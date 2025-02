Csapatunk 2–0-s előnyben volt az első nap után, mégis döntő mérkőzésre került a sor a kanadaiak ellen, akik 2022-ben megnyerték a tenisz csapatvilágbajnokságát. Az ötödik párbajra Fucsovics Márton érkezett, ellenfele Alexis Galarneau volt. A rendkívül szoros, feszült összecsapást két szettben a magyar teniszező nyerte, így Davis-kupa-válogatottunk jutott a világdöntő selejtezőjének második fordulójába Montrealban.

Az ötödik mérkőzés után, amit Fucsovics őrült csatában nyert meg, maga a főszereplő és Bardóczky Kornél szövetségi kapitány érkezett az interjúszobába, hogy megosszák gondolataikat.

A kapitányként első párharcán tevékenykedő Bardóczky Kornél azzal kezdte, mindennek az alapja az volt, hogy mindenki bízott a másikban, egész héten a felkészülés alatt látszódott a játékosokon a bizalom, és az, hogy ide győzni jöttek. A szövetségi kapitány elmondása szerint az összes teniszező rendkívül motiváltan várta a fellépést, a párharcra való felkészülésük pedig példaértékű volt – ahogyan azt elmondta a kiutazás előtt.

Nagyon nehéz döntéseket kellett meghoznunk a hétvégén. Megnyertük az első két meccset, két elképesztő siker volt Fábiántól és Marcitól, ez volt az alapja annak, hogy belenyúlhassunk a párosba. Tudtam, nem lehet megkockáztatni azt, hogy a páros alatt akár Fábi, vagy adott esetben Marci kihajtsa magát, és ne legyen meg ennek az eredménye – ezért döntöttem úgy, hogy Máténak és Petinek adok lehetőséget. Ez nem azt jelentette, hogy eldobtuk volna a párost, mert Mátééknak is bőven volt sanszuk a kanadaiak ellen, de ez volt a helyes döntés, hogy pihentetjük az első két játékosunkat

– kezdte Bardóczky értékelését lapunknak. A magyar szövetségi kapitány kiemelte, jelentős bizalma volt Fucsovics és Marozsán felé, biztos volt abban, hogy a két egyéni mecccsből legalább az egyiket megnyerik, így a párharcot a behúzzák.

„Láttam egész héten Fábián és Marci munkáját, testbeszédét, tudtam, hogy az egyikőjük biztosan megnyeri a maga meccsét. Őszintén az egy kicsit meglepett, hogy Fábián ennyire egyértelműen kikapott, két sima szettben, de Diallo nagyon jó teniszt hozott, minden bejött neki, ez sajnos ilyenkor benne van, Fábián pedig nem találta a ritmust. Semmi gond, mentünk tovább, mondtam Fábiánnak is, hogy Marci mindent megtesz majd annak érdekében, hogy győzzünk. Így is lett, Marci elképesztő tenisszel megnyerte két szettben az utolsó mérkőzést, ő lett a hősünk, és nagyon örülök, hogy idegenben megnyertük ezt a nagyon nehéz párharcot. Köszönettel tartozom a magyar szurkolóknak is, akik kijöttek, elutaztak ide, rendkívül fontos volt, hogy volt kire, kikre kinéznünk a nehéz pillanatokban”

– folytatta Bardóczky.

Fotó: Getty Images

A mindkét meccsét megnyerő, remekül teniszező Fucsovics Márton azzal kezdte, hatalmas öröm számára, hogy úgymond a vezetésével nyert a csapat a hétvégén, de nem szabad elfelejteni, hogy Fábián, és a többi játékos, csapattag nélkül ez nem sikerült volna.

Lehet, hogy nem annyira látszódott rajtam, de belülről azért elég stresszes volt ez az utolsó meccs. Ahogy szombaton, most is azt éreztem, hogy bízom magamban, az ütéseimben, és tudom, hogyha mindent úgy csinálok, ahogyan kell, akkor nem lehet gond. Rendben volt a szervám, az ütéseim is ültek, de nagyon jött a kanadai, tolta a közönség, azért nehéz pillanatokat is átélhettem a két szett alatt. Nagyon fontos volt, hogy éreztem, bízik bennem az egész csapat, fontos volt a támogatásuk, én meg motivált maradtam, tudtam, mekkora esély előtt állunk, ha megnyerjük ezt a párharcot

– kezdte Fucsovics, aki szintén a csapategységet emelte ki, mint kulcsa a sikernek. Fucsovics szerint remek egy hetet töltött együtt a csapat Montrealban, mindenki ott volt a másiknak, ha kellett, hozta a másik kulacsát, ütőjét, ezek az apró dolgok mind részesei voltak annak, hogy ez a győzelem összejött.

„Ahogy azt már korábban is többször elmondtam, nekem a Davis-kupa mindig fontos volt, az, hogy a magyar csapatban, a csapatért játsszak. Sok nehéz pillanaton átsegített már ez a sorozat. Most is így volt, nagyon élveztem a csapat tagja lenni, és örülök, hogy együtt átéltük ezt a sikert. Szeretném, ha ez a csapat egyben maradjon a folytatásban is, efelől nincs kétségem, és szeptemberben folytatjuk”

– utalt ezzel arra Fucsovics, hogy a világdöntő selejtezőjének második fordulójában majd Ausztria ellen, hazai pályán játszik csapatunk. Akkor az lesz a tét, hogy ki jut a Davis-kupa bolognai nyolcas döntőjébe – ekkora magasságokban korábban még sosem járt csapatunk.

Az ünneplés pillanatai

Addig viszont még rengeteg torna, kihívás vár játékosainkra, Bardóczky is hangoztatta azt, hogy az osztrákok elleni párharcról még nagyon korai beszélgetni, de természetesen reméli azt, hogy majd ott is összejön a siker. Ami a magyar teniszezők további programját illeti, Marozsán Fábián rögtön útra kel, Rotterdam felé veszi az irányt, ahol már a hét elején jelenése lesz – az első körben Jan-Lennard Struff ellen játszik. Fucsovics Márton legközelebb majd egy bahreini challengeren teniszezik.

TENISZ, DAVIS-KUPA

Kanada–Magyarország 2–3



szombat

Marozsán Fábián – Alexis Galarneau 6:3, 3:6, 6:3

Fucsovics Márton – Gabriel Diallo 3:6, 6:2, 6:2

vasárnap

Pospisil/Draxl – Valkusz/Fajta 7:6, 6:4

Marozsán Fábián – Gabriel Diallo 1:6, 3:6

Fucsovics Márton – Alexis Galarneau 7:6, 6:4

(Borítókép: Getty Images)