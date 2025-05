Berúgta az ajtót a Roland Garros címvédője, Marozsán Fábián lesz következő ellenfele

A vasárnapihoz képest jóval kedvezőbb időjárásra ébredt Párizs hétfő reggel, kellemes 20 Celcius-fokban és szikrázó napsütésben kezdődött a francia nyílt teniszbajnokság második játéknapja. A programból két mérkőzés magasan kiemelkedett, a címvédő Carlos Alcaraz debütálása, valamint a férfi világelső Jannik Sinner első mérkőzése, éppen egy francia teniszező ellen. Érdekesség, hogy Alcaraz és a selejtezőből érkező Giulio Zeppieri párbajának győztesére a 64 között majd Marozsán Fábián vár – aki vasárnap három szettben győzedelmeskedett Luca Nardi ellen.

A spanyol szupersztár, Carlos Alcaraz számára nem is lehetett kedvezőbb első körös ellenfelet elképzelni, mint Zeppierit, a világranglistán 300 kívül jegyzett játékost, aki a kvalifikációból jutott a főtáblára. Azt viszont hozzá kell tenni, nem ismeretlen terep Zeppieri számára a Roland Garros, háromszor már játszott itt, sőt, két nyert meccse is van már. A spanyol teniszező rezüméjét pedig nem is kell részletezni.

Mielőtt elkezdődött volna Alcarazék meccse a Suzanne Lenglen salakján, a női mezőnyben kilencedik kiemelt Emma Navarro váratlanul simán, két szett alatt mindössze egyetlen gémet nyerve esett ki a világranglistán 68. Jessica Bouzas Maneiro ellen – meglepetés a javából. Ezt követően szólították pályára Alcarazt és Zeppierit.

A spanyol első szervagémjében még nem annyira találtak saját ütései, úgymond, be kellett melegednie, Zeppieri pedig próbálta kihasználni a könnyen jött lehetőséget, fogadóelőnye volt, brékelni viszont nem sikerült. Bátra játszott az olasz, látszott rajta, nincs veszítenivalója, de ahogyan teltek-múltak a labdamenetek, üzemi hőfokra kapcsolt Alcaraz, és leütötte riválisát a pályáról.

Fotó: Getty Images Carlos Alcaraz

Tenyeres oldalról rendkívül veszélyes volt a spanyol, több sistergős nyerőt ütött rá a vonalra, és 4:1-re elhúzott az első felvonásban. Zeppieri csak zárkózni tudott, Alcaraz szervagémjeiben nem volt esélye, végül 5:3-nál a címvédő teniszező magabiztosan kiszerválta a nyitó játszmát – 38 perc alatt, 16 nyerőt ütve.

A második játszma első négy gémje kiegyenlített teniszt hozott, egyik játékosnak sem volt fogadóelőnye – Alcaraz ekkor nem tudta annyira ráerőltetni akaratát a fiatal, szívós olaszra – akinek egyébként remek balkezes tenyerese van. Zeppieri szetten belüli harmadik szervagémjében Alcaraz már eljutott fogadóelőnyig, kihasználnia azt nem sikerült, de az olasz teniszező következő adogatását már elbukta. Ez az előny tökéletesen elegendő volt arra a spanyolnak, hogy egyetlen szettre kerüljön a továbbjutástól.

Zeppieri nem játszott rosszul, többször kellemetlen ütésekkel izzasztotta a címvédő klasszist, de nagyobb bajba Alcaraz természetesen egyszer sem került. Az viszont nyilvánvaló volt, hogy ennél többet is tud Alcaraz, de megszakadni rögtön az elején ő sem szeretett volna. Ugyanakkor a harmadik játszma még az eddigieknél is egyoldalúbb volt, kezdett elfogyni Zeppieri – az első öt gémben csak egyet fogott.

Alcaraz végül 5:2-nél szervált a győzelemért, és abszolválta a feladatot, 1 óra 56 perc játék után jutott tovább a második fordulóba – címvédőhöz méltó kezdés.

A torna címvédője, Carlos Alcaraz, a legjobb 64 között pedig Marozsán Fábiánnal találkozik – minden bizonnyal a centerpálya, a Philippe Chatrier salakján.

„Szeretnék legalább egy szettet nyerni ellene”

Első számú teniszezőnk, Marozsán Fábián még vasárnapi mérkőzése után beszélt arról, hogyan készül – az akkor még csak valószínűsíthetően – Carlos Alcaraz elleni második fordulós mérkőzésére.

Biztosan izgulni fogok, mert nagy stadionban leszünk, ő a címvédő, tele van önbizalommal. Szeretnék egy jó mérkőzést játszani vele, és bízom benne, hogy lesz esélyem szettet nyerni ellene

– jelentette ki Marozsán, hozzátéve, addig lesznek edzései, megy kondizni, fizióshoz, valamint masszázsra, és próbál jól felkészülni. A magyar teniszező győzelmi mérlege 1/1 a négyszeres Grand Slam-bajnok ellen, 2023-ban Rómában óriási meglepetésre legyőzte a volt világelsőt, aki tavaly Indian Wellsben visszavágott neki. A mérkőzésre majd a szerdai programban kerül sor.

A hétfői játéknap érdekesebb mérkőzései közé tartozik még a Chatrier salakján Naomi Oszaka és Paula Badosa találkozója, a közönségkedvenc Richard Gasquet – aki az idei Roland Garroson vonul vissza – első körös meccse, valamint majd az esti programban a világelső Jannik Sinner bemutatkozása a francia Arthur Rinderknech ellen.

Roland Garros 2025

1. forduló