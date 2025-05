Elszállt Rafael Nadalból a versenyszellem, hat hónapja ütőt sem fogott a kezébe

Vasárnap elbúcsúztatták a Roland-Garros történetének legsikeresebb bajnokát. Ha röviden kellene összefoglalnom a tapasztalatot, az élményt, akkor a megható ünnepség és az utolsó párizsi sajtótájékoztatója alapján azt mondanám, hogy Rafael Nadalt klónozni kellene: az értékrendjét, az életről vallott egyszerű filozófiáját bizonyító gondolatait, üzeneteit tanítani, terjeszteni kell, mert általuk fejlődhetne, jobb lenne a világ.

A Roland-Garros történetében 2005 óta gyakran előfordult, hogy egy adott nap sokan pályára léptek a French Openen – kiváló teniszezők tucatjai, bajnokok, ígéretek –, de mégis mindenki róla beszélt, Rafa Nadalról szólt minden.

Tavaly az első fordulóban kikapott Alexander Zverevtől. Az volt a 116. mérkőzése a párizsi salakon, és összesen a negyedik, ami nem az ő diadalával zárult. Rajta kívül soha senki nem nyert meg egy Grand Slamet 14-szer. Nem véletlenül kérdezték meg tőle, mit szólna, ha a jövőben másnak is sikerülne ez.

Még ha tudom is, hogy ez nehéz lesz, azt mondom, ha nekem sikerült, akkor más is elérheti. Nem tartom magam nagyon-nagyon különlegesnek. Ha alaposabban belegondolunk, sok dolognak kell összejönnie, ami ráadásul téged segít. Szükséged van egy hosszú pályafutásra. Nem lehet sok sérülésed, bár nekem volt bőven, de csak egyszer kellett visszalépnem, 2016-ban, amikor jó esélyem volt. Nem lehetnek nagyon-nagyon rossz napjaid. Tehát szükséged van szerencsére is, hogy megnyerj 14 Grand Slamet ugyanazon a helyen, itt, a Roland-Garroson azért megtörténhet

– magyarázta Nadal.

Visszatérve a 2024-es, utolsó hivatalos RG-meccséhez, egészen hétfő estig teljes volt a Rafa-láz Párizsban. Mintha zarándokhellyé változott volna a Roland-Garros. A szerencsések, akik élőben láthatták a Zverev elleni mérkőzését, csillogó szemmel, rendkívüli rajongással éltették előtte, közben és utána is. Felejthetetlen, elképesztő hangulat uralkodott a Philippe Chatrier-arénában és egy évvel később sikerült megismételni ezt a csodát, pedig ezúttal civilben, elegánsan sétált ki a pályára – hat hónapja visszavonult.

Fotó: Getty Images

Tavaly nem készültek a franciák a búcsúztatására. Jobb volt ez így, vele egyeztetve, alaposan megszervezve, a három legnagyobb riválisa, Roger Federer, Novak Djokovics és Andy Murray társaságában elköszönni a bajnoktól.

A ceremónia minden pillanatán átjött, hogy a sport kivételes egyéniségét ünnepli Párizs, a teniszvilág: őszinte, érthető érzelmek – könnyes szemek, sírás, meghatottság, hála. Nadal soha nem játszott szerepet, önmagát adta, felvállalva, kimutatva az érzéseit. Most sem tett másképp. Szerényen, de uralta az arénát, tökéletesen kezelte az ünnepség minden elemét. Hiába szólt ezúttal is minden róla, egy pillanatig nem éreztük azt, hogy ez már túlzás. Még többet is megérdemelt volna. Bármit, ami méltó a sportolói, emberi nagyságához.

Megajándékozhatták volna a Muskétások kupájával, amit 14-szer megnyert, hogy így is kifejezzék: egy korszak lezárult a francia nyílt teniszbajnokság történetében. A kupát nem kapta meg, de így sem tudta szavakba önteni a háláját.

