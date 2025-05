Novak Djokovics visszatért Párizsba, és ott folytatta, ahol az olimpián abbahagyta

Tavaly júliusban, a Phillipe Chatrier salakján nyerte meg a párizsi olimpia egyéni döntőjét, élete első ötkarikás aranyérmét Novak Djokovics – miután két kiélezett szettben legyőzte Carlos Alcarazt. A 38 éves szerb klasszis azóta – hosszú várakozás után – megnyerte pályafutása 100. ATP-serlegét múlt héten, majd visszatért Párizsba, a Philippe Chatrier Stadionba. Oda, ahol szűk egy éve pályafutása talán legemocionálisabb sikerét aratta.

Párizs szereti Djokovics, Djokovics pedig szereti Párizst – tombolt a francia közönség, amikor hétfő délután pályára szólították a 24-szeres Grand Slam-bajnok teniszezőt. A szerb ellenfele a Roland Garros első körében a top100-as amerikai Mackenzie McDonald volt. Az időjárás azért finoman szólva is hagyott kívánni valót maga után, kellemetlen szél fújt szemerkélő esővel, 17 Celsius-fokban kezdődött a találkozó.

Az első gémekben még szorosabban alakult az eredmény, Djokovics többet hibázott, de azért a látványosabb ütések, nyerők az övéi voltak. McDonald bátran kezdett, próbálta variálni a játékát, kimozdítani komfortzónájából a szerbet, futtatni őt, ami ideig óráig működött is számára, viszont 3:2-nél elbukta szervagémjét. Eközben a szemerkélő eső miatt többször félbeszakadt a játék, és végül úgy döntöttek a szervezők, hogy behúzzák a Chatrier tetőszerkezetét.

Ez a közjáték nem zavarta meg Djokovicsot, az első szett végére már sokkal jobban játszott, és behúzta a nyitó partit 6:3-ra. A folytatásban sem változott a játék képe, McDonald első szerváig mögött alig nyert pontot, remekül fogadott a szerb, és vesztett pont nélkül megnyerte az első két gémet. 3:2-nél aztán, némileg váratlanul eljutott az amerikai három fogadóelőnyig, meglepte Djokovicsot pontos, agresszív ritörnjeivel. A szerb viszont nem remegett meg, bejöttek első adogatásai, és hárította a bréklabdákat.

Nem is kellett több Djokovicsnak, még az eddiginél is magasabb üzemi hőfokra kapcsolt, és makulátlan fogadójátékkal vette el újra McDonald szervagémjét. Nem hagyta azért annyiban a játszmát az amerikai újra elengedte kezét, el is jutott fogadóelőnyig, második lehetőségre pedig egy agresszív fogadással brékelte a szerbet – első alkalommal a meccsen. Ennél többre viszont már nem futotta az amerikaitól, saját adogatása mögött elbukta a szettet (6:3). A háromszoros Roland Garros-bajnok teniszében nem volt hiba, magabiztosan haladt a győzelem felé.

A harmadik felvonásban 3:2-ig újra tartotta magát McDonald, de szetten belüli harmadik szervagémjében Djokovics volt a jobb – egyébként egy remek gémben, negyedik fogadóelőnyét értékesítette a szerb. Ez az előny pedig bőségesen elegendő volt Djokovicsnak, hogy célba érjen, végül 5:3-nál, adogatóként zárta le a meccset.

Djokovics gond nélkül, alig 2 óra alatt jutott tovább, a 64 között biztosan francia ellenfele lesz – Corentin Moutet vagy Clement Tabur.

„Nagyon boldog vagyok, hogy újra visszatérhettem ide, hozzátok, Párizsba. Minden egyes alkalmat, amikor még Grand Slamen játszhatok, szeretnék kihasználni, és minden pillanatát élvezni. Hogyan felejthetném el azt az érzést, amit utoljára éreztem, amikor itt játszottam? Megnyertem az olimpiát, amire olyan régóta vágytam, természetesen eszembe jutottak azok a pillanatok is, amint pályára léptem. Úgy gondolom, a mai napon jól játszottam, örülök, hogy három szettben összejött a siker, de éreztem közben, hogy ennél sokkal jobban is tudok teniszezni, van még hova fejődnöm” – értékelt röviden Djokovics még a pályán.

A Philippe Chatrier esti programjában, 20 óra 15 perctől Gael Monfils és a bolíviai Hugo Dellie mérkőzése kapott helyet. Ami viszont számunkra fontosabb, hogy mind a három magyar teniszezőnk: Bondár Anna, Fucsovics Márton és Marozsán Fábián is érdekelt lesz szerdán. Utóbbi majd Carlos Alcarazzal párbajozik szintén a centerpályán.

Roland Garros 2025

1. forduló

Novak Djokovics – Mackenzie McDonald 6:3, 6:3, 6:3

