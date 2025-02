Elvégezte az utolsó simításokat a magyar válogatott, játékosaink bravúrgyőzelemre készülnek

A helyi idő szerint péntek délelőtti, sajtótájékoztatóval egybekötött sorsoláson kiderült, Marozsán Fábiánt szólítják majd elsőként pályára szombaton – legelőkelőbb helyen rangsorolt teniszezőnknek a kanadaiak második számú játékosa, Alexis Galarneau lesz az ellenfele. Már pénteken látszódott a magyar csapaton és Bardóczky Kornél szövetségi kapitányon, alig várják, hogy elkezdődjön a párharc, és mindent megtegyenek annak érdekében, hogy bravúrgyőzelmet arassanak a 2022-es Dk-bajnok Kanada ellen.

Mielőtt elkezdődnének a mérkőzések, Marozsán az Index kérésére megosztotta gondolatait, hogyan tekint az elkövetkezendő két napra.

A legutóbbi Davis-kupa, ami egy évvel ezelőtt, Tatabányán volt, számomra nagyon nehéz volt, mert betegséggel küzdöttem, és a teljesítményem is elmaradt a várttól. Szerencsére most semmi ilyesmiről nincs szó, egészséges vagyok. Úgy érzem, az edzések is jól sikerültek, de ennek ellenére nem bízom el magam, tudom, hogy tudásom legjava kell majd ahhoz, hogy győzelemre vezessem a csapatot