Felejthetetlen volt, rengeteg emócióval. Igazából nem szeretem az ilyen dolgokat, mert kicsit még mindig szégyenlős vagyok, nem szeretek a figyelem középpontjában lenni. Elég volt teniszezőként. De élveztem. Kicsit szenvedtem az érzelmekkel, de nagyon élveztem, elképesztő volt

– emlékezett már az interjúteremben Nadal, aki elárulta, szinte semmit nem tudott előzetesen az ünnepségről, csak, hogy beszédet kell mondania, és lesz néhány meglepetés.

Fotó: Getty Images

A rivalizálásuk segítheti a következő generáció tagjait

Úgy folytatta:

„Sokat jelentett nekem, hogy velem volt a pályán a három legnagyobb riválisom, ami egy nagyszerű üzenet a világnak. A tenisz történetének talán legnagyobb, legkeményebb rivalizálásának szereplői jó kollégák és tisztelik egymást. Nem kell utálnod az ellenfeled, hogy mindent megpróbálj a legyőzéséért. Megmutattuk a világnak, a minket követő generáció tagjainak, mi a helyes, és ez a mi örökségünk. Feszegettük egymás határait. Soha nem nyugodhattunk meg, nem lassíthattunk, nem tarthattunk szünetet. Fent kellett tartani az intenzitást, a teljes elköteleződést és a játékunk folyamatos fejlesztését. Mutattuk egymásnak az utat, amit követni kell, hogy egyre jobbak legyünk. Megvalósítottuk az álmainkat, és talán a rivalizásásnak köszönhetően olyan rekordokat értünk el, amelyek egy új szintre emelték a teniszt. És ez segítheti a következő generáció képviselőit, és biztos vagyok abban, hogy ez így is lesz. A másik oldalon az eredmények csak eredmények, és persze az alapján emlékeznek majd rám, amit a pályán elértem, de a többi az, ami igazán megmarad. Azt szeretném, ha úgy gondolnának rám, hogy az emberek örülnek, ha valahova visszamegyek, és újra találkozunk. Ez fontos, hogy a színfalak mögött dolgozók, akik láttak minden nap, a reakcióimat a győzelmek, a vereségek után, hogy miként viselkedtem ezekben a helyzetekben, szívesen lássanak viszont” – értékelt a 22-szeres Grand Slam-bajnok.

Az egyik kolléga arról kérdezte a mallorcait, hogy emlékszik-e minden meccsére, ha igen, melyik volt a legnehezebb, a legemocionálisabb a 14 diadalából.

Furcsa lesz, amit mondok. Olyan voltam, aki minden labdamenetre emlékszik, de néhány éve elvesztettem ezt a kiváltságos képességem. A legtöbb dologra nem emlékszem, talán, mert lezártam az életemnek azt a fejezetét. De ha mindenképp választanom kell, akkor többet is mondanék. 2006 nagyon különleges nekem, mert egy súlyos lábsérülésből jöttem vissza. 2008-ban játszottam a legjobban, de olyan a mentalitásom, hogy azokra a versenyekre emlékszem, amiken a legtöbbet szenvedtem a győzelemért, a leginkább kellett küzdenem. Így az, ami nem ilyen volt, annyira nem emlékezetes. 2010 nagyon fontos volt nekem a 2009-es vereség után. És 2012 is, mert majdnem összejött a Grand Slam, döntőkből. Kikaptam a wimbledoni, a US Open- és az ausztrál fináléban előtte, de képes voltam megtörni azt a sorozatot, szóval, az nagyon fontos volt. Természetesen 2020 váratlan volt, és 2022 talán a legkeményebb, ami előtte és közben történt. Ezek azok az évek, amik örökre velem maradnak

– osztotta meg a saját rangsorát Nadal.

