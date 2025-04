Áttört egy gát Marozsán Fábiánnál, több pozitívumot visz magával Münchenből

Pályafutása egyik legjobb eredményét érte el a héten Marozsán Fábián, aki a müncheni 500-as kategóriájú tenisztornán egészen az elődöntőig jutott, ott pedig az első kiemelt, világranglistán harmadik Alexander Zverev ellen szenvedett vereséget. Ennek ellenére büszke lehet teljesítményére első számú teniszezőnk, aki a szombati mérkőzése után online sajtóértekezleten értékelt a magyar média képviselőinek.

– kezdte átfogó értékelését Marozsán Fábián. Úgy folytatta: „már az első kör előtt éreztem egy kis nyomást, mert 500-ason egyébként sincsen könnyű első kör, de mivel az ellenfelem 300-on kívüli, szabadkártyás volt, én számítottam esélyesnek. És bizony van olyan, hogy a könnyebbek gondolt meccsek a legnehezebbek. Szerencsére most nem így történt, két szettben legyőztem Engelt, viszont Humberttől tartottam, mert korábban kétszer is kikaptam tőle”.

– mesélte még második fordulós mérkőzéséről az első számú magyar teniszező. Aztán következett a legjobb nyolc között a belga Zizou Bergs, akit Marozsán nem is olyan régen, két héttel ezelőtt legyőzött Monte Carlóban, még a selejtezőben, így kicsivel ő számított esélyesebbnek.

– folytatta Marozsán, akire az elődöntőben a világranglistán harmadik, a tornán első kiemelt Alexander Zverev várt. A magyar teniszező elmondása alapján izgult a szombati elődöntő elején, ez rá is nyomta kicsit bélyegét játékára, de ahogy teltek múltak a labdamenetek, egyre jobban elengedte kezét, és ő volt az irányító fél.

Nem akartam belemenni Zverevvel egy fizikális meccsbe, nekem egyébként is kockázatos a játékom, hogy bevállalok olyan ütéseket is, amik nem biztos, hogy bejönnek, ebben láttam most is a lehetőséget, és bizony nagy százalékban be tudtam vágni a nyerőket – ugyanakkor több hibát is vétettem. Úgy éreztem, egészen az első szett tiebrékig én voltam talán a dominánsabb, aki irányított, viszont a rövidítésben többet hibáztam. Ez Zverev ellen nem fér bele, ki is használta ezt a helyzetet.