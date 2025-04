Két szoros szettben esett ki Marozsán Fábián a madridi mestertorna első fordulójában

Múlt héten egészen az elődöntőig jutott Münchenben első számú teniszezőnk, aki teljesítményével 200 világranglista-pontot gyűjtött, és 19 pozíciót javított helyezésén. Négy nappal később az év második salakos mestertornáján, Madridban volt jelenése Marozsánnak, a 64 közé jutásért az olasz Flavio Cobolli volt az ellenfele.

Érdekesség, hogy Cobolli április elején megnyerte a bukaresti tornát, de Münchenben rögtön az első kanyarban búcsúzott – előzetesen a magyar teniszező számított esélyesebbnek. Kettejük első ATP-mérkőzése késő este kezdődött Madridban, mivel a hármas pálya utolsó találkozója volt az övék a programban.

Nehezen kezdődött első szervagémje a magyar teniszezőnek, nem annyira találta még a ritmust, a vonalakat, Cobolli pedig agresszívan fogadott, rögtön volt is egy fogadóelőnye. A fontos pillanatokban viszont elővette nagy első szerváját Marozsán, és ezzel kihúzta magát a bajból. A rá következő gémben a magyarnak volt sansza arra, hogy előnybe kerüljön, de olasz riválisa szintén nem remegett meg.

Jól működött Marozsán fonákja, biztos kézzel ütötte a labdákat, viszont a szett második felében már egyre kevésbé jöttek be első nagy adogatásai. Ugyan a magyar teniszezőnek volt arra lehetősége, hogy 5:3-nál, saját adogatása mögött lezárja a játszmát, három labdája is volt ehhez, viszont mind a három pontnál csúnya hibát ütött – Cobolli egyenlített. A szett végül rövidítésbe torkollott, és még ott is Marozsán vezetett 4–3-ra, de ezt követően nem tudott már pontot csinálni, és 1 óra 6 perc játék után elbukta az első felvonást.

A második szett elején újra összejött a brék Marozsánnak, jól teniszezett, ütötte a vonalakat, de előnyét nem tudta megtartani, a rá következő szervagémben visszajött Cobolli, és egyenlített. Nagyon nehéz mérkőzés volt, mindkét teniszező küzdött, keményen ütötte a labdákat, fel volt adva Marozsánnak a lecke a nála előrébb rangsorolt rivális ellen.

A szett vége felé mindkét teniszezőnek volt lehetősége a brékre, 5:4-nél Cobollinak két meccslabdája volt Marozsán szervagémjében, de mindkettőt hárította a magyar teniszező. 6:5-nél viszont, amikor Marozsán másodjára szervált a meccsben maradásért, teljesen szétesett játéka, elfogyott a koncentráció, pontot sem nyert a gémben, sőt, az utolsó két pontot sajnos kettős hibákkal bukta el.

Cobolli így két szettben lezárta a mérkőzést, és bejutott a madridi mestertorna második fordulójába. Sajnálhatja ezt a vereséget a magyar teniszező, mert nem tudta átmenteni Madridba múlt heti remek teniszét. Marozsán ugyan be van nevezve a jövő heti, estorili challenger-tornára, de még nem biztos részvétele.

ATP1000, Madrid

1. forduló