Megtudtuk, hogy a visszavonulása óta nem vett ütőt a kezébe, nem edz, de fog, mert fel fog készülni bemutatómeccsekre. Már eddig is lett volna bőven lehetősége ilyeneket játszani, de időt akart adni magának, hogy elszakadjon. Nincs napi rutinja, egyelőre csak szokja, tanulja az új életét. Vannak projektjei, mint az akadémiája, a hoteles cég, a táplálékkiegészítő vállalat; az alapítványára szintén figyel, és gondját viseli a családjának. Próbálja felfedezni, mi motiválja az új életében. Nem könnyű megtalálni az új célokat. Számára az a fontos, hogy legyenek céljai az életben, szerinte azok nélkül minden sokkal nehezebb.

Keresi, ami igazán izgatja, motiválja, hajtja. Jól érzi magát. Nem nagyon hiányzik neki a tenisz, mert úgy érzi, mindent kiadott magából. Mostanra megbékélt azzal, hogy már nem lehet a pályán teniszezőként. Biztos abban, hogy az új élete kevésbé lesz izgalmas, mint a teniszkarrierje volt, mert a sport adrenalinnal töltötte fel, amit lehetetlen az élet más területén megtalálni, de ez nem jelenti azt, hogy kevésbé boldog. Sőt, akár boldogabb is lehet, kevesebb adrenalinnal, más dolgokra összpontosítva.

Nincs szükségem arra, hogy a legmagasabb szinten versenyezzek. Amikor visszavonultam, néhány hónapra teljesen elvesztett belőlem a versenyszellem. Nem tudom, miért. Amikor golfoztam, vagy bármit csináltam, nem érdekelt, hogy nyerek vagy veszítek, jól vagy rosszul játszom. Furcsa érzés volt, egyáltalán nem vicces. Nem szerettem ezt a tapasztalást, de visszajött a versenyszellem, csak más, egy szebb formában, mint korábban. Azt gondolom, hogy az üzleti életben meglesz a motivációm, hogy építsek, fejlesszek dolgokat, de tanulnom kell, mert eddig teniszező voltam. Készen állok arra, hogy tanuljak és fejlődjek

– vallott a jövőbeli terveiről.

Sosem érezte azt, hogy áldozatot hozott volna a teniszért

Amikor arról kérdezték, melyek azok a tulajdonságok, amelyekre a legbüszkébb, akkor elsőnek az eltökéltséget említette, mint a legfontosabbat, amiből jön a szenvedély. Minden egyes nap így ment a pályára gyakorolni, a fejlődés iránti vággyal, pontos céllal, hogy mit akar fejleszteni. Soha nem edzett csak úgy, simán gyakorlásból. Szerinte ez az egyik kulcsa a hosszú távú sikerének. A sok sérülést is így tudta kompenzálni, erre büszke.

Az utolsó kérdés a fiáról szólt, hogy szeretné-e, ha teniszező vagy profi sportoló lenne belőle, mert ő biztos tudja, mennyi áldozattal, lemondással jár a legjobbak közé kerülni.

Fotó: Getty Images

Ha a fiam úgy élné meg a pályafutását, mint én, akkor igen, mert én soha nem éreztem áldozatnak, amit tettem, nem éreztem, hogy lemondtam, lemaradtam volna bármiről az életemben, azért, hogy profi sportoló legyek. Nem tehettem meg mindazt, amit a barátaim csináltak a hétvégeken, de mindent kipróbáltam. Amikor azt teszed, amit akarsz, akkor nem hozol semmilyen áldozatot. Természetesen keményen dolgozol, hajtod magad, ahogy csak tudod. Tehát ha a fiam is így akarja, akkor támogatni fogom. Nem gondolom, hogy ez megtörténik, de mindenben támogatni fogom, amit szeretne. Szerintem, ha csinálsz valamit, ne érezd úgy, hogy ezért lemondtál valamiről, mert az nem a megfelelő látásmód

– vélekedett a mindig nagyon tisztán, egyenesen gondolkodó Rafael Nadal, aki a csodálatos ceremónia végén még körbesétált a Philippe Chatrier-arénában, elköszönt az őt állva ünneplő szurkolóktól, majd leemelte a lelátóról az ifjú trónörököst, és vele a karján elhagyta a centerpályát, aminek salakjába beépítették a lábnyomát, és a 14-es számot megörökítő emléktáblát.