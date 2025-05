Marozsán már a második körben párbajozhat Alcarazzal a Roland-Garroson

Csütörtök délután a Stade Roland Garros teniszkomplexum kertjében elkészítették a főtábla sorsolását az év második Grand Slam-tenisztornáján – már ami a női- és férfi egyéni mezőnyét illeti. Magyar szempontból három teniszezőnk biztosan érdekelt lesz a 128-as főtáblán: Bondár Anna, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton alanyi jogon jutott a legjobban közé, Gálfi Dalma pedig még a kvalifikációban juthat főtáblára.

Az ünnepélyes ceremónián Ousmané Dembélé, a Paris Saint-Germain labdarúgója segédkezett, akinek a következő napokban a Francia Kupa és a Bajnokok Ligája fináléján is jelenése lesz. Rajta kívül Gilles Moretton, a Francia Tenisz Szövetség elnöke, valamint Amélie Mauresmo versenyigazgató működött közre.

A sorsoláson kiderült, hogy a jelenlegi legelőkelőbben rangsorolt magyar játékos, Marozsán Fábián (56.) a 21 éves olasz Luca Nardi (94.) ellen lép pályára először. Amennyiben sikerrel veszi a nyitókört, úgy a második fordulóban a 2014-ben US Open-döntős, 35 éves japán Nisikori Kej vagy a Roland Garros-címvédő, négyszeres Grand Slam-tornagyőztes, korábbi világelső spanyol Carlos Alcaraz vár rá.

A 25 esztendős Marozsán éppen a spanyol sztár tavalyelőtti, római legyőzésével robbant be a nemzetközi teniszéletbe, azóta egyszer, tavaly Indian Wellsben csatáztak, akkor Alcaraz nyert két játszmában.

A 24 éves rivális idén és tavaly is egy-egy challengertornát nyert, így a 2020-ban nyolcaddöntős magyar játékos győzelmi esélyekkel lép majd pályára. Ha Fucsovics továbbjut, akkor a 12. helyen kiemelt amerikai Tommy Paul vagy egy selejtezőből érkező rivális következne.

A női egyéni mezőny egyetlen főtáblás magyarja, Bondár Anna (87.) a rutinos, 37 éves német Laura Siegemund (97.) ellen kezd, és ha győz, akkor a második fordulóban a török Zeynep Sonmez és a 13. helyen rangsorolt ukrán Jelina Szvitolina csatájának nyertese vár rá.

A férfi mezőny teljes ágrajzát ide kattintva, a hölgyek főtábláját pedig itt lehet böngészni.

Első számú teniszezőnk szerdán még a genfi 250-es tenisztornán játszott, amelynek második fordulójában szenvedett vereséget Matteo Arnaldi ellen. Ugyanúgy búcsúzott Fucsovics Márton is – ő Novak Djokovicstól kapott ki két sima szettben. Marozsán mérkőzése után úgy értékelt, nehéz körülmények voltak Svájcban, de edzője, Hajdusik Roman szerint jó meccset játszott.

Esőszünet volt, és a pálya is veszélyes az időjárás miatt, nehéz volt a labda. Mindezek ellenére az edzőm, Hajdusík Roman is úgy véli, jó meccset játszottunk, az első szettben nem is nagyon hibáztam. Volt egy olyan hibám, amikor egy gyengébb támadásból jöttek Arnalditól az extra ütések, utána pedig nem értékesítettem a bréklabdámat 3:4-nél, hanem elütöttem tenyeres oldalról. Az esőszünet után is próbáltam agresszív lenni, de olyan volt, mintha a fallal játszanék, minden ütésem után jött vissza a labda. Voltak remek megoldások mindkét oldalon, jól játszottunk, most azonban az ellenfelemnek jött ki jobban a lépés