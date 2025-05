Debrecen mindent meg fog tenni, hogy történelmi sikerhez segítse a magyar válogatottat

Január végén bravúros eredményt ért el férfi teniszválogatottunk, Montrealban 3–2-re legyőzte a 2022-es bajnok Kanadát – végletekig kiélezett párharcban –, és továbbjutott a világdöntő selejtezőjének második körébe. A legjobb 16 között Davis-kupa-válogatottunk hazai pályán fogadja Ausztriát, ahol a tét nem lesz kisebb, mint a bolognai nyolcas döntőbe való kvalifikáció.

Az osztrákok elleni párharcra szeptember 12-én és 13-án kerül sor a debreceni Főnix Arénában – ennek apropóján tartott sajtótájékoztatót a Magyar Tenisz Szövetség szerda kora délután, amelyen részt vett Schmitt Petra főtitkár, Papp László, Debrecen polgármestere, valamint Bardóczy Kornél szövetségi kapitány is.

Remélhetőleg telt házunk lesz, a Főnix Aréna már bizonyított 2020-ban a belgák elleni párharcban, remek csapatunk és kapitányunk van, kedvező a sorsolásunk is, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy először bejussunk a nyolc közé, és novemberben Bolognában szerepeljünk a szuperdöntőben. Nyerni akarunk az osztrákok ellen

– jelentette ki Sávolt Attila, az MTSZ szakmai igazgatója, hozzátéve, siker esetén a magyar tenisz is más polcra kerülhetne a sportfinanszírozásban.

Schmitt Petra főtitkár azzal kezdte, hogy a világcsoport 1981-es létrehozása óta háromszor – 1994-ben, 1998-ban és 2018-ban – vívott sikertelen selejtezőt a válogatott. „Remélhetőleg végre összejön a finálé, Debrecen igazi sportváros, és ma már elindult a jegyértékesítés annak érdekében, hogy megtöltsük a Főnixet” – fejtette ki. Schmitt Petra arról is beszélt, azt szeretnék, hogy a két nap alatt igazi közösségi teniszesemény legyen a Davis-kupa, ezért kísérő programokkal készülnek majd a helyszínen, hogy népszerűsítsék a sportágat a régióban.

Papp László, Debrecen polgármestere közölte, hatalmas presztízsértékkel bír ennek a rendkívül fontos párharcnak a lebonyolítása.

Örülök, hogy mi lettünk a befutók, és minden bizonnyal az is mellettünk szólt, hogy 2020-ban a belgák elleni 3–2-es diadal során hatezer fővel teltházas selejtezőt rendeztünk

– jelentette ki.

Becsky András, a Debreceni Sportcentrum ügyvezető igazgatója kitért arra, hogy a 2002-ben átadott aréna már több mint ötven nemzetközi sporteseménynek adott otthont. „Nemrég komoly felújításon esett át a létesítmény, új világítástechnikánk és LED-rendszerünk van. Öt éve az energiáink egy részét elvitte a küszöbön álló Covidtól való félelem” – idézte fel a 2020 februári DK-selejtezőt.

Fotó: Bor Péter / MTSZ Bardóczky Kornél, Sávolt Attila, Schmitt Petra, Papp László, Becsky András

A játékosok döntöttek a kemény borítás mellett

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány arról beszélt, hogy már a sikeres kanadai kvalifikáció után megbeszélték a csapattal, hogy kemény pályán fogadják az osztrákokat, mivel ők főként salakon jeleskednek.

Marozsán Fábián és a válogatottat tíz éve a vállán vivő Fucsovics Márton már jelezte, hogy rendelkezésre áll, a hetekben két challengert is megnyerő Piros Zsombor pedig visszatér a válogatottba. Minden eddiginél gyorsabb pályát szeretnénk a továbbjutás érdekében

– erősítette meg.

A 6500 férőhelyes debreceni csarnok jó ómen lehet a nemzeti csapat számára, ugyanis 2020 februárjában – közvetlenül a koronavírus-járvány kitörése előtt – ott verte meg 3–2-re a belgákat, a sorsdöntő meccset akkor is Fucsovics hozta. A pandémia miatt azonban a szuperdöntőt elhalasztották, így a magyarok csak 2021 novemberében mutatkozhattak be a DK-elitben, és a torinói csoportkörben Ausztráliától és Horvátországtól is 2–1-re kikaptak, így nem jutottak tovább a nyolc közé.

A debreceni DK-selejtezőt – amit ezúttal a Magyar Tenisz Szövetség és Debrecen városa közösen, együttműködve szervez – az M4 Sport közvetíti majd, tette hozzá az MTI.