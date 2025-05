Marozsán Fábián szettet nyert a címvédő Carlos Alcaraz ellen, de kiesett a Roland Garroson

Pályafutása egyik legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzésére készült első számú teniszezőnk, aki szerda délután a centerpályára, a 15 ezer fős Philippe Chatrier salakjára volt hivatalos a címvédő Carlos Alcaraz ellen. A világranglista-2. spanyol teniszező kettejük második salakpályás meccse előtt arról beszélt, szerinte a rövidítések csatája lesz az övék, mivel mindketten szeretik ezt az ütésfajtát – és Marozsán ezzel verte meg őt két éve Rómában.

A Chatrier programját a tavaly finalista Jasmine Paolini nyitotta, ellenfele Alja Tomljanovic volt. A frissen római bajnok Paolini magabiztosan 6:3-ra húzta be az első szettet, majd a másodikban 3:0-ra is vezetett, mégis egy kicsit túlórára szorult. Tomljanovic visszabrékelt, majd Paolini hibáit kihasználva labdája volt az egyenlítéshez, de csúnyán hosszúra ütötte tenyeresét. Az olasz teniszező több esélyét már nem adott, két szettben lezárta a meccset – jöhettek Marozsánék.

Brutálisan bekezdett a spanyol teniszező, agresszívan fogadott, nem hagyta levegőhöz jutni Marozsánt, és rögtön lebrékelte riválisát. A magyar játékoson azért látszott, hogy izgult az elején, tenyeres oldalról jóval többet hibázott, de Alcaraz fenomálisan teniszezett – alig telt el 15 perc, már 4:0-ra elhúzott a spanyol. A címvédő szinte hiba nélkül játszott, így szűk félóra alatt játszmalabdákhoz jutott, amelyek közül a harmadikat értékesítette.

A második szett első játékában Alcaraz adogatóként többször is hibázott, a magyar bajnok pedig ezt kihasználva brékelőnybe került, majd a folytatásban sokkal magabiztosabban játszott, mint addig. Hozta a szervagémjét, labdája volt a 3:0-hoz is, de a rivális végül szépített. Aztán 3:2 után egy szoros játék következett, amelyben Marozsánnak több bréklabdát is hárítania kellett, de végül sikerült megtartania előnyét és 5:4-nél adogathatott az egyenlítésért, amit végül magabiztosan oldott meg.

A harmadik felvonásban a korábbi világelső volt az, aki azonnal brékelni tudott, ráadásul az előző etaphoz képest emelt is játéka színvonalán: gyakorlatilag minden labdát visszaadott, Marozsán hiába próbálkozott, csak elvétve tudott labdamenetet nyerni, így Alcaraz 25 perc alatt besöpörte a szettet.

A negyedik játszmában Marozsán próbált újra agresszívan teniszezni, többször is hosszú labdamenetre kényszerítette a esélyesebb ellenfelét, aki ennek ellenére ismét gyorsan brékelőnybe került.

Elsőre a magyar játékos még azonnal vissza tudta venni elveszített adogatójátékát, de Alcaraz - aki láthatóan élvezte a csatát és többször kimosolygott stábjára - ismét elnyerte riválisa szervagémjét. A spanyol ezt követően sem vett vissza a tempóból, és bár Marozsánnak voltak lehetőségei, hogy szorossá tegye a szettet, a korábbi világelső végül 2 óra 11 perc alatt győzött és bejutott a harmadik fordulóba.

Bondár Anna is búcsúzott a Roland Garrostól

A világranglistán elfoglalt 87. helyével a legjobb magyar női játékosnak számító Bondár vasárnap a nyitókörben két szettben verte a német Laura Siegemundot (97.), ezzel első győzelmét aratta a Roland Garros főtábláján.

A 32 közé jutásért egy jóval nehezebb ellenfél várt a Hajdúszoboszlói SE 27 éves sportolójára, Szvitolina jelenleg 14. a WTA rangsorában, de állt már a harmadik helyen is. Pályafutása során eddig 18 tornát nyert, Párizsban pedig négyszer játszhatott már negyeddöntőt, legutóbb két évvel ezelőtt.

A mérkőzés az esélyeknek megfelelően kezdődött, a 30 éves ellenfél az első lehetséges alkalommal elvette Bondár adogatását és 3:0-ra ellépett, amikor eső miatt félbeszakadt a küzdelem. A játék mintegy negyven perc után folytatódhatott, a magyar teniszező pedig remekül jött vissza, előbb szépített, majd egyenlített. Ezután mindkét játékos magabiztosan szervált - Bondár 4:5-nél és 5:6-nál is játszmalabdát hárított -, így 6:6-nál jöhetett a rövidítés. Ebben Szvitolina 5-1-re elhúzott, és 62 perc után előnybe került.

A második szett gyors brékváltással kezdődött, Bondár pedig ezt követően is méltó ellenfele volt esélyesebb, de többet rontó riválisának: 4:3-as vezetésnél például két bréklabdát hagyott kihasználatlanul a magyar játékos. Ez nem sokkal később alaposan megbosszulta magát, ugyanis Szvitolina 5:5-nél brékelt, majd kiszerválta az 1 óra 56 perces mérkőzést.

Fucsovics Márton majd a 14-es pálya harmadik mérkőzésén lesz érdekelt a 12. kiemelt Tommy Paul ellen, Babos Tímea páros partnerével viszont már délelőtt abszolválta első fordulós mérkőzését.

Roland Garros 2025

2. forduló, szerda

magyar érdekeltségű meccsek

Bondár Anna – Elina Szvitolina (13. kiemelt) – 6:7, 5:7

Marozsán Fábián – Carlos Alcaraz (2. kiemelt) – 1:6, 6:4, 1:6, 2:6

Fucsovics Márton – Tommy Paul (12. kiemelt) – 16 óra körül

női páros, 1. forduló

Babos/Stefani – Kalinina/Xu 6:0, 6:1

