást. Jöhetett a döntő parti.

A lélektani előny és a közönség buzdítása Galarneau oldalán volt, de Marozsán higgadt maradt, és mintha mi sem történt volna, újra legjobb teniszét vette elő. A magyar teniszező első szervagémjét hozta, majd remekül, pontosan fogadott, belehibázott Galarneau, 2:0 szetten belül.

Rázta az öklét Marozsán, tudta, ez nagyon fontos pillanat. Ezt követően jó első szerváival hozzátette adogatójátékát, és elhúzott három gémmel, úgy tűnt, megtört egy kicsit Galarneau. Zúgott is a maroknyi magyar tábortól a Ria, Ria, Hungária!

Galarneau próbálta tartani a nyomást Marozsánon, elengedte a kezét, és azért jó néhány ütése bejött, 4:2-nél az első két pont az övé lett. De mint kiderült, kritikus pillanatban Marozsán megint előhúzta nagy szerváit, és még fogadóelőnyig sem engedte riválisát. Innen már nem volt visszaút Galarneau számára, összességében Marozsán volt a jobb, a magyar teniszező 5:3-nál adogatóként tett pontot a történet végére.

Első számú játékosunk sikerével a magyar válogatott került előnybe a Kanada elleni világdöntő selejtezőjében. A szombati játéknap második meccsét Fucsovics Márton és a kanadaiak legjobbja, Gabriel Diallo játssza.

TENISZ, DAVIS-KUPA

Kanada–Magyarország

A program az előzetes nevezési lista alapján

szombat, helyi idő szerint 13 órától

Marozsán Fábián – Alexis Galarneau 6:3, 3:6, 6:3

Fucsovics Márton – Gabriel Diallo

vasárnap, helyi idő szerint 11 órától

Pospisil/Draxl – Marozsán/Valkusz

Marozsán Fábián – Gabriel Diallo

Fucsovics Márton – Alexis Galarneau

A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart, a győztes továbbjut a világdöntő selejtezőjének második fordulójába, a vesztes pedig a világcsoport I. rájátszásában folytatja szeptembertől.