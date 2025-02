Őrült tenisz Fucsovicstól, karnyújtásnyira került válogatottunk a bravúrgyőzelemhez

A világdöntő selejtezőjének első meccsét Marozsán Fábián nyerte három szettben Alexis Galarneau ellen, ezzel a magyar válogatott került előnybe. A szombati játéknap második meccsét Fucsovics Márton és a kanadaiak legjobbja, Gabriel Diallo játszotta – ez volt kettejük első párbaja.

Inkább Diallón volt a nyomás, ő az első számú kanadai, mindenki győzelmet várt tőle, csapata pedig hátrányban volt. Jól is kezdett Diallo, az első labdamenettől fogva bejöttek első szervái, ugyanakkora ha labdamenet alakult ki, Fucsovics is tudott irányítani. Ennek ellenére a magyar teniszező második szervagémjében remekül fogadott a kanadai, agresszív, pontos tenyeresekkel irányított, el is jutott fogadóelőnyig, amit egyből értékesített.

Próbálkozott ugyan Fucsovics tartani a lépést a kanadaival, de Diallót vitte a lendület, a montreali közönség, minden neki kedvezett, így addig ütötte a vasat, amíg forró. Fucsovics játékából hiányzott a jó első szerva, fogadóként pedig nem tudta kezelni riválisa hatalmas adogatásait, Diallóé lett az első felvonás 6:3 arányban. Az fontos volt a magyar teniszező számára, hogy legalább ő kezdte az adogatást a második szettben.

A rövid pihenő után Fucsovics tartotta szerváját, nem könnyen ugyan, mert nagyon közel járt Diallo a brékhez, de a magyar higgadt maradt, és minimális előnybe került. Sőt, Fucsovics remek tenyeresekkel megszorongatta riválisát saját szervagémjében, nem jöttek be Diallo első adogatásai, amikor pedig labdamenet alakult ki, az rendre a magyar teniszezőjé lett. Második alkalommal a meccsen Fucsovicsnak fogadóelőnye volt, sokkal jobban játszott, mint az első szettben, Diallo pedig belerontott – rövid időn belül három gémmel elhúzott a magyar játékos.

Diallo mintha egy kicsit elbizonytalanodott volna, nem voltak annyira élesek az ütései, Fucsovics pedig borzasztó stabil volt, alapvonalról mindent visszaadott. Jött is az újabb lehetőség, Diallo saját szervája mögött bizonytalankodott, 5:2-nél Fucsovics fogadóként zárta le a szettet, remek tenisszel. És a magyar kezdett szerválni a döntő felvonásban.

Fotó: Getty Images Fucsovics Márton

Elképesztő szintet lépett Fucsovics játéka az első szetthez képest. És vitte tovább a lendület a magyarok másodikját, ugyan Diallo már jobban szervált ekkor, de fogadóként halovány volt. A kanadai a szetten belüli második szervagémjében bajba keveredett, több csúnyát hibázott, három fogadóelőnye volt Fucsovicsnak. Borzasztó fontos pillanata volt ez a meccsnek, Diallo nem adta meg magát, hatalmas első szerváival életben tartotta magát, és egy őrült gém végén tartotta szerváját.

Ahogy ez ilyenkor a teniszben lenni szokott, a tomboló montreali közönség biztatása mögött Diallo újult erőre kapott, és bevágott néhány nagy erőt, két fogadóelőnye volt a következő gémben. Értékesítenie viszont egyiket sem sikerült, Fucsovics higgadt maradt, megint elővette eddig jól működő nagy szerváit, stabil maradt az alapvonalról, és a kanadai összes sanszát hárította. Diallo következő szervagémjében megint hibázott, ezt pedig már kihasználta a magyar teniszező, 4:2-re elhúzott – két gémre került a győzelemtől.

Fucsovicsnak borzasztó nehéz dolga volt, hogy a brék mellé tegye szervagémjét, 0:40-e volt Diallónak, de még ez sem volt elegendő a kanadainak, hogy zárkózzon – a második számú magyar teniszező nagyon pontosan játszott, tudta, mutatta, hogy ő a jobb, néha őrületbe kergette Diallót.

Mentálisan nagyon erős maradt Fucsovics, végül fogadóként zárta le a meccset, és borzasztó fontos győzelmet aratott, összesítésben 2–0 az első nap után a magyar csapatnak.

A program magyar idő szerint vasárnap délután 17 órától folytatódik Montrealban a páros mérkőzéssel. Amennyiben a harmadik meccs után eldől a párharc, úgy a negyedik találkozót lejátsszák, az ötödik megbeszélés kérdése.

Fucsovics Márton szerint ez a mentális erő diadala volt

A mérkőzés után a sajtószobába érkezett második számú teniszezőnk Bardóczky Kornél szövetségi kapitánnyal együtt. Fucsovics arról beszélt, próbált az egész mérkőzésen erős maradni, és a feladatra koncentrálni, annak ellenére, hogy Diallo nyerte az első szettet, tudta, nincs még vége a történetnek.

A második szettől jelentősen javult az első adogatásom és a tenyeresem, sokkal stabilabb voltam az alapvonalról, illetve mentálisan is úgy érzem, hogy erős maradtam. Tudtam, hogy lesz olyan pillanata a kanadainak, amikor nem jönnek majd be a szervái, és amikor ez megtörtént, minden lehetőséggel éltem. Én voltam az erősebb mentálisan, ez volt a siker kulcsa

– mondta lapunknak Fucsovics a mérkőzés után. A magyar teniszező hozzátette, ugyan 2–0-ra vezet a csapat, még nem dőlt el semmi, ugyanúgy koncentráltnak kell maradniuk a folytatásban is. Efelől nincs kétsége se Fucsovicsnak se Bardóczkynak, mert egész héten látják a többieken, hogy mindenki borzasztóan motivált, és győzni jöttek ide. Fucsovics kiemelte még, hogy sokat segített neki a maroknyi magyar közönség, köszöni nekik a szurkolást.

A Davis-kupa mindig sokat segített nekem a karrieremben, tavaly több hónapon keresztül sérült voltam, de amikor a magyar csapattal vagyok, a többiekkel, mindig sokkal jobban érzem magam, és ez több nehéz pillanaton átsegített már. Most is ezt érzem, tudom, mekkora lehetőség előtt vagyunk, és minden erőmmel azon vagyok, hogy győzelmet arassunk holnap

– zárta Fucsovics.

TENISZ, DAVIS-KUPA, 1. nap után

Kanada–Magyarország 0–2



szombat, magyar idő szerint 19 órától

Marozsán Fábián – Alexis Galarneau 6:3, 3:6, 6:3

Fucsovics Márton – Gabriel Diallo 3:6, 6:2, 6:2

vasárnap, magyar idő szerint 17 órától

Pospisil/Draxl – Marozsán/Valkusz

Marozsán Fábián – Gabriel Diallo

Fucsovics Márton – Alexis Galarneau

A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart, a győztes továbbjut a világdöntő selejtezőjének második fordulójába, a vesztes pedig a világcsoport I. rájátszásában folytatja szeptembertől.