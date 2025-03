Tündérmese Floridából, tovább írja váratlan sikersztoriját a tenisz új csodája

Tündérmese Floridából. Fülöp-szigeteki tini az idei Miami Open női tenisztornájának legnagyobb szenzációja, avagy a szabadkártya szárnyakat ad(hat). Mallorca, Madrid, Miami…

A Miami Open előtt kevesen hallották, ismerték Alexandra Eala nevét. Először talán akkor kapták fel a fejüket a szurkolók, amikor meglátták, hogy az idén újra ő is szabadkártyát kap a Miami Open 96-os főtáblájára. Ez 2022-ben is megtörtént, amikor még csak 16 éves volt. Azóta összesen hatszor indulhatott a főtábláról WTA 1000-es versenyen, de háromszor a selejtezőbe is adtak neki wild cardot. Madridban és Miamiban kapott a legtöbbször lehetőséget, először 2021-ben, amikor még 731. helyen állt a ranglistán.

Apró érdekesség, hogy 2022-ben Bondár Annával játszott a Madrid Open-selejtező első fordulójában, és teniszezőnk 6:0, 6:0-ra győzte le – három évvel később már Alexandra Eala lesz előrébb a ranglistán, hétfőtől minimum a 75. helyen áll. Jegyezzük meg azt is, hogy 2020-ban, 14 évesen 6:1, 6:2-re verte a két évvel idősebb Tóth Amarissát Traralgonban, az ITF hagyományos, Australian Open előtti kiemelt versenyén. Az alábbiakban azt nézzük meg, mit jelenthet egy játékos fejlődése szempontjából, ha fiatalon, pályafutása elején éveken át kap szabadkártyákat az alanyi jogon, ranglista alapján elérhetetlen WTA-tornákra.

Fotó: Getty Images

Alexandra Eala WTA 1000-es szinten öt vereség mellett egy győzelmet jegyzett március közepéig, de nem csak ezért nem utalt arra semmi, hogy eljött az áttörés pillanata. Az idei Miami Open előtt Trnavában játszott két ITF 75-öst. A januári Australian Open selejtezőjében az első fordulóban kikapott, és azóta nem nyert két meccset sorozatban, Trnavához hasonlóan a második fordulóban búcsúzott Bengaluruban (ITF 100), Szingapúrban (WTA 250) és Mumbaiban.

Ehhez képest Miamiban jobbnak bizonyult Katie Volynetsnél (73.), Jelena Osztapenkónál (25.), Madison Keysnél (5.), a negyeddöntőért nem állt ki ellene Paula Badosa, az elődöntőért 6:2, 7:5-re verte a 2. kiemelt, ötszörös Grand Slam-bajnok Iga Swiateket. Elképesztő, szinte felfoghatatlan, megmagyarázhatatlan sorozat. A szerdai párbaj után Swiatek úgy nyilatkozott Fülöp-szigeteki riválisáról, hogy egyszerűen tehetetlen volt a pályán, annyira jól játszott Eala. Mélyen, agresszívan, pontosan játszott, remekül lőtte a vonalakat, nem talált rá ellenszert.

Ez egy szürreális pillanat számomra, nem tudom felfogni, hogy itt vagyok, és újra győztem. Nehéz visszagondolni, mi is történt velem abban a pillanatban, amikor megnyertem a meccset. Próbáltam magamba szívni ezt az egészet, amit átéltem, ilyen még sosem történt velem, és szerettem volna megőrizni ezt a pillanatot

– mondta Eala (aki a négy között majd Jessica Pegula ellen meccsel) még a pályán, percekkel az utolsó labdamenet után.

Eala Miamiig, 52 hét alatt 526 ranglistapontot szerzett, most az öt győzelmével 390-et – és még nincs vége. Pénzben: az eddigi keresete 2020 óta, a hivatalos pénzdíjakból 498.901 dollár, ehhez jön minimum 332.160 dollár. Persze, legyinthetünk is, hogy nincs itt semmi látnivaló, mert Indian Wells új királynője a 17 éves Mirra Andreeva (6.) – igaz, ő Miamiban kikapott a 16 közé kerülésért.

