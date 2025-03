Elsőbálozó cseh tini miatt nem jött össze Djokovics 100. tornagyőzelme

Nagyon kevesen fogadtak volna arra szűk két héttel ezelőtt, amikor Novak Djokovics rögtön az első akadályban elbukott az Indian Wells-i szupertornán, hogy a szerb klasszis a rá következő, miami mestertornán vesztett szett nélkül jut el a döntőig, és játszhat pályafutása 100. ATP-serlegéért. Djokovics tőle régóta nem látott, rendkívül stabil teniszét vette elő Miamiban, szervajátéka elképesztő mértékben feljavult, ez pedig meghozta számára a sikert, és sorra nyerte meccseit.

Érdekesség, éppen erről beszélt Novak Djokovics a Grigor Dimitrov elleni elődöntő után, hogy úgy érzi magát, mintha John Isner vagy Reily Opelka, a két szervagép bőrébe bújt volna. Mi tagadás, a szerbnek egyik legnagyobb erőssége lett remek szervája, és arra törekedett, hogy ezt fenntartsa a Jakub Mensík elleni fináléban. Az ezen a szinten elsőbálozó, 19 éves cseh tehetségnek egyébként éppen Djokovics gyermekkori példaképe, és már egy alkalommal, tavaly Sanghajban összecsapott a szerb teniszezővel, de akkor három szettben a nála sokkal rutinosabb, 24-szeres Grand Slam-torna-győztes nyert.

Mensík a vasárnapi döntő előtt hangzatos kijelentést tett, miszerint ő ide nyerni jött, és jóval érettebb, komplettebb játékossá vált első Djokovics elleni meccse óta.

Novak ellen játszottam Sanghajban, és elég ideges voltam. Nem mondom, hogy nem leszek az vasárnap is. De igen, ideges voltam. Nem tudtam féken tartani az idegeket azon a meccsen, de azt hiszem, az elmúlt néhány hónapban egy kicsit felnőttem mentálisan. Persze most, ahogy itt játszom, úgy érzem, hogy a körülmények és minden más is nagyon jól fekszik itt nekem. Hihetetlenül jól érzem magam a pályán. Azért megyek oda vasárnap, hogy nyerjek, efelől nincs kétségem. Sanghajban inkább azért voltam ott, hogy élvezzem, és hogy kicsit magamba szívjam az élményeket. Most pedig azért vagyok itt, hogy nyerjek