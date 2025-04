Serena Williams: Engem 20 évre tiltottak volna el azért, amit Sinner tett

A 23 éves olasz Sinner éppen a három hónapos doppingeltiltását tölti, miután megegyezett a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökséggel (WADA).

A korábbi női világelső Williams, aki 23 Grand Slam-címet nyert, 2018-ban azt állította, hogy „diszkrimináció” áldozata lett a tőle megkövetelt drogtesztek mennyisége miatt.

A Deadspin weboldal 2018-ban megjelent cikke szerint Williamsről kiderült, hogy az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynöksége (USADA) abban az évben júniusig öt alkalommal tesztelte őt versenyen kívül – több mint kétszer annyiszor, mint bármelyik más amerikai topjátékost.

Szeretem nézni Sinner játékát, a férfitenisznek szüksége van rá. De legyünk őszinték, engem 20 évre tiltottak volna el azért, amit ő tett. Talán még néhány GS-címemtől is megfosztottak volna engem

– nyilatkozta Williams a Time-nak adott interjúban a Sinner-esetről, írja a BBC.

Sinner, aki januárban megnyerte az Australian Opent, februárban elfogadta az eltiltást. Az olasz doppingtesztje 2024 márciusában kétszer is pozitív lett a tiltott szerre, a clostebolra.

A 43 éves Williams azzal viccelődött, hogy egy hasonló eset a saját karrierje alatt „börtönbe” juttatta volna őt.

Williams az interjúban szimpátiáját fejezte ki korábbi riválisa, Marija Sarapova iránt is.

Az oroszt 15 hónapra tiltották el, miután pozitív lett a tesztje egy olyan szerre, amelyről elmondása szerint nem tudta, hogy 2016 elején felkerült a tiltólistára.

„Nem tudok nem gondolni Marijára egész idő alatt. Együttéreztem vele” – mondta Williams, aki elárulta, most nincs tervben, hogy visszatér, habár úgy érzi, fizikailag még most is fel tudná venni a versenyt sok női teniszezővel.