Alexandra Eala története mégis különleges, tanulságos és globális. Bizonyítja, hogy a körön kívülről, a Fülöp-szigetekről is el lehet jutni a teniszvilág elitjébe. Hősnőnk arra nem emlékezett pontosan, hogy ki fedezte fel, ki látta meg benne a potenciált, a különleges tehetséget 13 évesen, amikor a Rafa Nadal Akadémiára költözhetett. Úgy emlékszik, hogy Carlos Costa egyeztetett, állapodott meg a szüleivel, és egy alapítványon keresztül biztosították a financiális hátteret.

A Fülöp-szigeteken nincs komoly hagyománya a tenisznek, de a nagypapája klubszinten játszott, és a bátyja után vele is elkezdett foglalkozni. Az elmúlt hét évben Mallorcán élt, csak karácsonykor látogatott haza, meg amikor a közelben versenyzett. A juniorok között a 2. helyig jutott a ranglistán, és 2022-ben megnyerte a US Opent.

A felnőttek között folyamatosan haladt előre, de igazán kiugró eredményt nem ért el mostanáig. Akik arról döntenek, kik kapjanak szabadkártyát a Miami Openre, nem engedték el a kezét, valószínűleg érezték, hogy jó befektetés, harmadszor is bizalmat szavaztak neki a főtáblához. Bejött. Ki tudja, hogyan alakul a pályafutása, ha a támogatóitól nem kap egy újabb lehetőséget a szabadkártyával.

Óriási kincs a szabadkártya, játékosok fejlődését, jövőjét, karriereket képes befolyásolni. Természetesen a szabadkártyák sorsáról mindig a verseny tulajdonosai döntenek, ezért is annyira fontos, hogy egy ország, egy nemzeti szövetség minél több WTA-, ATP-, ITF-tornát rendezzen. Így tudja biztosítani a leghatékonyabban a versenyzési lehetőséget, szintek átugrását a tehetséges utánpótlás-játékosoknak vagy akár a felnőtteknek.

Alexandra Eala múlt szerdáig inkább egy ITF Tour-játékosnak számított. A WTA 1000-es a legmagasabb osztály, olyan, mint a labdarúgásban a Bajnokok Ligája. A Fülöp-szigetek új büszkesége a szabadkártyának és a saját zsenialitásának köszönhetően egy hét alatt óriásit ugrott előre – megérkezett a top százba, az elitbe –, és hatalmasat változik az élete. A Madrid Openre még valószínűleg kell neki egy újabb wild card, de senki nem fogja megkérdezni, miért neki adják.

Fotó: Getty Images

Alexandra Eala példája azt is bizonyítja, mennyire minimális a különbség teniszileg a top száz, sőt egy WTA 1000-es legjobb négye és a top 200 között. Egy ilyen tündérmese nemcsak a Fülöp-szigeteki fiatalokat motiválhatja, inspirálhatja, de erőt, hitet adhat minden feltörekvő teniszezőnek, Tóth Amarissának, Udvardy Lucának is.

Ha már a mieinknél tartunk, nekik a Székesfehérvár Open, ITF W75-re kapott szabadkártya jelentett kivételes lehetőséget. Szerencsére tudtak is élni vele: Tóth Amarissa a döntőig menetelt jóval előrébb rangsorolt játékosokat verve, míg Udvardy Luca egyéniben ment egy fordulót, a párosban pedig finálét játszott a nővérével. Egy ilyen versenyhét a tapasztalatszerzés, a pontok mellett arra is jó, hogy lendületet, önbizalmat adjon, aminek a jótékony hatása már érződik is. Udvardy Luca ITF-tornát nyert Cipruson, és Tóth Amarissa is jól kezdett Antalyában.

A magyar tenisz fejlődése szempontjából tehát elemi érdek, hogy a szövetség minél több profi versenyt tudjon megrendezni.

(Borítókép: Getty Images)