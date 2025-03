A cseh tinédzser közel volt ahhoz, hogy visszalépjen a miami tenisztornától, amit később megnyert

Mint arról beszámoltunk, az esős, viharos idő miatt a kezdés közel hat órát csúszott még hétfő hajnalban. A 24-szeres Grand Slam-bajnok és hatszoros miami győztes Djokovics – aki 2019 óta először indult Floridában – az első adogatójátékát elveszítette, de 4:4-nél utolérte a 19 éves riválisát.

A rövidítésében a cseh játékos 5–0-ra elhúzott, és végül 55 perc alatt nyerte az első játszmát. A második szettben nem volt brék. A tie-breakben aztán megint a szerb klasszisnál 18 esztendővel fiatalabb Mensik volt a jobb, 4–2-re vezetett, majd a második mérkőzéslabdáját értékesítve lezárta a 2 óra 5 perces ütközetet.

A prostejovi játékos első trófeáját emelhette a magasba, előzőleg csak egy challengerversenyt nyert 2023-ban Prágában. A tornagyőzelmek tekintetében az amerikai Jimmy Connors vezet 109 egyéni sikerrel, a svájci Roger Federer pedig a második 103-mal.

Mensík a meccset követően elmondta, hogy Djokovics volt a gyerekkori példaképe, és miatta kezdett el teniszezni, majd azt is elárulta, hogy csak a szerencsén múlt a miami indulása.

Az első meccsem előtt nagyon fájt a térdem, lépni is alig bírtam, és a fájdalomcsillapító sem segített. Elindultam a versenyirodába, hogy jelezzem a visszalépésemet, az igazgató azonban éppen ebédelt, így aztán mentem tovább a gyógymasszőrhöz. Mondtam, hogy állítson ki egy igazolást a sérülésről, ő viszont elkezdett dolgozni rajta, és közölte, hogy nem olyan nagy a probléma. Másik fájdalomcsillapítót kezdtem szedni, egyre jobb lett a térdem, és mivel fél órával a meccs előtt már tudtam futni, kiálltam Roberto Bautista Agut ellen, és valahogy nyertem. Utána egyre kevésbé fájt, a szünnapok is jól jöttek, most pedig itt vagyok. De ez csak az első trófeám, még sok ilyet akarok