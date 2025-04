Piros Zsombor egészen lehetetlen helyzetből fordított Madridban

A világranglistán 250. játékos – aki két győzelemmel jutott fel a főtáblára – kedden a tartalékok közül előlépő, hazai közönség előtt szereplő Daniel Rinconnal csapott össze, aki a 223. helyen áll. Első találkozójukon a 25 éves magyar rövidítés után tudta hozni a csaknem egyórás nyitószettet, majd a másodikban a balkezes ellenfél egyszer brékelt, így a döntés az utolsó felvonásra maradt.

Ebben Rincon 5:4-nél a meccsért adogatott, 40-semminél három mérkőzéslabdája volt, de a 25 éves Piros remek fogadásokkal elbizonytalanította riválisát, és egyenlített. A kihagyott lehetőség igencsak megviselte a spanyolt, mert miután a budapesti teniszező hozta a szerváját – egy ízben egy átemelésre visszarohanva ütött fordulásból nyerő tenyerest –, adogatóként sokat rontott, így végül Piros ünnepelhetett. A csata 2 óra 31 percig tartott.

A 16 között az első kiemelt horvát Borna Coric (91.) következik, aki az ATP-rangsor 12. helyén is megfordult, vívott negyeddöntőt a US Openen, és nyert Davis Kupát, valamint három ATP-tornát is – tekintett előre az MTI.

TENISZ

Eredmény, 1. forduló (a 16 közé jutásért)

Piros Zsombor–Daniel Rincon (spanyol) 7:6 (7–2), 3:6, 7:5