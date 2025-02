A magyar válogatott bravúrja után egy új aranykoron dolgozik a hazai szövetség

Sávolt Attila szakmai igazgató szerint új aranykoron dolgozik a Magyar Tenisz Szövetség, és ennek a kornak az egyik előjele lehet a férfiválogatott hétvégi diadala Kanadában a Davis-kupa világdöntőjének selejtezőjében. A bravúr után sajtótájékoztatót tartott a hazai szövetség, amelyen játékosaink és Bardóczky Kornél szövetségi kapitány is részt vett.

Az eseményen Sávolt Attila egyesével méltatta a csapat tagjait, akik közül ketten hiányoztak: Marozsán Fábián már Rotterdamban versenyez, Fucsovics Márton pedig belázasodott.

Már azért külön köszönet jár nekik, hogy egyáltalán a rendelkezésünkre álltak, hiszen a kanadaiaknál úgy mondta le a szereplést vállsérülésre hivatkozva Denis Shapovalov, hogy a héten már Dallasban játszik. Bardóczky Kornél kapitány bátor döntéseket hozott meg Kanadában, ahol izgulós lett a vége, az én szívemmel ez biztosan nem lett volna nekem való feladat

– utalt mosolyogva tavalyi infarktusára.

Úgy folytatta: „Mi itt, a hátországban azon vagyunk, hogy megteremtsünk minden lehetőséget ezekhez az eredményekhez. A decemberben újraélesztett magyar bajnokság óta egy új aranykoron dolgozunk, amelyben remélhetőleg Davis-kupa- és Billie Jean King-kupa-sikerek is benne lesznek majd.”

Bardóczky Kornél közölte: igaz, hogy két legjobbjuk nélkül játszottak a kanadaiak, de ebben a felállásban verték meg 2023-ban idegenben az olaszokat, ami sokat elárul a játékerejükről.

Igyekeztük végig kizárni a zavaró körülményeket. A nemzetközi szövetség kirendelt döntnökét nem zavarták a hangosan zúgó lámpák vagy a hét elején a csúszó előkészületek, miközben nálunk Tatabányán és Keszthelyen is nagy szigor volt az elmúlt évek párharcaiban. Az előírt 4500 fős csarnok helyett egy kétezresben játszottunk, ami végül is nem volt baj, mert kevesebb hazai szurkoló juthatott be

– mesélte a szakvezető.

Fajta Péter kifejtette, a keretbe is az utolsó pillanatban került be Piros Zsombor helyett, és a páros meccsen is beugró volt. „Óriási élmény volt, párosban nem mi voltunk az esélyesek Valkusz Mátéval, de ez volt a legjobb döntés, hogy Fábián és Márton pihenten állhasson ki az egyesre. Jól helytálltunk, de a fontos pontoknál kiütközött az ellenfél rutinja” – mondta. Páros partnere, Valkusz azzal kezdte, hogy sérülések miatt nehéz hat hónap van mögötte, de az első szóra jött a válogatottba.

Segíteni jöttem a többieknek, és meglepett a páros lehetőség. Péter remekelt azon a meccsen, én inkább csak nehezék voltam, de igyekeztem hozzátenni, amit tudtam

– jelentette ki.

Kezd körvonalazódni a szeptemberi párharc

A magyar válogatott a szuperdöntő 16 csapatos selejtezőjében folytatja szereplését, amelyben Ausztriát fogadja szeptember 12–14-én. Annak a párharcnak a győztese jut tovább a DK nyolcas döntőjébe, melynek Bologna ad otthont november 18-tól 23-ig. A szeptemberi csata kapcsán Sávolt Attila elárulta, hogy mivel javában zajlik akkor a kemény pályás szezon, ezen a borításon szeretnék fogadni majd az osztrákokat. Ugyan még hivatalos tájékoztatást nem kaptak arról, milyen kritériumok lesznek a helyszínnel kapcsolatban, de az előkészületek már elkezdődtek, és természetesen az elmúlt években jól bevált tatabányai csarnok is az opciók között szerepel.

A magyar válogatott hatalmas lehetőség kapujában áll, a történelem során még sosem jutott csapatunk a nyolcas döntőbe. A montreali sikerhez még hozzátartozik, hogy DK-válogatottunk kilenc helyet javítva immár a 13. a nemzetek rangsorában, így jövőre a világdöntő selejtezőjében kiemelt lesz.

(MTI/Index)

(Borítókép: Getty Images)