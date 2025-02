Doppingvétség miatt három hónapra eltiltották a világelső teniszező Jannik Sinnert

A WADA eredetileg megfellebbezte a Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség (ITIA) tavaly hozott döntését, amely nem tiltotta el Sinnert egy véletlen szennyeződésként értékelt pozitív doppingteszt után. A mintában talált Clostebol nevű anabolikus szteroid kapcsán Sinner azt állította, hogy a tiltott szer egy olyan masszőrtől került a szervezetébe, aki a saját vágott ujjának kezelésére használta a szert.

A szombaton kiadott közleményében a WADA elismerte, hogy „Sinner nem szándékosan csalt”, azonban hangsúlyozták: „A szabályzat és a Sportdöntőbíróság (CAS) precedensei alapján a sportolók felelősséggel tartoznak a stábjuk gondatlanságáért is. Az ügy egyedi körülményeit figyelembe véve a háromhónapos eltiltás megfelelő szankciónak tekinthető.”

Az eltiltás különösen érzékenyen érinti az olasz teniszezőt, aki idei első Grand Slam-torna-győzelme után került a világranglista élére.

Rómában térhet vissza

Sinner tavaly márciusban kétszer is pozitív tesztet produkált az Indian Wells-i versenyen. Az eset már közel egy éve árnyékként lebegett a játékos feje felett, aki ennek ellenére megnyerte az US Opent és az Australian Opent is. Az eltiltás február 9-én lépett életbe, és a sportoló május 5-től térhet vissza a versenyekhez, míg edzéseket április 13-tól végezhet.

A viszonylag enyhe büntetés – amely akár kétéves eltiltás is lehetett volna – miatt Sinner nem marad le egyetlen Grand Slam-tornáról sem, azonban több jelentős Masters-versenyt kénytelen kihagyni, köztük az Indian Wells-i, miami, monte-carlói és madridi tornát. Szerencséjére éppen a hazai római Masters kezdetére térhet vissza.

„Elfogadom, hogy felelősséggel tartozom a csapatomért, és tisztában vagyok ezzel” – nyilatkozta Sinner. „A WADA szigorú szabályai fontos védelmet jelentenek a sport számára, amit szeretek. Ezen az alapon egyeztem bele az eltiltásba.”

Jamie Singer, Sinner ügyvédje hozzátette: „Örülök, hogy Jannik végre maga mögött tudhatja ezt a megrázó élményt. A WADA megerősítette a független bíróság által megállapított tényeket. Egyértelmű, hogy Janniknak nem volt szándékában csalni, nem tudott róla, és nem szerzett versenyelőnyt.”

Az eltiltás komoly lehetőséget jelent Alexander Zverev számára, hogy világelsővé váljon, amennyiben kiemelkedően teljesít a következő Masters-tornákon.