Együtt sírt Párizs, együtt sírt a teniszvilág: Rafael Nadal végleg elbúcsúzott a Roland Garrostól

A Roland Garros első játéknapján, vasárnap késő délután csordultig telt a Phillipe Chatrier Stadion – kizárólag egy ember, Rafael Nadal miatt. Régóta tudni lehetett, hogy a salakpályás Grand Slam-viadal szervezői a tavalyi, minden igényt közel sem kielégítő búcsúztató után újabb ünnepséget szerveznek a spanyol teniszező számára, hogy méltóképpen vehessen búcsút a Chatrier salakjától – ahol korábban 14-szer nyerte meg a tornát.

Erre az ünnepélyes alkalomra végül vasárnap késő délután került sor, és a Garros szervezői ezúttal tényleg odatették magukat, mert remekül sikerült az esemény. A Chatrier lelátói megteltek (mintha csak a férfi egyes döntőjét játszanák) és minden jelenlévőnek vörös, „Merci Rafa” feliratú pólót osztottak. A június 3-án a 39. születésnapját ünneplő Nadal családtagjaival, gyermekével, a számára legfontosabb emberekkel érkezett a centerpályájára. Előzetesen arról beszélt, nem szereti, ha rajta van a fókusz, nem rajong az efféle búcsúztatásokért, de természetesen a Garrosszal kivételt tesz – azzal a tornával, ahol újraírta a lehetetlen fogalmát.

Az ünnepélyes ceremónián Nadal öröksége előtt tisztelegtek, és ahogyan az várható volt, szem nem maradt szárazon – se a stadionban, se azon kívül. A búcsúünnepség elején Nadal angolul, spanyolul, és franciául is a közönséghez szólt, majd megköszönte mindenkinek a segítséget, aki bármilyen szerepet játszott sikereiben az elmúlt 20 év alatt. Érzelmes pillanat volt látni, ahogyan a Roland Garros szervezői is körülötte voltak, Amélie Mauresmo tornaigazgató, és Gilles Moretton, a Francia Tenisz Szövetség elnöke is a pályán köszöntötte a legendát.

Fotó: Getty Images

Azok vették körül Nadalt, akik évről évre találkoztak vele, itt, Párizsban segítették őt, legyen szó sofőrről, séfről, vagy éppen a supervisiorról. Ismerős arcok voltak számára mindenhol.

Többé már nem játszhatok itt, de a szívem és az emlékeim örökké itt maradnak

– kezdte Nadal, miután levetítettek számára egy videót a legemlékezetesebb pillanataiból, amelyek itt élt át a Garroson.

Úgy folytatta: „Egyszerűen mindent megtapasztaltam ebben a 20 évben, és álmaimban sem gondoltam volna, hogy ehhez hasonló eredményeket érhetek el itt.”

Nadal, amint megszakította beszédét, akár csak egy levegővételre is, elkezdett tombolni a Chatrier közönsége – aki esetleg úgy érezte korábban, hogy nem vehetett méltó búcsút Nadaltól, most ezt biztosan pótolni tudta. Miután a spanyol legenda köszönetet mondott családjának, hozzá közel álló személyeknek, újabb videót vetítettek le, amelyben a „Nagy Négyes” másik három tagja, tehát Roger Federer, Novak Djokovics és Andy Murray szólalt meg. A felvétel viszont egy ponton véget ért, és belépett a stadionba a három teniszező, hogy személyesen köszöntse korábbi riválisát, barátját.

Fotó: Getty Images

És talán ez volt a ceremóniának a legfontosabb üzenete: együtt a négy klasszis, akik megannyi emlékezetes, ádáz küzdelmet vívtak egymással a teniszpályán, de midig megmaradtak embernek, és barátoknak mondhatják egymást.

Felemelő pillanat volt, amint Federer, Djokovics és Murray hallgatta Nadalt, aki arról beszélt nekik a Chatrier kellős közepén: büszke arra, hogy riválisok mellett emberek maradtak pályán, és pályán kívül is, sőt, jó barátságot ápolnak azóta. Mert ez a legfontosabb. Fontosabb, mint a megnyert trófeák, a Grand Slam-tornagyőzelmek száma.

Hihetetlen, hogy az idő hogyan változtatja meg mindennek a perspektíváját. Mindannyian elértük az álmainkat – folytatta Nadal korábbi riválisait nézve. – Megmutattuk a világnak, hogy a lehető legkeményebben tudunk küzdeni, de jó értelemben, jó kollégákként és egymást tisztelve.

Az ünnepség végéhez közeledve, amikor azt gondolhattuk, a fontos pillanatok véget értek, Mauresmo a pálya széléhez kísérte Nadalt, ahol lesöpörték a salakot a számára készített emléktábláról.

Az emléktábláról, amelyen neve díszeleg a 14-es számmal – ennyiszer nyerte meg a Roland Garrost. Ez a plakett örökké ott marad a Chatrier salakján, az egyszeri és megismételhetetlen spanyol legenda előtt tisztelegve. Talán ez is egy jele annak, hogy minden bizonnyal soha, senki más nem érhet el akkora sikereket Párizsban, mint tette azt Rafael Nadal. Ezzel újabb értelemben írta be nevét a salakos Grand Slam történetébe.

A ceremónia után Rafael Nadal másfél órán át tartó sajtótájékoztatót tartott a média képviselőinek, amelyről hosszabb összefoglalóval jelentkezünk kedden.

(Borítókép: Getty Images)