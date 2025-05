Fucsovics Márton: „Sokáig fájni fog még ez a vereség”

Két pontra volt a győzelemtől – méghozzá saját szervája mögött – a világranglistán 124. magyar teniszező a 12. kiemelt Tommy Paul elleni mérkőzésén, még szerdán. A győzelem viszont nem jött össze Fucsovics számára, kétszettes előnyből elbukta a mérkőzést, így búcsúzott a Roland Garrostól.

A fájó vereség után a magyar teniszező azt emelte ki elsősorban, pozitív visszajelzés volt számára, hogy újra fel tudta venni a versenyt egy top10-es teniszezővel, ugyanakkor nagyon közel volt a cél, a győzelem, így még borúsan látja a helyzetet.

Sokáig fájni fog még ez a meccs, de 33 éves fejjel úgy gondolom, hogy jó úton járok, így kell dolgozni tovább, és annak meglesz az eredménye

– kezdte értékelését Fucsovics.

Úgy folytatta: „Sok ilyen meccset játszottam már, nyertem is, buktam is, van ebben tapasztalatom, ez most így sikerült, és azért fogok dolgozni, hogy a jövőben másképpen alakuljanak az eredmények. Próbálom élvezni ezt az egész utat, próbálok pozitívan gondolkodni, jó csapat van körülöttem, és érzem, hogy még bőven van bennem.”

Hozzátette:

Most még kicsit borúsan látom a meccset, de tudok top50-es szinten teniszezni, az első két szettben leteniszeztem Pault, ezért is fogom tovább csinálni, tovább dolgozni, hogy még legyen néhány jó évem

A világranglistán 124. magyar teniszezőnek legfőbb célja, hogy rövid időn belül visszakerüljön a legjobb 100 mezőnyébe. Következik számára a füves borítás, és mivel év végig alig van védendő pontja, pár héten belül visszakerülne a top100-ba. A teljes interjú alább.

Csütörtökön három magyar teniszezőnknek szurkolhatunk a francia nyílt teniszbajnokságon, a délelőtti órákban Stollár Fanny orosz partnerével, Irina Hromacseával kezdi meg szereplését egy kínai páros ellen, vegyes párosban Babos Tímea a német Kevin Krawietzzel játszik,Marozsán Fábián pedig – azt követően, hogy szerdán négy szettben kikapott Carlos Alcaraztól, – az olasz Mattia Bellucci oldalán lesz érdekelt a délután folyamán.

Roland Garros 2025

férfi egyéni, 2. forduló