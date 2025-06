Carlos Alcaraz zseniális mérkőzést játszott az amerikaiak ászával, de a végén ő örülhetett

Két remek női egyéni mérkőzéssel kezdődött a centerpálya, a Philippe Chatrier nappali programja vasárnap a francia nyílt teniszbajnokságon. A tavaly finalista Jasmine Paolininek három meccslabdája volt Elina Szvitolina ellen, mégis az ukrán teniszező jutott nyolc közé, majd a háromszoros címvédő Iga Swiatek szett- és brékhátrányból fordított Elena Ribakina ellen. A nappali program harmadikja a címvédő Carlos Alcaraz és Ben Shelton párbaja volt.

Nincs különösebben jelentős egymás elleni mérlegük, tétmeccsen ezt megelőzően egyszer mérkőztek, még 2023-ban Torontóban – akkor a spanyol nyert két szettben. Meg ugye tavaly a berlini Laver-kupán, amely szintén Alcaraz sikerét hozta, de az a meccs nem számít bele a head-to-headbe. Shelton szép eredményeket ért el idén salakon, döntőzött a müncheni 500-ason, és Párizsban is magabiztosan menetelt az Alcaraz elleni csatáig.

Bátran kezdett az amerikai, jöttek is tőle a jól megszokott hatalmas első szervák, de amikor labdamenet alakult ki, akkor is abszolút egyenrangú partnere volt a címvédő spanyolnak. Alcaraz tenisze kicsit döcögött, hibázott néhány olyat a hálónál, amit máskor álmában értékesít, bajba viszont nem került. 3:3-nél volt először fogadóelőnye a második kiemelt spanyolnak, de ekkor Shelton bevágott egy hatalmas első adogatást. Remekül tartotta nyomás alatt riválisát az amerikai, fogadóként is ott volt a nyakán – rövidítésben dőlt el az első felvonás.

Az első két pont Sheltoné lett, Alcaraz hibázott egy csúnya tenyerest, majd 4–1 is volt már az amerikainak, de saját szervája mögött nem tudta lezárni a szettet. Alcaraz 6–5-nél egy idegőrlő labdamenet után fogadóként hárított játszmalabdát, aztán adogatóként is megtette ugyanezt, végül 9–8-nál, Shelton szervája mögött lett övé az első szett.

Fotó: Getty Images Carlos Alcaraz

A folytatásban rögtön eljutott bréklabdákig Shelton, még annál is jobban játszott, mint az első szettben, de ez sem volt elegendő a spanyol ellen: Alcaraz hat fogadóelőnyt hárítva tartotta szervagémjét. Viszonylag könnyen abszolválta ezt követően Shelton adogatásait, nem volt ott a nyomában a spanyol, sültek az első nagy adogatások – egészen 3:4-ig. Ekkor nem jöttek be az amerikai szervái, remekül fogadott a címvédő, mindent visszaadott, és jöttek is a ki nem kényszerített hibák. Brékelt Alcaraz, ez az előny pedig tökéletesen elegendő volt számára, hogy kétszettes előnyre tegyen szert.

Nem adta fel Shelton, próbálta valahogy megtörni a spanyolt, rést találni a pajzsán, ami végül sikerült is neki: 2:1-nél először vette el Alcaraz szervagémjét. Persze, akkor brék egy brék, ha mellé tudta volna tenni adogatását, viszont ez nem sikerült Sheltonnak – a kifejezetten agresszívan ritörnöző Alcaraz azonnal egyenlített. Ennek ellenére Shelton továbbra is lőtte a vonalakat, hatalmas tenyeres nyerőket ütött, spanyol riválisa pedig bizonytalankodott.

Ugyan 4:4-nél Alcaraznak volt egy fogadóelőnye, Shelton egy ásszal hárította, majd a következő gémben remek tenisszel brékelt az amerikai, és megnyerte a harmadik játszmát (6:4).

Fotó: Getty Images Ben Shelton

Harmadik meccsén bukott már szettet – Marozsán és Dzumhur után – a spanyol címvédő, Shelton abszolút rászolgált erre, viszont a negyedik felvonás elején Alcaraz húzott el 3:1-re. Próbálkozott zárkózni Shelton, kellemetlenül adta vissza a ritörnöket, de fogadóelőnyig nem jutott. Nagyon koncentrált fontos pillanatokban Alcaraz, nem lehetett rajta fogást találni. Shelton 5:3-nál a meccsben maradásért adogatott, eljutott két meccslabdáig a spanyol, de mind a két alkalommal hatalmas, 220 kilométer per óra fölötti szervát kapott – tartotta magát az amerikai.

A következő gémben, amikor Alcaraz adogatott a továbbjutásért, tehetetlen maradt Shelton – a spanyol teniszező négy játszmában nyert, remek mérkőzésen.

Carlos Alcaraz a negyeddöntőben az amerikai Tommy Paul ellen játszik – aki még a második kanyarban két labdára volt a vereségtől Fucsovics Márton ellen.

