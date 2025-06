Kiesett a tavalyi finalista, a címvédő viszont kihúzta magát a bajból a Roland Garroson

Még a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatának BL-győzelmének ünnepléséből ébredezett a francia főváros, amikor vasárnap délelőtt elkezdődött a Roland Garros második hete – a nyolcaddöntős párharcoktól folytatódott a verseny. A centerpálya, a Philippe Chatrier programjának első meccse a tavalyi finalista Jasmine Paolini és a 64 között Bondár Annát búcsúztató Elina Szvitolina párbaja volt.

Paolininek eddig olyan sok problémája nem volt eddigi három meccsén, mindössze egy szettet bukott, azt is még az első körben, és akkor sem volt veszélyben továbbjutása. Vasárnapi riválisa, Elina Szvitolna még ennél is simábban jutott 16 közé, szettveszteség nélkül – igaz, a második kanyarban Bondár Anna komoly csatára kényszerítette. Kettejük második egymás elleni meccsén Paolini kezdett jobban, néhány perc alatt ehúzott 3:0-ra, de innen még zárkózott az ukrán – 4:4-ről jött a folytatás. A következő két gémet viszont újra Paolini nyerte, 51 perc alatt övé lett az első felvonás.

Kifejezetten kiegyenlített volt a mérkőzés, apró momentumok döntöttek, majd újra Paolini brékelt először, és már 4:1-re is vezetett a második felvonásban – két gémre volt a továbbjutástól. Szvitolina nem adta magát, pontosa, agresszívan fogadott, lebrékelte olasz riválisát, viszont 5:3-nál Paolini a szettért adogatott. Ebben a gémben a világranglistán 4. olasz mindössze egy pontot nyert, viszont Szvitolina szervája mögött két meccslabdája volt– egyiket sem értékesítette.

A kihasználatlanul hagyott lehetőségek pedig megbosszulták magukat, Paolini nem tudta ugyanazt a színvonalú játékát hozni a folytatásban, így a második szett rövdítésben Szvitolináé lett, majd a döntő partit már simán, 6:1-re húzta be az ukrán.

Fotó: Getty Images Elina Szvitolina

A 13. kiemelt Szvitolina ötödjére jutott negyeddöntőbe – először még 2015-ben volt nyolc között Párizsban, ennél tovább jutnia viszont egyszer sem sikerült még. Talán majd most. Paolini pedig, sorozatban kilenc salakpályás győzelem után vereséget szenvedett, a tavalyi döntős szereplése után ezúttal a 16 között búcsúzott.

Grand Slam-bajnokok csatája

A Chatrier második mérkőzésén Grand Slam-bajnokok csatája következett, a háromszoros címvédő Iga Swiatek párbajozott a wimbledoni bajnok Elena Ribakinával. A lengyel klaszszisnak finoman szólva sincsen jó éve, a tavalyi Garros-győzelme óta nem nyert ornát, ki is esett a top4-ből a világranglistán, viszont Párizs az Párizs, és itt, a francia fővárosban mindig remekül teniszezik. Eddig sem volt különösebb problémája, igaz, bele sem futott – az ő szintjén – kompetitív riválisba.

Ribakina személyében viszont emberére talált: remekül kezdett a kazah, nagyon agresszív, pontos tenisszel rukkolt elő, és hibára kényszerítette Swiateket. Nem az volt a gond a lengyel játékában, hogy sok ki nem kényszerített hibát ütött volna, Ribakina nyújtott remek játékot kora délután.

Fotó: Getty Images Elena Ribakina

Nagyon gyorsan el is húzott a 12. kiemelt kazah 5:0-ra, majd két szoros gém után lezárta a szettet. Swiateknek egyszerűen nem volt első szervája, alig ütötte be jól adogatásait, fogadóként lubickolt a kazah. Sejteni lehetett, nem tudja egész meccsen fenntartani ezt az intenzitást Ribakina, eddig gyakorlatilag leütötte a pályáról lengyel riválisát. Így is lett, Swiateknek sokkal több esélye volt már a folytatásban, és ugyan az első két gémet még a kazah hozta el, ezt követően sorozatban öt játékot nyert Swiatek – 6:3-mal egyenlített.

A döntő parti magas színvonalú teniszt hozott, élvezte az előadást a Chatrier közönsége. 3:2-nél két fogadóelőnye volt Ribakinának, de egyiket sem tudta kihasználni, majd 4:3-nál már Swiateknél volt az előny. A hosszabb labdamenetekből többnyire már a lengyel jött ki jobban, de Ribakina mégis vissza tudott brékelni. A végletekig kiélezett párbaj végül 5:5-nél dőlt el, ekkor Swiatek remek fogadójátékkal elvette a kazah szervagémjét, majd saját adogatása mögött lezárta a meccset. Emlékezetes, nagy mérkőzés volt két Grand Slam-bajnok között.

Az ötödik kiemelt, háromszoros címvédő Swiatek a negyeddöntőben majd Szvitolinával találkozik.

A Philippe Chatrier utolsó nappali meccsét a férfi egyéni címvédője, Carlos Alcaraz játssza Ben Sheltonnal. Az esti programban majd a 8. kiemelt Lorenzo Musetti és Holger Rune párbajozik.

Roland Garros 2025

nyolcaddöntő

Philippe Chatrier programja

Jasmine Paolini – Elina Szvitolina 6:4, 6:7, 1:6

Elena Ribakina – Iga Swiatek 6:1, 3:6, 5:7

Carlos Alcaraz – Ben Shelton 17 órától

(Borítókép: Getty Images)