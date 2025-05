„A végén a torkomban dobogott a szívem”– Bondár első főtáblás sikere után a Garroson

Pályafutás során első alkalommal nyert főtáblás meccset a Roland Garroson Bondár Anna, aki vasárnap délelőtt két szettben legyőzte a korábbi top30-as Laura Siegemundot. Első számú teniszezőnk a mérkőzés után arról beszélt, karrierjében ez a siker meghatározó pillanat, mivel ez a kedvenc Grand Slam-tornája, és már régóta vágyott arra, hogy főtáblán meccset nyerjen – egyéniben.

– kezdte Bondár Anna, aki kiemelte, amint meglátta a sorsolást, pozitívan gondolkozott az esélyeiről, márcsak azért is, mert az előző években nehezebb riválisokat kapott az első körben. Ezt követően arról is beszélt teniszezőnk, hogyan várja az Elina Szvitolina elleni második körös mérkőzést. A teljes interjú alább.

Tristan Schoolkate ellen aratott háromszettes győzelme után erről beszélt a magyar teniszező:

Nehéz dolgunk volt, mert nem tudtunk nagyon felkészülni az ellenfélből. Ausztrál játékos, eddig egyetlen mérkőzést játszott salakon, azt is a genfi selejtezőben, szóval tényleg nem nagyon tudtam, mire számíthatok tőle. Az első néhány gémben még én is kerestem a játékomat, esett az eső, fújt a szél, meg kellett szoknom a körülményeket, de aztán éreztem, hogy úgyis be fogom darálni. Jól érzem magam mentálisan és fizikálisan is, kiegyensúlyozott vagyok, úgy érzem, a játékom is stabil, elégedett vagyok a teljesítményemmel