Nem csalódott a szoros vereség miatt, eddigi leghosszabb túráját zárta le Marozsán

A magyar teniszező a montreali Davis-kupa-összecsapásról szó szerint beesett a hollandiai viadalra – alig volt egy napja legyőzni a jetlaget és alkalmazkodni a körülményekhez – mégis nyert egy mérkőzést, a világranglista-10. orosszal pedig a tavalyi umagi és az idei hongkongi döntő szettes találkozója után (előbbit Rubljov, utóbbit Marozsán nyerte) ismét hihetetlenül szoros csatát vívott.

Úgy érzem, jó meccs volt, mindkettőnknek voltak jobb és rosszabb periódusai is. Fej fej mellett haladtunk kisebb kilengésekkel, de még ez a hullámzás is pozitív volt, jó irányba vitte a meccset, jó volt a hangulat a centerpályán, a közönség is remek volt