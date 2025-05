Szabadkártyát kapott a Roland Garrosra az amerikaiak 17 éves szupertehetsége

A francia nyílt teniszbajnokság, a Roland Garros szervezői bejelentették a szabadkártyával főtáblán induló játékosok névsorát. Ebből kiderült, hogy a 2015-ös bajnok Stan Wawrinka a kedvezményezettek között van, a hölgyek mezőnyében pedig a 17 éves Iva Jovic is lehetőséget kap Párizsban.

Az év második Grand Slam-tenisztornája május 25-én kezdődik Párizsban, a szervezők pedig kedden bejelentették a szabadkártyával főtáblás teniszezők névsorát.

A 128-as mezőnyben hat férfi és hat női játékos kapott szabadkártyát, akiknek ranglistás helyezésük nem tette volna lehetővé az alanyi jogon való indulást.

A francia szervezők a férfiaknál szabadkártyát adtak a 2015-ös Roland Garros-bajnok Stan Wawrinkának, aki már elmúlt 40 éves, és jelenleg a világranglista 132. helyén jegyzik. Szintén szabadkártyával lesz főtáblás a hazai kedvenc Richard Gasquet, akinek a Roland Garros lesz pályafutása utolsó tornája – a francia fővárosban tervezi visszavonulását.

A férfiak mezőnyében még lehetőséget biztosítanak Terence Atmane, Arthur Cazaux, Pierre-Hughes Herbert, Valentin Royer, az amerikai szövetség (USTA) szabadkártyájával Emilio Nava, a Tennis Australia helyével pedig Tristan Schoolkate számára is.

Ami pedig a hölgyeket illeti, a világranglistán jelenleg 120 Iva Jovic első alkalommal lesz főtáblás a Roland Garroson, miután az USTA szabadkártyával ő indulhat a 128-as mezőnyben.

Fotó: Getty Images Iva Jovic

A 17 éves Jovic a női tenisz egyik legígéretesebb tehetsége, járt már Grand Slam-torna főtábláján a US Openen és az Australian Openen is – utóbbi viadalon meccset is nyert a legjobbak között. Viszont a Roland Garroson még csak a junior mezőnyben indulhatott.

Szintén szabadkártyát kapott a nőknél Destanee Aiava, Lois Boisson, Elsa Jacquemot, Léolia Jeanjean, Chloé Paquet, Diane Parry és Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah.

A francia nyílt teniszbajnokságról, Párizsból az Index ezúttal is helyszíni tudósításokkal, riportokkal várja az olvasókat – a főtábla küzdelmeinek első napjától a férfi egyéni döntőjéig.